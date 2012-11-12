朝鲜民生百态 Economy of North Korea 2012

朝鲜生活水平的改善似乎仅局限于首都平壤。朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。(4月11日，平壤，一个工厂的烟囱排出废气。) REUTERS/Bobby Yip