凯特王妃爱“旧”裙 Duchess of Cambridge: Recycled Dresses
万众瞩目的凯特王妃在短短两周内重复选择同一条裙子出席隆重场合，故意“撞衫”引发媒体关注。 REUTERS/POOL New
2012年5月29日，凯特王妃陪同伊丽莎白女王参加活动时选择Emilia Wickstead粉色偏襟百褶连衣裙，搭配Jane Corbett帽饰，尽显温婉低调。 REUTERS/Pool/Carl Court
同年5月18日，凯特在出席政界晚宴时穿着的同样是这件长裙，而她重穿“旧”裙也体现了英国王室节俭亲民的姿态。 REUTERS/Arthur Edwards/POOL
2011年4月30日，英国伦敦，凯特王妃与威廉王子婚后首度露面，以一袭Zara连身裙搭配LK Bennett鞋子，显得温婉可人。 REUTERS/John Stillwell/Pool
2011年6月12日，凯特王妃亮相皇室成员活动，以Jane Troughton设计的矢车菊图案外套内搭同一条Zara蓝色短裙。 REUTERS/Carl Court/Pool
2011年6月3日，凯特王妃身穿Amanda Wakeley皇室蓝深色套装现身克拉伦斯宫花园。 REUTERS/St James's Palace/handout
早在4月11日两人婚礼前期的最后一次公众亮相中，凯特就曾穿着同样的Amanda Wakeley套装前往达温镇的郊野公园。 REUTERS/Alastair Grant/Pool
2011年7月4日，凯特随威廉王子到访加拿大，这也是他们新婚两个月后首次正式出访。凯特王妃以Nike防水夹克搭配深蓝色J Brand牛仔裤游览爱德华王子岛的Dalvay湖。 REUTERS/Arthur Edwards/Pool
第二天，凯特王妃以Burberry London军装风衬衣搭配sebago鞋，腰带来自Linda Camm，整体风格显得端庄而不失活泼。 REUTERS/Phil Noble
第三天，凯特王妃随威廉王子从加拿大耶洛奈夫机场前往奴隶湖，她以海军蓝Smythe外套搭配J Brand牛仔裤，改穿Nine West坡跟鞋，尽显干练。 REUTERS/Mark Large/Pool
2011年6月30日，加拿大首都渥太华，凯特王妃参加青年招待会，Issa wrap飞鸟图案裙装让她顿显亲民。REUTERS/John Stillwell/Pool
早在4月29日，凯特王妃就曾穿着Issa London飞鸟短裙现身，只不过当时搭配了一件白色外套。 REUTERS/Eddie Keogh.
2011年7月8日，威廉王子和凯特王妃抵达美国参加英国领事馆的活动，她选择用Diane Von Furstenberg绿色Maja连身裙搭配Diane Von Furstenberg Lytton印花蛇皮晚装包，并佩戴Cassandra Goad的耳环。 REUTERS/Chris Pizzello/Pool
7月29日，凯特王妃再次选择这条Diane Von Furstenberg的绿色Maja连身裙出行。 REUTERS/David Moir
7月8日，凯特王妃和威廉王子亮相第99届卡尔加里牛仔节，凯特身穿Alice Temperly设计的白衬衫搭配微喇牛仔裤，头戴标志性Smithbilt狂野西部白色牛仔帽。 REUTERS/Phil Noble
稍后凯特王妃换上另一造型，衬衣为Alice by Temperley 2012早春度假系列。 REUTERS/Todd Korol
2011年7月30日，凯特王妃与威廉王子出席英女王外孙女扎拉的婚礼，身穿一件绣花浅色外套，搭配一顶奶白色帽子，尽显皇室风范。 REUTERS/Dylan Martinez
早在2006年，时任威廉王子女友的凯特就曾穿着同一件绣花外套出席活动。 REUTERS/Toby Melville