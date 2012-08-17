中日钓鱼岛争端 Disputed islands
2012年8月15日，香港保钓船“启丰二号”突破日本海上保安厅舰艇拦截，驶到钓鱼岛浅滩，船上7人登岸宣示主权。日本海上保安厅随后拘捕14名香港保钓人士及随行采访记者。(8月16日，市民在日本驻上海领事馆外举行抗议活动。) REUTERS/Aly Song
日本内阁府官房长官藤村修17日表示，日本政府决定放还抓扣的14名中国香港“保钓”人士。(8月16日，日本那霸，日本海岸警卫队押送抓扣的中国保钓人士离开巡逻船。) REUTERS/Kyodo
8月12日，保钓人士在香港前往钓鱼岛时高喊口号，并挥舞中国国旗。REUTERS/Tyrone Siu
8月12日，香港，一名男子注视着保钓人士准备乘船前往钓鱼岛。REUTERS/Tyrone Siu
8月15日，日本海岸警卫队巡逻船阻止香港保钓船(右)前往钓鱼岛。REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard/Handout
8月16日，香港市民在日本驻港总领事馆外举行示威活动，抗议日本政府抓扣中国保钓人士。 REUTERS/Bobby Yip
一名抗议者撕毁日本军队旗帜。REUTERS/Bobby Yip
8月16日，北京，警察阻止一名抗议者在日本驻华使馆外抛掷锥形交通路标。 REUTERS/Jason Lee
7月4日，日本海岸警卫队(中)在钓鱼岛附近，试图阻止为台湾保钓船护航的台湾海岸警卫队的船只。 REUTERS/Taiwan Coast Guard/Handout
中国渔政船巡航至钓鱼岛附近海域。 REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard/Handout
日本海岸警卫队巡逻船(左)靠近中国渔政船。 REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard/Handout
2010年10月16日，中日因钓鱼岛的争端关系持续紧张，上千名日本民众在东京游行抗议。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名身穿和服的抗议者高喊口号。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2010年10月2日，一名抗议者在东京的示威集会中举着标语牌。 REUTERS/Issei Kato
9月22日，香港，一艘保钓船准备前往钓鱼岛。 REUTERS/Tyrone Siu
9月14日，日本海岸警卫队巡逻船在钓鱼岛海域追逐台湾保钓船(下)。 REUTERS/Japan Coast Guard/Handout
9月18日，北京，在日本驻华使馆外，一名抗议者展示写有“日本人滚出钓鱼岛”字样的蛋糕。REUTERS/Jason Lee
2008年6月16日，台湾保钓人士在钓鱼岛海域高喊口号，附近有台湾巡逻船(后左)护航。 REUTERS/Stringer.