埃及军方与总统势成水火 Egypt's army ousts Mursi
埃及总统穆尔西就职一周年之际，逾千万民众走上街头，要求穆尔西下台。(摄于7月3日，埃及开罗) REUTERS/Suhaib Salem
埃及军方7月3日推翻了总统穆尔西，引发憧憬新选举的民众在街头狂欢。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
穆尔西谴责军方发动“军事政变”，他被扣押在一个共和国卫队军营内。 REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
自由派与军方的首席谈判代表巴拉迪(Mohamed ElBaradei)表示，7月3日与军方会谈达成的路线图将确保2011年“阿拉伯之春”革命延续下去。(示威者燃放焰火。) REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
作为埃及首任自由选举产生的总统，穆尔西任职仅一年就被戏剧性地推翻，标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后两年内又一次的动荡。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
7月3日，示威者在解放广场高喊口号。 REUTERS/Suhaib Salem
民众在示威活动期间进行祈祷。REUTERS/Suhaib Salem
两名示威者相互拥抱。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
示威者参加一名遇难者的葬礼。 REUTERS/Suhaib Salem
数以万计穆斯林兄弟会的支持者抗议穆尔西被解职。REUTERS/Khaled Abdullah
支持者举着穆尔西的照片。REUTERS/Khaled Abdullah
7月3日，开罗，示威者在穆尔西发表讲话后举起鞋子。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
示威者在解放广场点燃火堆。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
7月2日，亚历山大，示威者观看穆尔西发表讲话。REUTERS/Asmaa Waguih
开罗，一位妇女在示威活动中举着国旗。 REUTERS/Suhaib Salem
示威者亲吻国旗。 REUTERS/Suhaib Salem
示威者聚集在一座大桥上。 REUTERS/Suhaib Salem
穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Khaled Abdullah
穆尔西的支持者站在卡车上高喊口号。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
一名穆尔西的支持者参加集会。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
7月1日，民众在总统府附近参加示威活动。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
示威者聚集在解放广场。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
解放直升机飞过解放广场上空。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
亚历山大，示威者燃烧旗帜。 REUTERS/Asmaa Waguih
示威者站在一辆消防车上。REUTERS/Asmaa Waguih
示威者观看飞过上空的军方直升机。 REUTERS/Asmaa Waguih