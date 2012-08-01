奥运赛场空座率高 Empty Seats in London

国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯表示，国际奥委会将在伦敦奥运会结束后给出一份调查报告，为今后更好地分配各国奥委会门票提供参考。但他同时表示，未来是否建立新的门票惯例系统，现在还很难说。(7月29日，北格林尼治体育馆，女子more

国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯表示，国际奥委会将在伦敦奥运会结束后给出一份调查报告，为今后更好地分配各国奥委会门票提供参考。但他同时表示，未来是否建立新的门票惯例系统，现在还很难说。(7月29日，北格林尼治体育馆，女子体操预赛上的空座。) REUTERS/Mike Blake

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