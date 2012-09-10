直击云南彝良地震 Earthquake in Yunnan
2012年9月7日11时19分，在云南省昭通市彝良县、贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县交界发生5.7级地震，震源深度14公里。(摄于9月8日，云南彝良地震重灾区洛泽河镇) REUTERS/Jason Lee
彝良地震震源浅、破坏性较强，加上双震叠加，灾区损失严重。截至9日12时统计，地震已造成昭通市彝良、昭阳、大关等地的70多万人受灾，至少80人死亡，超过800人受伤。 REUTERS/Wong Campion
9月7日下午18时45分许，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝乘飞机赶赴云南昭通地震灾区。(摄于云南彝良地震重灾区洛泽河镇) REUTERS/Jason Lee
据云南省昭通市彝良抗震救灾现场指挥部晚间通报，截至9月9日12时，需紧急转移安置人口4.47万户20.1万人。地震造成房屋倒塌7138户3万余间，公路塌方259处，18条乡村公路通行受阻，路基2万余米、石拱桥11座受损严重。 REUTERS/Wong Campion
9月8日，云南彝良地震灾区，一名救援士兵躺在公路上休息。 REUTERS/Wong Campion
洛泽河镇，一名居民经过损坏的车辆。REUTERS/Jason Lee
车辆在地震中遭到毁坏。REUTERS/Jason Lee
一名男子返回灾区的家中。 REUTERS/Wong Campion
一名幸存者等待救援物资。 REUTERS/Jason Lee
幸存者搬运东西离开家园。REUTERS/Jason Lee
志愿者搬运水和食品等救灾物资。 REUTERS/Jason Lee
士兵集结准备参与救援。 REUTERS/Jason Lee
灾民等待救灾物资。REUTERS/Jason Lee
灾民在临时避难处休息。REUTERS/Wong Campion
一位妇女在帐篷内抱着婴儿。REUTERS/Jason Lee
一个受伤的孩子躺在病床上。 REUTERS/Jason Lee
9月9日，一名工作人员在临时治疗处的帐篷内消毒。 REUTERS/Jason Lee
一位苗族妇女售卖中药。 REUTERS/Jason Lee