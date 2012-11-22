年度图片(娱乐类) Entertainment of the Year 2012
2012年2月15日，菲律宾马尼拉，一名歌迷吊唁已故美国流行音乐天后惠特尼·休斯顿。休斯顿于2月11日在贝弗利山希尔顿酒店去世，年仅48岁。 REUTERS/Romeo Ranoco
10月17日，澳大利亚悉尼，韩国Hip Hop歌手、“鸟叔”Psy在一个电视节目中表演歌曲《江南Style》中的“骑马舞”。Psy凭借新曲《江南Style》及MV中的“骑马舞”在全球掀起热潮。 REUTERS/Tim Wmore
7月17日，美国纽约，好莱坞巨星汤姆·克鲁斯离婚后与女儿苏瑞首次见面，吸引大批媒体现场报道。据称，凯蒂与汤姆·克鲁斯的离婚协议中表示，凯蒂获得女儿苏瑞的单独监护权。REUTERS/Keith Bedford
7月2日，法国巴黎，一名模特在设计师詹巴迪斯塔•瓦利高级时装秀上展示新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
10月10日，美国洛杉矶，流行乐坛天后麦当娜在其MDNA世界巡回演唱会上表演。 REUTERS/Mario Anzuoni
9月10日，在多伦多国际电影节上，英国女演员艾米莉·布朗特(Emily Blunt)乘车抵达现场。REUTERS/Mark Blinch
3月31日，第25届美国儿童选择奖颁奖礼在洛杉矶举行，当红少年偶像歌手贾斯汀·比伯获最受欢迎男歌手奖后遭泼绿胶水。 REUTERS/Mario Anzuoni
6月14日，美国加州阿纳海姆，人们在加州迪士尼乐园“色彩世界”中戴着发光的米老鼠耳朵。美国加利福尼亚州迪士尼乐园斥巨资打造的最新力作“色彩世界”(World of Color)，这一主题秀是以水幕、灯光打造出的奇幻景观，more
9月1日，在马德里的梅赛德斯-奔驰时装周上，一名模特展示设计师Amaya Arzuaga的新品服装。 REUTERS/Paul Hanna
2月29日，英国伦敦国王学院，英国女王伊丽莎白参观新翻修的萨默赛特宫东翼。 REUTERS/Eddie Mulholland/POOL
7月4日，法国巴黎，一名模特在设计师Franck Sorbier高级定制发布会上走秀。REUTERS/Benoit Tessier
2月3日，美国剑桥马萨诸塞州，美国影视剧演员杰森·席格尔接受哈佛大学戏剧社“快餐布丁剧团”颁发的“年度风云男性奖”。REUTERS/Jessica Rinaldi
9月27日，在武汉举行的英国艺术节上，展出设计师艾伦·帕金森(Alan Parkinson)设计的幻光充气装置《Luminarium》。 REUTERS/Stringer
7月31日，英国伦敦皇家节日大厅，一个孩子与迷宫艺术装置合影。这个名为“aMAZEme”巨型迷宫由25万本书搭建而成，高约4米。 REUTERS/Olivia Harris
10月10日，德国法兰克福书展陈列的好莱坞硬汉、美国前加州州长施瓦辛格的书籍《全面回忆》(Total Recall)。 REUTERS/Ralph Orlowski
9月6日，在纽约时装周上，一名模特在后台化妆。 REUTERS/Andrew Burton
8月27日，英国伦敦，参加诺丁山狂欢节的表演者们躲雨。 REUTERS/Olivia Harris
4月6日，北爱尔兰贝尔法斯特市政厅，一名委员会雇员在泰坦尼克号纪念品展览上扮成影片《泰坦尼克号》女主角形象。4月15日是泰坦尼克号沉没100周年。 REUTERS/Cathal McNaughton
7月4日，美国歌手拉娜德蕾(Lana del Rey)在第46届蒙特勒爵士音乐节上献唱。 REUTERS/Dominic Favre/Pool
6月16日，英国伦敦，英王室成员在白金汉宫阳台上观看英国皇家军队阅兵仪式。 REUTERS/Toby Melville