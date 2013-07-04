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埃及军方与总统势成水火 Egypt's army ousts Mursi

2013年 7月 4日 星期四

埃及总统穆尔西就职一周年之际，逾千万民众走上街头，要求穆尔西下台。(摄于7月3日，埃及开罗) REUTERS/Suhaib Salem

2013年 7月 4日 星期四
埃及总统穆尔西就职一周年之际，逾千万民众走上街头，要求穆尔西下台。(摄于7月3日，埃及开罗) REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 4日 星期四

埃及军方7月3日推翻了总统穆尔西，引发憧憬新选举的民众在街头狂欢。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

2013年 7月 4日 星期四
埃及军方7月3日推翻了总统穆尔西，引发憧憬新选举的民众在街头狂欢。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 4日 星期四

穆尔西谴责军方发动“军事政变”，他被扣押在一个共和国卫队军营内。 REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh

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穆尔西谴责军方发动“军事政变”，他被扣押在一个共和国卫队军营内。 REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
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2013年 7月 4日 星期四

自由派与军方的首席谈判代表巴拉迪(Mohamed ElBaradei)表示，7月3日与军方会谈达成的路线图将确保2011年“阿拉伯之春”革命延续下去。(示威者燃放焰火。) REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

2013年 7月 4日 星期四
自由派与军方的首席谈判代表巴拉迪(Mohamed ElBaradei)表示，7月3日与军方会谈达成的路线图将确保2011年“阿拉伯之春”革命延续下去。(示威者燃放焰火。) REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 4日 星期四

作为埃及首任自由选举产生的总统，穆尔西任职仅一年就被戏剧性地推翻，标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后两年内又一次的动荡。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

2013年 7月 4日 星期四
作为埃及首任自由选举产生的总统，穆尔西任职仅一年就被戏剧性地推翻，标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后两年内又一次的动荡。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 4日 星期四

7月3日，示威者在解放广场高喊口号。 REUTERS/Suhaib Salem

2013年 7月 4日 星期四
7月3日，示威者在解放广场高喊口号。 REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 4日 星期四

民众在示威活动期间进行祈祷。REUTERS/Suhaib Salem

2013年 7月 4日 星期四
民众在示威活动期间进行祈祷。REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 4日 星期四

两名示威者相互拥抱。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

2013年 7月 4日 星期四
两名示威者相互拥抱。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 4日 星期四

示威者参加一名遇难者的葬礼。 REUTERS/Suhaib Salem

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示威者参加一名遇难者的葬礼。 REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 4日 星期四

数以万计穆斯林兄弟会的支持者抗议穆尔西被解职。REUTERS/Khaled Abdullah

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数以万计穆斯林兄弟会的支持者抗议穆尔西被解职。REUTERS/Khaled Abdullah
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2013年 7月 4日 星期四

支持者举着穆尔西的照片。REUTERS/Khaled Abdullah

2013年 7月 4日 星期四
支持者举着穆尔西的照片。REUTERS/Khaled Abdullah
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2013年 7月 4日 星期四

7月3日，开罗，示威者在穆尔西发表讲话后举起鞋子。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

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7月3日，开罗，示威者在穆尔西发表讲话后举起鞋子。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 3日 星期三

示威者在解放广场点燃火堆。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

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示威者在解放广场点燃火堆。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 3日 星期三

7月2日，亚历山大，示威者观看穆尔西发表讲话。REUTERS/Asmaa Waguih

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7月2日，亚历山大，示威者观看穆尔西发表讲话。REUTERS/Asmaa Waguih
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2013年 7月 3日 星期三

开罗，一位妇女在示威活动中举着国旗。 REUTERS/Suhaib Salem

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开罗，一位妇女在示威活动中举着国旗。 REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 3日 星期三

示威者亲吻国旗。 REUTERS/Suhaib Salem

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示威者亲吻国旗。 REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 3日 星期三

示威者聚集在一座大桥上。 REUTERS/Suhaib Salem

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示威者聚集在一座大桥上。 REUTERS/Suhaib Salem
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2013年 7月 3日 星期三

穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Khaled Abdullah

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穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Khaled Abdullah
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2013年 7月 3日 星期三

穆尔西的支持者站在卡车上高喊口号。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

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穆尔西的支持者站在卡车上高喊口号。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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2013年 7月 3日 星期三

一名穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

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一名穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 3日 星期三

7月1日，民众在总统府附近参加示威活动。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

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7月1日，民众在总统府附近参加示威活动。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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2013年 7月 3日 星期三

示威者聚集在解放广场。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

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示威者聚集在解放广场。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 3日 星期三

解放直升机飞过解放广场上空。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

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解放直升机飞过解放广场上空。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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2013年 7月 3日 星期三

亚历山大，示威者燃烧旗帜。 REUTERS/Asmaa Waguih

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亚历山大，示威者燃烧旗帜。 REUTERS/Asmaa Waguih
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2013年 7月 3日 星期三

示威者站在一辆消防车上。REUTERS/Asmaa Waguih

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示威者站在一辆消防车上。REUTERS/Asmaa Waguih
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2013年 7月 3日 星期三

示威者观看飞过上空的军方直升机。 REUTERS/Asmaa Waguih

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示威者观看飞过上空的军方直升机。 REUTERS/Asmaa Waguih
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