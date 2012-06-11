欧洲杯太太团 EURO-2012-SOCCER-PLAYERS-GIRLFRIENDS
名模萨拉·布兰德娜(Sarah Brandner)，德国全能王“小猪”施魏因斯泰格(Bastian Schweinsteiger)的现任女友。 REUTERS/Alexandra Beier
2009年10月4日，施魏因斯泰格与萨拉·布兰德娜在慕尼黑啤酒节上合影。 REUTERS/Alexander Hassenstein/Pool
西班牙电视台记者美女记者萨拉·卡波内罗(Sara Carbonero)，是皇马著名门将伊戈尔·卡西利亚斯(Iker Casillas)的女友。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
荷兰知名电视主持人兼演员塞尔维·范德法特(Sylvie van der Vaart)，与荷兰球员范德法特于2005年结婚。 REUTERS/Wolfgang Rattay
俄罗斯名模伊莉娜·莎伊克(Irina Shayk)，足坛巨星C·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)的现任女友。REUTERS/Eddie Keogh
现年35岁的拉丁小天后夏奇拉(Shakira)正处孕期，男友是现年25岁的西班牙球员杰拉德·皮克(Gerard Pique)。 REUTERS/Mike Stone
英格兰队前锋鲁尼的妻子科琳(Coleen McLoughlin)，两人相恋6年后于2008年6月12日完婚，并于2009年11月诞下儿子。 REUTERS/Toby Melville
捷克名模阿莲娜·塞雷多娃(Alena Seredova)，是尤文图斯知名门将布冯(Gianluigi Buffon)的妻子。塞雷多娃是模特及体育节目主持人，曾和因扎吉、维埃里等多名意大利球星传出恋情。 REUTERS/Chris Helgren
阿森纳球员西奥·沃尔科特(Theo Walcott)与女友梅兰妮·斯雷德(Melanie Slade)。 REUTERS/Toby Melville
西班牙性感女星约兰特(Yolanthe Cabau van Kasbergen)，是国际米兰球星、荷兰中场韦斯利·斯内德(Wesley Sneijder)的妻子。 REUTERS/Michael Kooren
2010年7月17日，韦斯利·斯内德与约兰特在意大利锡耶纳举行婚礼。 REUTERS/Giampiero Sposito
英超球星弗兰克·兰帕德(Frank Lampard)的女友克里斯汀·布里克莉(Christine Bleakley)是一名女主播。 REUTERS/Luke MacGregor
兰帕德与女友克里斯汀·布里克莉出席英国电视大奖颁奖礼。(摄于2011年1月26日，英国伦敦。) REUTERS/Luke MacGregor
时尚达人阿莱克斯·库兰(Alex Curran)，是利物浦球星杰拉德(Steven Gerrard)的妻子，于2007年6月完婚，育有两个女儿。 REUTERS/Phil Noble
2008年7月28日，杰拉德获得利物浦大学荣誉学位，妻子阿莱克斯·库兰出席其授予仪式。 REUTERS/Nigel Roddis
切尔西队长约翰·特里(John Terry)的妻子托尼·波尔(Toni Poole)，两人于2007年6月15日结婚，育有一对双胞胎。 REUTERS/Kai Pfaffenbach