意大利北部发生5.8级地震 Deadly Quake Shakes Italy

一周前，意大利20日也曾发生一场6.0级地震，造成七人死亡，数以百计建筑被毁，包括年代久远的教堂和城堡，数以千计居民被迫住在户外帐篷内。(Cavezzo，人们经过一栋坍塌的建筑。) REUTERS/Giorgio Benmore