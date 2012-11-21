年度图片(娱乐类) Entertainment of the Year 2012
2012年2月15日，菲律宾马尼拉，一名歌迷在留言墙上写字，吊唁已故的美国流行音乐天后惠特尼·休斯顿。休斯顿2月11日在贝弗利山希尔顿酒店去世，年仅48岁。 REUTERS/Romeo Ranoco
10月17日，澳大利亚悉尼，韩国Hip Hop歌手、“鸟叔”Psy在一个电视节目中表演其热门歌曲《江南Style》中的“骑马舞”。Psy凭借新曲《江南Style》及MV中的“骑马舞”在全球掀起热潮。 REUTERS/Timore
7月17日，美国纽约，好莱坞巨星汤姆·克鲁斯离婚后与女儿苏瑞首次见面，并现身一家酒店门外。据报道，凯蒂与汤姆·克鲁斯的离婚协议中表示，凯蒂获得女儿苏瑞的单独监护权。REUTERS/Keith Bedford
7月2日，法国巴黎，一名模特在设计师詹巴迪斯塔•瓦利(Giambattista Valli)高级时装秀上展示新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
10月10日，美国洛杉矶，流行乐坛天后麦当娜在其MDNA世界巡回演唱会上表演。 REUTERS/Mario Anzuoni
9月10日，在多伦多国际电影节上，英国女演员艾米莉·布朗特(Emily Blunt)乘车抵达现场。REUTERS/Mark Blinch
3月31日，第25届美国儿童选择奖颁奖礼在洛杉矶举行，当红少年偶像歌手贾斯汀·比伯获最受欢迎男歌手奖后遭泼绿胶水。 REUTERS/Mario Anzuoni
6月14日，美国加州阿纳海姆，人们在加州迪士尼乐园“色彩世界”中戴着发光的米老鼠耳朵。美国加利福尼亚州迪士尼乐园斥巨资打造的最新力作“色彩世界”(World of Color)，这一主题秀是以水幕、灯光打造出的奇幻景观，more
9月1日，在马德里的梅赛德斯-奔驰时装周上，一名模特展示设计师Amaya Arzuaga的新品服装。 REUTERS/Paul Hanna
7月4日，法国巴黎，一名模特在设计师Franck Sorbier高级定制发布会上走秀。REUTERS/Benoit Tessier
2月29日，英国伦敦国王学院，英国女王伊丽莎白参观新翻修的萨默赛特宫东翼。 REUTERS/Eddie Mulholland/POOL
2月3日，美国剑桥马萨诸塞州，美国影视剧演员杰森·席格尔接受哈佛大学戏剧社“快餐布丁剧团”颁发的“年度风云男性奖”。REUTERS/Jessica Rinaldi
9月27日，英国艺术节在武汉举行，一名现场协调人员经过设计师艾伦·帕金森(Alan Parkinson)设计的幻光充气装置《Luminarium》。 REUTERS/Stringer
7月31日，英国伦敦皇家节日大厅，一个孩子与迷宫艺术装置合影。这个名为“aMAZEme”巨型迷宫由25万本书搭建而成，高约4米。 REUTERS/Olivia Harris
10月10日，德国法兰克福书展陈列的好莱坞硬汉、美国前加州州长施瓦辛格的书籍《全面回忆》(Total Recall)。 REUTERS/Ralph Orlowski
9月6日，在纽约时装周上，一名模特在后台化妆。 REUTERS/Andrew Burton
8月27日，英国伦敦，参加诺丁山狂欢节的表演者们躲雨。 REUTERS/Olivia Harris
4月6日，北爱尔兰贝尔法斯特市政厅，一名委员会雇员在泰坦尼克号纪念品展览上示范女星凯特·温斯莱特在影片《泰坦尼克号》中佩戴的帽子。 REUTERS/Cathal McNaughton
7月4日，美国歌手拉娜德蕾(Lana del Rey)在第46届蒙特勒爵士音乐节上献唱。 REUTERS/Dominic Favre/Pool
6月16日，英国伦敦，英国女王伊丽莎白等王室成员站在白金汉宫阳台上观看英国皇家军队阅兵仪式。 REUTERS/Toby Melville
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Wild boars overrun deserted Fukushima town
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The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
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The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.