中日钓鱼岛争端 Disputed islands

2012年8月15日，香港保钓船“启丰二号”突破日本海上保安厅舰艇拦截，驶到钓鱼岛浅滩，船上7人登岸宣示主权。日本海上保安厅随后拘捕14名香港保钓人士及随行采访记者。(8月16日，市民在日本驻上海领事馆外举行抗议活动。) REUTERS/Aly Song