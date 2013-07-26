从戴妃到凯特 Diana & Kate
作为英国历史上的两任王妃，凯特与戴安娜有着某种巧合，却又有着显而易见的差别。 REUTERS/Paul Hackett
戴安娜王妃出身贵族，生于英国诺福克，是爱德华斯宾塞伯爵的小女儿。REUTERS/Kimimasa Mayama
凯特王妃出身平民，来自英国伯克郡的一个中产阶级家庭。 REUTERS/Toby Melville
凯特的父亲迈克尔·米德尔顿是一名商人，靠经营邮购公司成为百万富翁；母亲卡罗尔先前是一名空姐。 REUTERS/Andrew Winning
戴安娜王妃并未受过正规高等教育，曾就读于私立中学，16岁时被送往瑞士的女子精修学院，毕业后在伦敦当一名幼儿园保育员。(摄于1985年7月5日，戴安娜王妃观看温网半决赛。) REUTERS/Peter Skingley
凯特王妃毕业于英国排名第四的圣安德鲁斯大学美术史专业，是第一位拥有大学学历的英国王妃。(2007年2月10日，凯特与威廉王子在伦敦观看橄榄球比赛。) REUTERS/Stephen Hird
戴安娜与查尔斯王子可称为“闪婚”，两人只谈了6个月的恋爱后于1981年2月24日订婚，并于7月29日结婚。(摄于1986年2月12日) REUTERS/Rota CMC
戴安娜与查尔斯王子1981年7月29日举行世纪童话婚礼，被封为威尔士王妃。 REUTERS/Stringer
威廉和凯特2001年9月在苏格兰圣安德鲁大学艺术史系同窗时相识并经历爱情长跑，并于2010年11月26日在伦敦圣詹姆斯宫举行订婚仪式。 REUTERS/Suzanne Plunkett
威廉王子在求婚时使用的是他已故母亲戴安娜王妃用过的订婚戒指。REUTERS/Paul Hackett/Dan Chung
威廉王子与凯特于2011年4月29日在伦敦威斯敏斯特教堂举行盛大皇室婚礼，并在白金汉宫的阳台上重现“世纪之吻”。 REUTERS/Darren Staples
戴安娜所穿的象牙色真丝塔夫绸拖地长裙婚纱由伊曼纽尔夫妇(David & Elizabeth Emanuel)设计，裙裾长7.6米，上面还手工刺绣着一万颗珍珠和珍珠母亮片。 REUTERS/Mal Langsdon
而凯特的婚纱以象牙色缎子为面料，裙裾长3米多。婚纱部分元素取自已故王妃黛安娜结婚时穿的礼服。这是凯特的要求，意在向戴安娜王妃致敬。 RREUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
戴安娜王妃分别于1982年6月21日和1984年9月15日生下长子威廉王子和次子哈里王子。(摄于1985年6月15日) REUTERS/Roy Letkey
凯特王妃于2013年7月22日诞下小王子，按照王室传统取名为乔治·亚历山大·路易斯(George Alexander Louis)。他是英国王位第三顺位继承人。 REUTERS/John Stillwell/POOL
婚后的戴安娜生活并不如意，在1994年，即查尔斯被立为英国王储25周年，他在电视采访中承认自己与另一个女人拥有25年之久的感情。 Reuters/Files
1996年7月12日，查尔斯和戴安娜达成离婚协议，结束了15年的婚姻。 Reuters/Files
虽然凯特与戴安娜有着许多不同之处，但从穿着打扮，到行头首饰，甚至到怀孕时的样子，两位王妃都颇为相似。(摄于1988年11月11日) Reuters/Files
2012年5月6日，凯特王妃出席皇家活动。 REUTERS/Andrew Winning
1996年10月31日，澳大利亚悉尼，戴安娜王妃感谢一个小女孩的赠礼。Reuters/Files
2013年4月5日，英国伦敦，凯特王妃参观机敏级潜艇大厦时接俯身问候一个小女孩。 REUTERS/Chris Jackson/pool
1995年2月28日，戴安娜在大奥文街儿童医院看望患儿。Reuters/Files
2011年9月29日，英国Sutton，凯特王妃在皇家马斯丁医院慰问患儿。 REUTERS/POOL/Kirsty Wigglesworth
不幸的是，1997年8月30日，戴安娜与其男友、埃及亿万富翁之子多迪-法耶兹在法国为摆脱7名骑摩托车的摄影记者的追逐而发生车祸，戴安娜因胸部大出血在医院逝世，年仅36岁。 Reuters/Files
1997年9月6日，戴安娜的葬礼在英国伦敦威斯敏斯特大教堂举行，后安葬于故乡奥尔索普的斯潘塞家族墓地。Reuters/Files
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