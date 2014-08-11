埃博拉疫情拉响全球警报 Ebola outbreak

1976年发现于埃博拉河地区的埃博拉病毒是世界上最致命的病毒之一，其致死率可高达90%，目前还没有有效的治疗方式，也没有疫苗可以预防。(7月20日，塞拉利昂凯拉洪，无国界医生更换防护衣准备进入隔离区。) REUTERS/more