占海特引发的教育公平争辩 Education Equity Of China
受户籍制度限制，中国有数百万流动人口的子女无法在所生活的地方参加中考和高考，占海特就是其中的一员。(摄于6月2日，安徽合肥，一名考生在教室内休息。) REUTERS/Stringer
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现年15岁的江西籍女孩儿占海特在微博上公开“约辩”争取异地中高考权，引发舆论关注。(摄于12月21日) REUTERS/Aly Song
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12月8日，占海特的父亲占全喜因在上海市中心参加争取教育权的抗议活动被警方拘留，但针对他的刑事指控已被撤销。 REUTERS/Aly Song
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数十年来，户籍制度把中国社会一分为二，让城镇居民享有与农村居民不同的特权和机遇。(摄于2008年10月14日，安徽合肥一所中学的自习教室灯火通明。) REUTERS/Jianan Yu (CHINA)
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随着中国新一届领导层推进城镇化提振经济增长，户籍制度已成为他们面临的重大挑战之一。(摄于2011年7月5日，安徽合肥一建筑工地。)REUTERS/Stringer
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2011年7月8日，上海，考生家长在考场外等待。 REUTERS/Aly Song
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两名考生在考场外交谈。(摄于2011年7月8日，上海) REUTERS/Aly Song
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2012年3月6日，北京，农民工在建筑工地附近工作。 REUTERS/David Gray
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2012年12月18日，上海，农民工子弟小学的学生在课间做眼保健操。 REUTERS/Darcy Holdorf
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2011年11月14日，湖北武汉，农民工子弟小学的学生参加升旗仪式。 REUTERS/Stringer
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