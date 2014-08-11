埃博拉疫情拉响全球警报 Ebola outbreak
2014年8月8日，世界卫生组织在日内瓦总部表示，当前西非地区持续蔓延的埃博拉疫情已经构成国际关注的突发公共卫生事件。(世卫组织总干事陈冯富珍(左)和世卫组织助理总干事福田敬二出席会议。) REUTERS/Pierre more
8月6日，美国疾病预防控制中心(CDC)将紧急应变级别调高至最高级，以应对全球埃博拉疫情。(8月7日，CDC主任汤姆•弗里登博士(Tom Frieden)在华盛顿国会山出席听证会。) REUTERS/Jonathamore
8月5日，首届美国非洲领导人峰会在华盛顿举行，(由左至右)几内亚总统阿尔法孔德、利比亚副总统约瑟夫·博阿凯、塞拉利昂外交部长萨穆拉·卡马拉出席会议，期间讨论如何应对正在西非肆虐的埃博拉疫情。 REUTERS/Jonathmore
8月2日和8月5日，美国政府派专机将在非洲利比里亚感染埃博拉病毒的美国人布拉特利和莱特波尔接回美国亚特兰大埃默里医学院附属医院治疗。 REUTERS/Tami Chappell
世界卫生组织最新公布的统计数字显示，西非埃博拉疫区共报告有1779人确诊或疑似感染埃博拉病毒，其中961人死亡。(8月2日，塞拉利昂凯拉洪，志愿者埋葬一名感染者遗体。)REUTERS/WHO/Tarik Jasarevimore
国际卫生组织表示，埃博拉病毒是40年来最严重的疫情，并呼吁各国帮助遭受埃博拉病毒肆虐的国家。(8月2日，塞拉利昂凯内马，志愿者准备进入有疑似感染病例的村庄。)REUTERS/WHO/Tarik Jasarevic/Hanmore
自2005年《国际卫生条例》生效以来，除埃博拉以外，世卫组织一共宣布过两起国际公共卫生紧急事件，一个是2009年甲型H1N1流感大流行，另一个是2014年野生型脊灰病毒国际传播问题。(7月8日，塞拉利昂凯拉洪，志愿者搬运more
几内亚政府9日宣布将关闭与塞拉利昂和利比里亚两国的边境，以抑制边界地区人口流动所造成的病毒在三国间的交叉传染。 (7月27日，利比亚，卫生工作人员处理感染者遗体。) REUTERS/Ahmed Jallanzo/UNICmore
世界卫生组织表示，有关致命病毒埃博拉疫苗的临床试验即将展开，并可能于明年初大范围使用。(显微镜下的埃博拉病毒。) REUTERS/Frederick Murphy/CDC/Handout via Reuters
7月27日，利比亚沃因贾马，孩子们阅读联合国儿童基金会分发的预防埃博拉病毒传播的宣传手册。 REUTERS/Ahmed Jallanzo/UNICEF/Handout via Reuters
截至7月29日，塞拉利昂已有确诊埃博拉病例500个，其中167人死亡。(7月20日，在凯拉洪一隔离区内，无国界医生等待派饭。) REUTERS/Tommy Trenchard
7月29日，塞拉利昂唯一一位病毒性出血热专家、现年39岁的谢赫·奥马尔·汗医生感染埃博拉病毒死亡，从发病到去世不足一星期。 REUTERS/Umaru Fofana
7月28日，尼日利亚疾病控制中心主任Abdulsalam Nasidi、拉各斯州卫生专员Jide Idris、拉各斯州特别健康顾问Yewande Adeshina报告埃博拉疫情。尼日利亚26日出现首例埃博拉病毒感染死亡病more
今年3月起始于几内亚的埃博拉疫情至今已有超过1200个病例，造成672人死亡。(7月10日，塞拉利昂凯内马医院，医生为一名疑似感染患者采血。) REUTERS/Tommy Trenchard
1976年发现于埃博拉河地区的埃博拉病毒是世界上最致命的病毒之一，其致死率可高达90%，目前还没有有效的治疗方式，也没有疫苗可以预防。(7月20日，塞拉利昂凯拉洪，无国界医生更换防护衣准备进入隔离区。) REUTERS/more
埃博拉病毒可通过接触、体液、粪便等途径传播，初期症状包括发热和关节疼痛等，很难与感冒发烧等病症相区分，后期则会发展为呕吐、腹泻和内外出血等。(6月30日，塞拉利昂凯内马，医生抽取血液样本。) REUTERS/Tommy more
7月30日，欧盟宣布加强对西非处理埃博拉疫情的援助，但强调埃博拉传入欧洲的风险仍然偏低。(6月25日，塞拉利昂凯内马，卫生人员运送埃博拉感染者遗体。)REUTERS/Umaru Fofana
7月29日，经营泛非洲航空运营业务的ASKY航空公司宣布，为防止埃博拉病毒传播，暂停所有进出利比里亚首都和塞拉利昂首都的航班。(6月10日，塞拉利昂凯内马，一名卫生工作人员喷洒消毒液。) REUTERS/Tommy Trmore
7月30日，南非卫生部也宣布该国进入高度戒备状态，以防止埃博拉病毒蔓延至南非境内。(6月25日，塞拉利昂凯内马，工作人员采集血液样本。) REUTERS/Umaru Fofana
7月30日，英国政府召开紧急内阁会议，商讨有关应对埃博拉疫情对策的问题。(2014年4月3日，肯尼亚，一名科学家在移动实验室内检测埃博拉病毒。) REUTERS/Misha Hussain
为防止埃博拉病毒进入中国，中国国家质检总局日前发布公告，要求各口岸检验检疫机构采取措施，严防境外埃博拉病毒传入中国。(6月10日，塞拉利昂凯内马，医生更换防护衣。) REUTERS/Tommy Trenchard
3月23日，几内亚科纳克里，工作人员卸载用于治疗埃博拉病毒的医疗用品。 REUTERS/Saliou Samb
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