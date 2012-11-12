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朝鲜民生百态 Economy of North Korea 2012

2012年 11月 12日 星期一

虽然金正恩上台近一年后朝鲜有改革的迹象，但处于增长中的似乎只有少数富人与本就非常贫穷的人之间的差距。(2012年5月27日，平壤，金正恩参观凯旋青年公园游乐场的饭店。) REUTERS/KCNA

2012年 11月 12日 星期一
虽然金正恩上台近一年后朝鲜有改革的迹象，但处于增长中的似乎只有少数富人与本就非常贫穷的人之间的差距。(2012年5月27日，平壤，金正恩参观凯旋青年公园游乐场的饭店。) REUTERS/KCNA
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2012年 11月 12日 星期一

朝鲜政府希望吸引外资，但更多情况下是资金和数以万计的工人流向海外。(2012年4月8日，平壤西北部，村民们乘坐卡车。) REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 12日 星期一
朝鲜政府希望吸引外资，但更多情况下是资金和数以万计的工人流向海外。(2012年4月8日，平壤西北部，村民们乘坐卡车。) REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

朝鲜生活水平的改善似乎仅局限于首都平壤。朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。(4月11日，平壤，一个工厂的烟囱排出废气。) REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 12日 星期一
朝鲜生活水平的改善似乎仅局限于首都平壤。朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。(4月11日，平壤，一个工厂的烟囱排出废气。) REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

2012年7月15日，金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。 REUTERS/KCNA

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2012年7月15日，金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。 REUTERS/KCNA
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2012年 11月 12日 星期一

朝中社发布的金正恩视察朝鲜人民军第4302部队所属“柿子树连”。 REUTERS/KCNA

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朝中社发布的金正恩视察朝鲜人民军第4302部队所属“柿子树连”。 REUTERS/KCNA
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2012年 11月 12日 星期一

4月12日，学生练习跆拳道。 REUTERS/Bobby Yip

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4月12日，学生练习跆拳道。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip

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4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

学生们在图书馆内学习。REUTERS/Bobby Yip

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学生们在图书馆内学习。REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

金日成和金正日的太阳像马赛克壁画。 REUTERS/Bobby Yip

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金日成和金正日的太阳像马赛克壁画。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

一辆汽车驶过居民楼。 REUTERS/Bobby Yip

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一辆汽车驶过居民楼。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

用来庆祝金日成诞辰100周年而放置的朝鲜国旗。 REUTERS/Bobby Yip

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用来庆祝金日成诞辰100周年而放置的朝鲜国旗。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

一名警察在十字路口执勤。 REUTERS/Bobby Yip

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一名警察在十字路口执勤。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

4月10日，工人们在大同江水果农场工作。 REUTERS/Bobby Yip

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4月10日，工人们在大同江水果农场工作。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

大同江水果农场附近，一名工人在工厂生产线上制作果汁。 REUTERS/Bobby Yip

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大同江水果农场附近，一名工人在工厂生产线上制作果汁。 REUTERS/Bobby Yip
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4月9日，妇女们在平壤金正淑纺织厂内工作。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip

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4月9日，妇女们在平壤金正淑纺织厂内工作。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip
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金正淑平壤纺织厂的生产线。 REUTERS/Bobby Yip

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金正淑平壤纺织厂的生产线。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

一名金正淑缫丝厂的工人参加自学课程。 REUTERS/Bobby Yip

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一名金正淑缫丝厂的工人参加自学课程。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

人们在纺织厂的剧院内休息。 REUTERS/Bobby Yip

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人们在纺织厂的剧院内休息。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

4月8日，一名引导员向通过的火车打旗语。 REUTERS/Bobby Yip

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4月8日，一名引导员向通过的火车打旗语。 REUTERS/Bobby Yip
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一名饭店服务员观看电视直播金正恩参加朝鲜劳动党第四次代表会议。 REUTERS/Bobby Yip

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一名饭店服务员观看电视直播金正恩参加朝鲜劳动党第四次代表会议。 REUTERS/Bobby Yip
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在建设的柳京饭店，建成后将成为平壤最显眼的地标式建筑，高约330米，总共105层，建筑面积36万平方米，外形酷似的金字塔。饭店设计有3000间客房，7个旋转餐厅，还有赌场、夜总会等设施。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 12日 星期一
在建设的柳京饭店，建成后将成为平壤最显眼的地标式建筑，高约330米，总共105层，建筑面积36万平方米，外形酷似的金字塔。饭店设计有3000间客房，7个旋转餐厅，还有赌场、夜总会等设施。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

平壤市区景观。 REUTERS/Bobby Yip

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平壤市区景观。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 11月 12日 星期一

平壤西北部，村民们在田地里劳作。 REUTERS/Bobby Yip

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平壤西北部，村民们在田地里劳作。 REUTERS/Bobby Yip
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2008年11月12日，平壤顺安国际机场，又名平壤首都机场，是朝鲜的第一个国际机场。 REUTERS/Lee Jae-Won

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2008年11月12日，平壤顺安国际机场，又名平壤首都机场，是朝鲜的第一个国际机场。 REUTERS/Lee Jae-Won
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2008年8月25日，平壤，工人们在工厂包装化妆品。 REUTERS/KCNA

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2008年8月25日，平壤，工人们在工厂包装化妆品。 REUTERS/KCNA
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