路透年度图片(娱乐类) Entertainment of 2013
当地时间1月27日，在洛杉矶举行的第19届美国演员工会奖颁奖礼上，约翰古德曼(John Goodman)与艾伦·阿金(Alan Arkin)拥抱在一起。REUTERS/Mario Anzuoni
2月10日，第55届美国格莱美音乐奖在洛杉矶斯台普斯中心举行，乐坛天后碧昂斯(Beyonce)以《Love On Top》拿下最佳传统R&B歌手奖。REUTERS/Mario Anzuoni
2月24日，第85届奥斯卡金像奖在美国好莱坞杜比剧院举行。詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)凭借《乌云背后的幸福线》获得最佳女主角，劳伦斯上台领奖时激动摔倒。REUTERS/Mario Anzuoni
3月25日，波兰罗兹市，加拿大小天王贾斯汀·比伯(Justin Bieber)在演唱会之后出现在Wladyslaw Reymont机场。 REUTERS/Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta
4月8日，美国洛杉矶，蕾哈娜在斯台普斯中心进行表演。REUTERS/Mario Anzuoni
4月17日，美国纽约现代艺术博物馆，英国前卫女演员蒂尔达•斯文顿(Tilda Swinton)上演行为艺术。在名叫“也许(Maybe)”的作品中，她在一樽透明玻璃柜中睡觉，供人参观。REUTERS/Keith Bedfomore
4月24日，美国加州好莱坞，主演小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr.)和格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)出席了《钢铁侠3》首映礼。REUTERS/Mario Anzuoni
4月27日,美国华盛顿的白宫记者协会晚宴上，柯南•奥布莱恩(Conan O'Brien)打碎了一个木槌。REUTERS/Kevin Lamarque
5月15日，法国，第66届戛纳电影节开幕，本届电影节的开幕电影为《了不起的盖茨比》。图为英国20岁名模卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)亮相红毯。REUTERS/Loic Venance/Pool
6月8日，美国加利福尼亚，一年一度的斯派克电视台2013年度男士选择奖颁奖礼上，美国喜剧演员杰森·苏戴奇斯(Jason Sudeikis)和一只小长颈鹿一同登台。REUTERS/Mario Anzuoni
当地时间6月24日，美国纽约，联合国难民署特使安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)出席联合国安理会辩论并发言，谴责性暴力犯罪。REUTERS/Lucas Jackson
7月9日，美国纽约，女星阿曼达·拜恩斯(Amanda Bynes)抵达曼哈顿刑事法庭。两个月前，拜恩斯在家吸食大麻，并将吸食大麻的管子从36楼高空扔下，邻居报警警方将其逮捕。REUTERS/Lucas Jackson
8月23日，加拿大多伦多，该市市长罗博•福特与美国摔跤天王胡克•霍根在FanExpo游戏展上比腕力，罗博•福特最终获胜。REUTERS/Mark Blinch
当地时间8月25日晚，美国纽约，第三十届MTV音乐录影带大奖在布鲁克林新建的巴克莱中心举行。迪士尼小花旦麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)和R&B歌手罗宾·西克(Robin Thicke)表演歌曲《Blurred Lmore
美国时间9月22日，第65届美国电视艾美奖颁奖礼在洛杉矶诺基亚剧院举行，《绝命毒师》获剧情类最佳剧集奖。图为演职人员在后台合影。REUTERS/Lucy Nicholson
9月29日，巴黎时装周期间，坎耶·维斯特(Kanye West)和金·卡戴珊(Kim Kardashian)到达纪梵希(Givenchy)2014年春夏女装成衣时装秀现场。REUTERS/Charles Platiau
10月30日，美国白宫，第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)搭档著名儿童电视节目《芝麻街》的经典布偶角色“埃尔莫”和“罗西塔”鼓励儿童多吃蔬果，建立更为健康的饮食习惯和生活方式。REUTERS/Yurimore
11月10日，第二十届欧洲MTV音乐大奖颁奖典礼在荷兰阿姆斯特丹举行，“水果姐”凯蒂·佩里(Katy Perry)在典礼上表演。REUTERS/Remko De Waal
11月11日，美国纽约，“怪异女神”Lady Gaga出席了在此举办的2013年度魅力女性颁奖礼。REUTERS/Carlo Allegri
11月26日，英国伦敦，美国乡村歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)受邀参加了威廉王子在肯辛顿宫举办的“白色冬日庆典”晚宴。REUTERS/Dominic Lipinski/Pool
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Shooting on Champs Elysees in Paris
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Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.