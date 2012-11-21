年度图片(娱乐类) Entertainment of the Year 2012

6月14日，美国加州阿纳海姆，人们在加州迪士尼乐园“色彩世界”中戴着发光的米老鼠耳朵。美国加利福尼亚州迪士尼乐园斥巨资打造的最新力作“色彩世界”(World of Color)，这一主题秀是以水幕、灯光打造出的奇幻景观，more