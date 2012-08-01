奥运赛场空座率高 Empty Seats in London
伦敦奥运会开赛以来，曝出多场次赛场出现大片空座，但场外观众却买不到票的情况，此现象引发公众争议。(7月28日，水上运动中心，一名观众等待观看游泳比赛。) REUTERS/Jorge Silva
伦敦奥组委解释称，空座所在区域是奥组委划出的非售票区域，主要是留给“奥运家族”--包括国际奥组委成员、各国官员、体育联合会、运动员、媒体以及赞助商的团体票。(7月28日，汉普顿公园球场举行女子足球美国对阵哥伦比亚的预赛。more
为平息争议，伦敦奥组委已向奥运会安保人员、学生志愿者等免费供票以尽可能地填充空座，并努力与“奥运家族”进行协商，希望从他们手里收回闲置的门票，再向外发售。(7月29日，北格林尼治体育馆，士兵观看女子体操预赛。) REUTmore
国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯表示，国际奥委会将在伦敦奥运会结束后给出一份调查报告，为今后更好地分配各国奥委会门票提供参考。但他同时表示，未来是否建立新的门票惯例系统，现在还很难说。(7月29日，北格林尼治体育馆，女子more
7月29日，滨河竞技场，女子曲棍球小组赛荷兰对阵比利时的赛场上也出席大片空座。 REUTERS/Suzanne Plunkett
7月28日，一名观众观看网球女单丹麦的卡洛琳·沃兹尼亚奇对阵英国的安娜·基奥萨冯。 REUTERS/Stefan Wermuth
7月28日，北格林尼治体育馆，法国选手皮埃尔·伊夫·比尼(Pierre Yves Beny)参加男子体操预赛中的吊环比赛，背后是赛场上的大片空座。 REUTERS/Mike Blake
7月28日，加的夫千年体育场，2012伦敦奥运会女足E组小组赛英国对阵喀麦隆赛场上出现大量空座。 REUTERS/Francois Lenoir
7月28日，网球女单赛场上媒体区域的空座。 REUTERS/Stefan Wermuth
7月28日，水上运动中心，一名观众使用相机拍摄游泳比赛，其周围布满空座。 REUTERS/Tim Wimborne
7月28日，全英草地网球俱乐部，费德勒(Roger Federer)在男单网球赛上对阵哥伦比亚的亚利桑德罗·弗拉(Alejandro Falla)。REUTERS/Stefan Wermuth
7月28日，汉普顿公园球场，女足G组小组赛法国对阵朝鲜赛场有许多空座。 REUTERS/David Moir
7月29日，格林威治公园，马术盛装舞步赛场上的“奥运家族”空座。 REUTERS/Olivia Harris
7月25日，汉普顿公园球场，女足G组小组赛朝鲜对阵哥伦比亚赛场上的空座。 REUTERS/David Moir
7月29日，伯爵宫，观众观看男子排球A组小组赛英国对阵巴拉圭。 REUTERS/Ivan Alvarado
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