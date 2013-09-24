老夫少妻组合 December and May

这是索罗斯的第三次婚姻，根据《福布斯》公布数据显示，索罗斯的身家达200亿美元。多美子之前也曾有过一段婚姻，成长于加州的多美子毕业于犹他大学，拥有迈阿密大学MBA学位，一直在健康和教育领域担任顾问和企业家。 REUTERmore