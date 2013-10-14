索马里生存实录 Danger and life in Somalia
10月1日，在索马里首都摩加迪沙市郊的一个采石场内，工人们在搬运沙子。REUTERS/Omar Faruk
9月8日，摩加迪沙奥德纳区，在Imran Binu Hussein小学，12岁的Fatima正在上阿拉伯语课。（图片由联合国儿童基金会提供） REUTERS/Colin Delfosse/UNICEF/Handout vmore
9月3日，摩加迪沙，一处前美国住宅区内的汽油存储设备意外爆炸，人们在远处观望。REUTERS/Feisal Omar
8月29日，索马里首都摩加迪沙市郊，在生产牛奶与肉类食品的Beder农业公司的经营场所内，工人将骆驼奶倒进罐中。REUTERS/Feisal Omar
8月19日，在首都摩加迪沙南部的Howlwadag区的Sayyidka营地，无家可归的孩子们将脑袋探出帐篷。REUTERS/Omar Faruk
8月17日，首都摩加迪沙的Iskola Bulisiya广场，Adan Sheikh Abdi Sheikh被绑在杆子上等待执行近距离射杀。他因谋杀记者Hassan Yusuf Absuge而被判处死刑。REUTERS/more
8月8日，首都摩加迪沙的利多海滩上，索马里男孩在踢足球，这标志着在穆斯林开斋节斋月的结束。REUTERS/Feisal Omar
8月4日，阿夫戈耶村，在食物分配中心，两个妇女帮助坐在轮椅上的妇女穿过仙人掌屏障。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Tobin Jones/AU UN IST PHOTO/Handout via Reutemore
8月1日，摩加迪沙，斋月期间，穆斯林的孩子们在伊斯兰学校Gaabow学习阅读《古兰经》。REUTERS/Ismail Taxta
2月2日，首都摩加迪沙，索马里记者们在总统府等待执行任务。REUTERS/Feisal Omar
7月8日，在索马里首都摩加迪沙，一个小贩在他的摊位上摆放香蕉，为伊斯兰教历中最神圣的斋月做准备。REUTERS/Feisal Omar
6月24日，摩加迪沙，刚经过训练的索马里新兵参加队列游行。REUTERS/Feisal Omar
6月19日，一名自杀式恐怖分子和几名武装人员袭击了位于索马里首都摩加迪沙的联合国办公大楼。REUTERS/Omar Faruk
5月5日，首都摩加迪沙南部，索马里政府礼宾车队在K4路口处遭遇自杀式汽车爆炸袭击，图为士兵们站在汽车残骸旁。REUTERS/Feisal Omar
5月3日，索马里首都摩加迪沙南部的Howlwadag地区，一个流离失所的索马里孩子坐在Sayyidka营地上的临时避难房里。REUTERS/Omar Faruk
3月21日，索马里首都摩加迪沙，在调查和对话研究中心，65岁的艺术家Jaylani Ibrahim正在进行油画创作。REUTERS/Omar Faruk
3月18日，在摩加迪沙总统府附近，一个警察经过爆炸现场。REUTERS/Feisal Omar
3月16日，索马里首都Xamar Weyne地区，一个索马里人把一条巨大的旗鱼顶在头上运送到摩加迪沙的鱼市上。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Stuart Price/AU-UN IST PHOTO/Hamore
3月16日，首都摩加迪沙Xamar Weyne地区，清晨，在渔民们登上陆地把鱼运送到市场后，两个索马里人注视着摩加迪沙港。（图片由AU-UN IST在16日提供，路透社于18日收到）REUTERS/Stuart Pricmore
2月28日，索马里Buur-Hakba镇，一个男孩和服务于非盟驻索马里特派团的乌干达士兵踢足球。（图片来源于AU-UN IST）REUTERS/AU-UN IST PHOTO/Stuart Price/Handout
2月27日，索马里Buur Hakaba镇，一个男子在卖新鲜的西瓜。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Stuart Price/AU-UN IST PHOTO/Handout
2月18日，在距离索马里首都摩加迪沙315公里的Belet Weyne市，一位理发师在给顾客剃头发。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Tobin Jones/AU-UN IST PHOTO/Handout
2月19日，距离索马里首都摩加迪沙315公里的Belet Weyne市，索马里国家军队的一名士兵躺在索马里国家军队的医务室里。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Tobin Jones/AU-UN IST Pmore
2月19日，距离索马里首都摩加迪沙315公里的Belet Weyne市，索马里国家女子军队在训练营立正。在那里，她们接受非盟驻索马里特派团吉布提分遣队的指挥。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/Tobin Jmore
1月25日，首都摩加迪沙的印度洋海岸的利多沙滩上，索马里青年正在进行拳击比赛。REUTERS/Feisal Omar
1月15日，索马里消防部门的新成员参加非盟驻索马里特派团的训练。（图片由AU-UN IST提供）REUTERS/AU-UN IST/Tobin Jones
下一个
印度“代孕工厂” Surrogate factory in India
(Reuters) -
汪星人冲浪大赛 Surfing dogs
(Reuters) - 第五届狗狗冲浪赛在美国加州“冲浪之城”亨廷顿拉开帷幕，逗趣可爱的狗狗们上演出冲浪PK大战。
历数诺贝尔和平奖获得者 Nobel Peace Prize winners
(Reuters) - 诺贝尔委员会将2013年诺贝尔和平奖颁给禁止化学武器组织(OPCW)，以“表彰其在全面禁止化学武器方面的贡献”。
中国斗蟋蟀比赛 Cricket Fighting in China
(Reuters) -
精选图集
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.