意大利北部发生5.8级地震 Deadly Quake Shakes Italy
2012年5月29日，意大利北部摩德纳(Modena)附近发生5.8级强烈地震，造成数人死亡，众多人数受伤。(Mirandola，一个教堂遭到毁坏。) REUTERS/Alessandro Garofalo
美国地质调查局(USGS)称，此次地震震源深度为9.6公里，震中距离摩德纳不到30公里。意大利北部和中部多数地区有震感。(Medolla，救援人员在灾区巡逻。) REUTERS/Giorgio Benvenuti
一周前，意大利20日也曾发生一场6.0级地震，造成七人死亡，数以百计建筑被毁，包括年代久远的教堂和城堡，数以千计居民被迫住在户外帐篷内。(Cavezzo，人们经过一栋坍塌的建筑。) REUTERS/Giorgio Benmore
Medolla，救援人员搬运遇难者的尸体。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
救援人员在损坏的建筑附近巡逻。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
救援人员在工厂废墟中搜索幸存者。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
一名消防员站在损毁的工厂内。 REUTERS/Alessandro Garofalo
一个孩子在帐篷外面奔跑。 REUTERS/Alessandro Garofalo
Crevalcore，病人在地震发生后呆在医院外面。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
消防员在毁坏的教堂实施救援。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
灾民暂时睡在体育馆内。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
Mirandola，受到毁坏的建筑。 REUTERS/Alessandro Garofalo
Rovereto sulla Secchia，一栋毁坏的建筑。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
Cavezzo，警察站在一栋坍塌的建筑附近。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
一辆消防车行驶在灾区。 REUTERS/Stefano Rellandini