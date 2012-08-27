DNA鉴定走上街头 DNA Van in America
在美国纽约一家名为“健康之路”的公司从2010年开始运营一个移动诊所，该测试车会在街头上现场进行DNA检测，起步价是299美元。(摄于2012年8月16日，美国纽约) REUTERS/Andrew Kelly
这辆测试车长8.5米，车身上写着“DNA测试”(DNA TESTING)及“谁是你老爸？”(Who's Your Daddy?)，能简单快速地确定亲子及其他血缘关系。REUTERS/Andrew Kelly
路人可以招呼车上工作人员，然后让一名技术员取走DNA样本，并封装后送往俄亥俄州的一个实验室。测试结果需要等3-5个工作日。(技术人员取走一名男子的DNA样本。) REUTERS/Andrew Kelly
据DNA测试实验室“DNA诊断”(DNA Diagnostics)负责人Michael Baird称，专家表示美国人对此类测试的需求正在稳步增加，现在已经达到每年约50万人，这部分归因于未婚女士生育率升高。(一名女子进入more
据美国血库协会(AABB)，2010年美国进行了至少382,199例血缘关系测试。因为有些实验室不提交数据，所以总数比这只多不少。(一名男子拍摄测试车。)REUTERS/Andrew Kelly
但专家们担心，家庭以及个人可能还没有为测试结果做好心理准备。(“健康之路”创始人Jared Rosenthal拿着棉签准备采取DNA样本。) REUTERS/Andrew Kelly
“健康之路”创始人Jared Rosenthal与测试车合影。 REUTERS/Andrew Kelly
测试车的外部面貌。REUTERS/Andrew Kelly
测试车的车门上写着“健康之路”(Health Street)。 REUTERS/Andrew Kelly
测试车的内部景观。REUTERS/Andrew Kelly
DNA测试表格。REUTERS/Andrew Kelly
创始人Jared Rosenthal在测试车内打电话。 REUTERS/Andrew Kelly
Jared Rosenthal接受媒体采访。 REUTERS/Andrew Kelly