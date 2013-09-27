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图片 | 2013年 9月 27日 星期五 10:59 BJT

盘点“老夫少妻” December and May

2013年9月21日，83岁的金融大亨乔治·索罗斯与42岁的健康及教育顾问多美子·博尔顿(Tamiko Bolton)喜结连理。 REUTERS/Luke MacGregor

2013年9月21日，83岁的金融大亨乔治·索罗斯与42岁的健康及教育顾问多美子·博尔顿(Tamiko Bolton)喜结连理。 REUTERS/Luke MacGregor

2013年 9月 23日 星期一
2013年9月21日，83岁的金融大亨乔治·索罗斯与42岁的健康及教育顾问多美子·博尔顿(Tamiko Bolton)喜结连理。 REUTERS/Luke MacGregor
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这是索罗斯的第三次婚姻，根据《福布斯》公布数据显示，索罗斯的身家达200亿美元。多美子之前也曾有过一段婚姻，成长于加州的多美子毕业于犹他大学，拥有迈阿密大学MBA学位，一直在健康和教育领域担任顾问和企业家。 REUTERS/Myrna Suarez/Handout

这是索罗斯的第三次婚姻，根据《福布斯》公布数据显示，索罗斯的身家达200亿美元。多美子之前也曾有过一段婚姻，成长于加州的多美子毕业于犹他大学，拥有迈阿密大学MBA学位，一直在健康和教育领域担任顾问和企业家。 REUTERmore

2013年 9月 23日 星期一
这是索罗斯的第三次婚姻，根据《福布斯》公布数据显示，索罗斯的身家达200亿美元。多美子之前也曾有过一段婚姻，成长于加州的多美子毕业于犹他大学，拥有迈阿密大学MBA学位，一直在健康和教育领域担任顾问和企业家。 REUTERS/Myrna Suarez/Handout
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2006年8月30日，时年76岁的沃伦·巴菲特与同居女友、60岁的艾丝翠·孟克斯(Astrid Menks)结婚。 REUTERS/Benjamin Myers

2006年8月30日，时年76岁的沃伦·巴菲特与同居女友、60岁的艾丝翠·孟克斯(Astrid Menks)结婚。 REUTERS/Benjamin Myers

2013年 9月 23日 星期一
2006年8月30日，时年76岁的沃伦·巴菲特与同居女友、60岁的艾丝翠·孟克斯(Astrid Menks)结婚。 REUTERS/Benjamin Myers
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据悉，孟克斯为巴菲特前妻苏珊介绍，当时她是苏珊演唱爵士乐的俱乐部女侍。巴菲特与梦克斯在1978年同居。REUTERS/Anthony Bolante

据悉，孟克斯为巴菲特前妻苏珊介绍，当时她是苏珊演唱爵士乐的俱乐部女侍。巴菲特与梦克斯在1978年同居。REUTERS/Anthony Bolante

2013年 9月 23日 星期一
据悉，孟克斯为巴菲特前妻苏珊介绍，当时她是苏珊演唱爵士乐的俱乐部女侍。巴菲特与梦克斯在1978年同居。REUTERS/Anthony Bolante
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1990年，时年61岁的巴基斯坦领导人阿拉法特与他的前秘书、27岁的苏哈·塔维尔(Suha Tawil)，两人于1995年育有一女扎赫瓦(Zahwa)。 REUTERS/POOL/Andre Durand/File photo nk/mro/ME/AA/SV

1990年，时年61岁的巴基斯坦领导人阿拉法特与他的前秘书、27岁的苏哈·塔维尔(Suha Tawil)，两人于1995年育有一女扎赫瓦(Zahwa)。 REUTERS/POOL/Andre Durand/File phmore

2013年 9月 24日 星期二
1990年，时年61岁的巴基斯坦领导人阿拉法特与他的前秘书、27岁的苏哈·塔维尔(Suha Tawil)，两人于1995年育有一女扎赫瓦(Zahwa)。 REUTERS/POOL/Andre Durand/File photo nk/mro/ME/AA/SV
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苏哈的父亲是一位银行家，母亲创办了巴勒斯坦通讯社，1989年阿拉法特访问法国时，苏哈负责礼宾接待工作，两人相识并相恋。阿拉法特2004年病故后，苏哈与女儿定居马耳他。(摄于1993年) REUTERS/File

苏哈的父亲是一位银行家，母亲创办了巴勒斯坦通讯社，1989年阿拉法特访问法国时，苏哈负责礼宾接待工作，两人相识并相恋。阿拉法特2004年病故后，苏哈与女儿定居马耳他。(摄于1993年) REUTERS/File

2013年 9月 24日 星期二
苏哈的父亲是一位银行家，母亲创办了巴勒斯坦通讯社，1989年阿拉法特访问法国时，苏哈负责礼宾接待工作，两人相识并相恋。阿拉法特2004年病故后，苏哈与女儿定居马耳他。(摄于1993年) REUTERS/File
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现年68岁的奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯与43岁的女星凯瑟琳·泽塔-琼斯被称为“好莱坞模范夫妻”，不过最近二人被传13年婚姻触礁，于今年8月宣布分居。 REUTERS/Alex Gallardo

现年68岁的奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯与43岁的女星凯瑟琳·泽塔-琼斯被称为“好莱坞模范夫妻”，不过最近二人被传13年婚姻触礁，于今年8月宣布分居。 REUTERS/Alex Gallardo

2013年 9月 24日 星期二
现年68岁的奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯与43岁的女星凯瑟琳·泽塔-琼斯被称为“好莱坞模范夫妻”，不过最近二人被传13年婚姻触礁，于今年8月宣布分居。 REUTERS/Alex Gallardo
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两人育有一子一女，在13年婚姻中共同经历风雨。迈克尔·道格拉斯在患喉癌时获得获照顾度过难关，之后一度患有躁郁症的凯瑟琳·泽塔-琼斯也受到丈夫的包容和帮助。 REUTERS/Jeff Zelevansky

两人育有一子一女，在13年婚姻中共同经历风雨。迈克尔·道格拉斯在患喉癌时获得获照顾度过难关，之后一度患有躁郁症的凯瑟琳·泽塔-琼斯也受到丈夫的包容和帮助。 REUTERS/Jeff Zelevansky

2013年 9月 24日 星期二
两人育有一子一女，在13年婚姻中共同经历风雨。迈克尔·道格拉斯在患喉癌时获得获照顾度过难关，之后一度患有躁郁症的凯瑟琳·泽塔-琼斯也受到丈夫的包容和帮助。 REUTERS/Jeff Zelevansky
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2013年6月，82岁的传媒大亨默多克向美国纽约州最高法院提交文件，申请与44岁的第三任妻子邓文迪离婚，美国现代版“灰姑娘”童话宣告破灭。 REUTERS/Lucy Nicholson

2013年6月，82岁的传媒大亨默多克向美国纽约州最高法院提交文件，申请与44岁的第三任妻子邓文迪离婚，美国现代版“灰姑娘”童话宣告破灭。 REUTERS/Lucy Nicholson

2013年 9月 24日 星期二
2013年6月，82岁的传媒大亨默多克向美国纽约州最高法院提交文件，申请与44岁的第三任妻子邓文迪离婚，美国现代版“灰姑娘”童话宣告破灭。 REUTERS/Lucy Nicholson
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1999年6月25日，默多克与邓文迪在泊于纽约港的游艇上举行婚礼，婚后采用试管婴儿的方式育有两个女儿格雷丝和克洛伊。 REUTERS/File

1999年6月25日，默多克与邓文迪在泊于纽约港的游艇上举行婚礼，婚后采用试管婴儿的方式育有两个女儿格雷丝和克洛伊。 REUTERS/File

2013年 9月 24日 星期二
1999年6月25日，默多克与邓文迪在泊于纽约港的游艇上举行婚礼，婚后采用试管婴儿的方式育有两个女儿格雷丝和克洛伊。 REUTERS/File
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2002年，24岁的跳水女皇伏明霞于与50岁的香港财长梁锦松结婚，两人先后在2003年及2007年诞下一女一子。REUTERS/Tyrone Siu

2002年，24岁的跳水女皇伏明霞于与50岁的香港财长梁锦松结婚，两人先后在2003年及2007年诞下一女一子。REUTERS/Tyrone Siu

2013年 9月 24日 星期二
2002年，24岁的跳水女皇伏明霞于与50岁的香港财长梁锦松结婚，两人先后在2003年及2007年诞下一女一子。REUTERS/Tyrone Siu
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两人的婚姻曾轰动一时，伏明霞婚后成为全职主妇。 REUTERS/File/Kin Cheung

两人的婚姻曾轰动一时，伏明霞婚后成为全职主妇。 REUTERS/File/Kin Cheung

2013年 9月 24日 星期二
两人的婚姻曾轰动一时，伏明霞婚后成为全职主妇。 REUTERS/File/Kin Cheung
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去年底《花花公子》创刊人休·海夫纳(Hugh Hefner)迎娶年仅26岁的英国金发模特克丽丝泰尔·哈里斯(Crystal Harris)，两人年龄相差达60岁。 REUTERS/Fred Prouser

去年底《花花公子》创刊人休·海夫纳(Hugh Hefner)迎娶年仅26岁的英国金发模特克丽丝泰尔·哈里斯(Crystal Harris)，两人年龄相差达60岁。 REUTERS/Fred Prouser

2013年 9月 23日 星期一
去年底《花花公子》创刊人休·海夫纳(Hugh Hefner)迎娶年仅26岁的英国金发模特克丽丝泰尔·哈里斯(Crystal Harris)，两人年龄相差达60岁。 REUTERS/Fred Prouser
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在2011年6月距离两人婚礼不到5天的时候，哈里斯突然选择逃婚，原因是海夫纳当时还与其他女人暧昧。一年后两人还是修成正果，开始这段“忘年婚姻”。 REUTERS/Steve Marcus/Files

在2011年6月距离两人婚礼不到5天的时候，哈里斯突然选择逃婚，原因是海夫纳当时还与其他女人暧昧。一年后两人还是修成正果，开始这段“忘年婚姻”。 REUTERS/Steve Marcus/Files

2013年 9月 23日 星期一
在2011年6月距离两人婚礼不到5天的时候，哈里斯突然选择逃婚，原因是海夫纳当时还与其他女人暧昧。一年后两人还是修成正果，开始这段“忘年婚姻”。 REUTERS/Steve Marcus/Files
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现年77岁的意大利前总理贝卢斯科尼多年来性丑闻不断，去年底宣布与比自己小49岁的女模特帕斯卡尔(Francesca Pascale)订婚。 REUTERS/Alessandro Bianchi

现年77岁的意大利前总理贝卢斯科尼多年来性丑闻不断，去年底宣布与比自己小49岁的女模特帕斯卡尔(Francesca Pascale)订婚。 REUTERS/Alessandro Bianchi

2013年 9月 23日 星期一
现年77岁的意大利前总理贝卢斯科尼多年来性丑闻不断，去年底宣布与比自己小49岁的女模特帕斯卡尔(Francesca Pascale)订婚。 REUTERS/Alessandro Bianchi
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年仅27岁的帕斯卡尔最初只是商店售货员，后来到贝卢斯科尼的电视台当模特，如今帕斯卡尔已是老贝政党的一名女议员。 REUTERS/Tony Gentile

年仅27岁的帕斯卡尔最初只是商店售货员，后来到贝卢斯科尼的电视台当模特，如今帕斯卡尔已是老贝政党的一名女议员。 REUTERS/Tony Gentile

2013年 9月 23日 星期一
年仅27岁的帕斯卡尔最初只是商店售货员，后来到贝卢斯科尼的电视台当模特，如今帕斯卡尔已是老贝政党的一名女议员。 REUTERS/Tony Gentile
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