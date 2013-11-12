斗蛐蛐大赛 Cricket Fighting

老的观念认为玩蟋蟀是不务正业，还会和赌博挂上钩。其实玩蟋蟀也是一种文化，是我们国家独有的至今没有被外国介入的一种独具特色的民俗文化，它也需要传承和发扬。图为在罐中饲养的用于参加斗蟋蟀比赛的蟋蟀。(摄于9月19日)REUTmore