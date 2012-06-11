欧洲杯太太团 EURO-2012-SOCCER-PLAYERS-GIRLFRIENDS

捷克名模阿莲娜·塞雷多娃(Alena Seredova)，是尤文图斯知名门将布冯(Gianluigi Buffon)的妻子。塞雷多娃是模特及体育节目主持人，曾和因扎吉、维埃里等多名意大利球星传出恋情。 REUTERS/Chris Helgren