中国斗蟋蟀比赛 Cricket Fighting in China
9月20日，斗蟋蟀大赛在北京举行。北京的秋天是斗蟋蟀的黄金季节，这项传统的中国竞技项目已经有1000多年的历史了。图为参与此项活动超过40年的一名卡车司机满治国（音译）在斗蟋蟀大赛上展示自己的蟋蟀。REUTERS/Kimmore
斗蟋蟀大赛每年都会提前在中国25个大城市举行地区性的斗蟋蟀比赛，获胜者赴北京继续比赛。图为在北京的昆虫市场上，两个年轻人在街道上斗蟋蟀，引得人们围观。（摄于９月９日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在斗蟋蟀大赛上，每支队伍允许有35只蟋蟀参赛，比赛通过抽签决定。蟋蟀会在严格准确地称量体重后进行分组比赛。组织者说：“就像摔跤、拳击和举重比赛，蛐蛐们将按重量级别配对比赛”。图为在斗蟋蟀大赛现场，人们围着展台观看比赛。（more
今年，来自中国各地的20多支队伍举行了为期两天的斗蟋蟀大赛，参赛队伍拿出各自的看家“斗士”。图为斗蟋蟀爱好者为满治国（音译）在斗蟋蟀大赛上观看比赛。（摄于９月１５日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
老的观念认为玩蟋蟀是不务正业，还会和赌博挂上钩。其实玩蟋蟀也是一种文化，是我们国家独有的至今没有被外国介入的一种独具特色的民俗文化，它也需要传承和发扬。图为在罐中饲养的用于参加斗蟋蟀比赛的蟋蟀。（摄于9月19日）REUTmore
挑选蟋蟀是有规律可以借鉴的，头、肉、腿、色、牙，项、翅、肚、尾、须，这是选蟋蟀的十大要点。图为在斗蟋蟀大赛上，参赛者等待着给各自的蟋蟀称重。（摄于9月19日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在斗蟋蟀大赛上裁判在给蟋蟀称重之前给它们贴上标签。（摄于9月19日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在斗蟋蟀大赛上，裁判在给蟋蟀称重。（摄于9月19日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在斗蟋蟀友好赛上操作者用小棍刺激蟋蟀相互争斗。（摄于9月15日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在斗蟋蟀友好赛上，两只蟋蟀在透明的椭圆形容器里争斗。（摄于9月15日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，参与斗蟋蟀活动40余年的满治国（音译）在给他的蟋蟀准备食物，本季他拥有大约70只蟋蟀。（摄于9月18日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，满治国（音译）为了迎接即将到来的斗蟋蟀大赛在他的屋子里训练他的蟋蟀。（摄于9月18日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，满治国（音译）在训练蟋蟀。 他饲养的蟋蟀都有各自单独的容器，里面配备着床、盛水和食物的盆（从右到左）。（摄于9月18日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，满治国（音译）在他的房间里为蟋蟀的斗争装备进行构图。（摄于9月18日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一只挂在网上的蟋蟀等待着捕捉其他蟋蟀。（摄于9月17日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，满治国（音译）举着一张“红牙青”的照片，“红牙青” 是一种有着一对血红大牙的黑色蟋蟀。满治国最心爱的一只“红牙青”是2004年斗蟋蟀大赛的冠军。他说他会把死去的蟋蟀埋进土里。REUTERS/Kim Kyung-Homore
在北京的昆虫市场，买蟋蟀的人在卖家手中挑选优质的蟋蟀。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在北京的昆虫市场，卖家出售的养在罐子里的蟋蟀。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在北京昆虫市场，一个买家通过用收音器听蟋蟀发出的声音来挑选蟋蟀，这个收音器是由宝特瓶和塑料棍制成的。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在北京的昆虫市场，一个买家观察着养在塑料容器里的蟋蟀，他在寻找擅长鸣叫的蟋蟀。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，中国昆虫协会副主席赵博光在他的商店里展示用一个绑有棉花球的指挥棒去控制蟋蟀。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在北京昆虫市场上出售的饲养在笼子里的蟋蟀。（摄于9月9日）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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