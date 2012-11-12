朝鲜民生百态 Economy of North Korea 2012
虽然金正恩上台近一年后朝鲜有改革的迹象，但处于增长中的似乎只有少数富人与本就非常贫穷的人之间的差距。(2012年5月27日，平壤，金正恩参观凯旋青年公园游乐场的饭店。) REUTERS/KCNA
朝鲜政府希望吸引外资，但更多情况下是资金和数以万计的工人流向海外。(2012年4月8日，平壤西北部，村民们乘坐卡车。) REUTERS/Bobby Yip
朝鲜生活水平的改善似乎仅局限于首都平壤。朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。(4月11日，平壤，一个工厂的烟囱排出废气。) REUTERS/Bobby Yip
2012年7月15日，金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。 REUTERS/KCNA
朝中社发布的金正恩视察朝鲜人民军第4302部队所属“柿子树连”。 REUTERS/KCNA
4月12日，学生练习跆拳道。 REUTERS/Bobby Yip
4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip
学生们在图书馆内学习。REUTERS/Bobby Yip
金日成和金正日的太阳像马赛克壁画。 REUTERS/Bobby Yip
一辆汽车驶过居民楼。 REUTERS/Bobby Yip
用来庆祝金日成诞辰100周年而放置的朝鲜国旗。 REUTERS/Bobby Yip
一名警察在十字路口执勤。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，工人们在大同江水果农场工作。 REUTERS/Bobby Yip
大同江水果农场附近，一名工人在工厂生产线上制作果汁。 REUTERS/Bobby Yip
4月9日，妇女们在平壤金正淑纺织厂内工作。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip
金正淑平壤纺织厂的生产线。 REUTERS/Bobby Yip
一名金正淑缫丝厂的工人参加自学课程。 REUTERS/Bobby Yip
人们在纺织厂的剧院内休息。 REUTERS/Bobby Yip
4月8日，一名引导员向通过的火车打旗语。 REUTERS/Bobby Yip
一名饭店服务员观看电视直播金正恩参加朝鲜劳动党第四次代表会议。 REUTERS/Bobby Yip
在建设的柳京饭店，建成后将成为平壤最显眼的地标式建筑，高约330米，总共105层，建筑面积36万平方米，外形酷似的金字塔。饭店设计有3000间客房，7个旋转餐厅，还有赌场、夜总会等设施。 REUTERS/Bobby Yip
平壤市区景观。 REUTERS/Bobby Yip
平壤西北部，村民们在田地里劳作。 REUTERS/Bobby Yip
2008年11月12日，平壤顺安国际机场，又名平壤首都机场，是朝鲜的第一个国际机场。 REUTERS/Lee Jae-Won
2008年8月25日，平壤，工人们在工厂包装化妆品。 REUTERS/KCNA