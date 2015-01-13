2015底特律车展探馆

1月12日，日产2016款Titan皮卡搭载由康明斯提供的5.0升ISV涡轮增压柴油发动机，最高可输出300匹马力。外观方面，2016款Titan的前脸进行了一些升级改进，保险杠和进气隔栅以及大灯和尾灯的造型会有变化。 more