2015底特律车展探馆
2015年1月12日，北美第一大车展底特律车展正式拉开帷幕，作为世界知名的“汽车城”，每届底特律车展都吸引诸多重磅新车发布，展示汽车业发展新方向。(新闻记者参加丰田公司发布会。) REUTERS/Mark Blinch more
1月12日，全新福特GT概念车正式发布，该款车采用V6 EcoBoost双涡轮增压发动机，车身为大量碳纤维车体材质，进一步降低车身重量并提高动态性能。REUTERS/Mark Blinch
1月12日，阿尔法罗密欧4C Spider双座敞篷跑车正式亮相，新车采用敞篷设计，车尾造型动感，采用一台1.75L四缸涡轮增压发动机，搭配6速双离合变速器。新车0至100km/h加速时间仅需4.5秒，最高速度可达250kmore
1月12日，新一代讴歌NSX轿跑车批量生产车型全球首发，NSX搭载由3.5升V6双涡轮增压发动机和3个电机组成的混合动力系统，采用全铝车身和很多碳纤维复合材料。 REUTERS/Mark Blinch
1月12日，日产2016款Titan皮卡搭载由康明斯提供的5.0升ISV涡轮增压柴油发动机，最高可输出300匹马力。外观方面，2016款Titan的前脸进行了一些升级改进，保险杠和进气隔栅以及大灯和尾灯的造型会有变化。 more
1月12日，为纪念911 Targa车型诞生50周年，保时捷911 Targa 4 GTS在车展上正式亮相。新车配备了双氙气大灯、20英寸轻质铝合金轮毂，以及双边四出的排气布局，搭载升级版3.8L发动机，配备PASM系统more
1月12日,雪佛兰在底特律正式发布全新Bolt电动概念车，进一步实现通用汽车在车辆电气化方面的重要承诺。 REUTERS/Rebecca Cook
1月12日，雪佛兰带来全新2016款雪佛兰Volt插电混合动力车，新款车型的动力系统来源于全新的T字形电池组，拥有18.4kWh的锂离子电池组，匹配电动机以及1.5升增程型发动机系统，新款动力系统相比老款减轻了45公斤重more
大众集团动力总成开发负责人、大众品牌董事会成员Heinz-Jakob Neusser博士出席全新Cross Coupe GTE概念车发布会。 REUTERS/Mark Blinch
1月12日，新一代福特F-150 SVT Raptor承袭了2014款动力达411马力的越野皮卡的优点，新款卡车和高性能汽车抢经济节能型汽车的风头大涨。REUTERS/Mark Blinch
1月11日，英菲尼迪携全新豪华双门轿跑英菲尼迪Q60概念车全球首发。凭借浑然天成的车身设计及如跑车般的强劲动力，Q60概念车将以傲然之态揭示英菲尼迪新一代豪华运动轿跑车的未来设计方向。REUTERS/Rebecca Comore
1月11日，梅赛德斯-奔驰GLE级Coupe的AMG版车型正式亮相底特律车展，作为一款加入了轿跑车设计的跨界SUV，它的竞争对手则直接锁定了老对手宝马的X6。 REUTERS/Mark Blinch
1月12日，沃尔沃带来2016款XC90混合动力车型，这款七座SUV车型搭载了沃尔沃最新动力系统，并且拥有插电式混合动力系统。 REUTERS/Mark Blinch
1月12日，宾利慕尚是一款动力输出达530马力、最高时速达305公里/小时的旗舰轿车。 REUTERS/Rebecca Cook
1月12日，现代发布一款吸引眼球的跨界皮卡概念车Santa Cruz，设计理念是将传统皮卡的实用性与轿车的造型和舒适性相结合起来。 REUTERS/Rebecca Cook
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