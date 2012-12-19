韩国“考试村” Exam Village in South Korea
随着韩国贫富差距、就业难等社会问题的加深，越来越多的韩国人希望取得各种各样的“资格证”，以此让自己在激烈的就业竞争中取得优势，占得先机。 REUTERS/Lee Jae-Won
在首尔大学院校周围分布着规模可观的“考试村”，“考生”们居住在这里勤学苦读，形成独特的“考试村”文化。(摄于2012年12月13日) REUTERS/Lee Jae-Won
“考试村”里居住约3万名考生，以考试辅导为主业，并带动一大批相关服务业，形成了一个“考试产业群”。 REUTERS/Lee Jae-Won
“考生们”大都租住在私人公寓楼内，空间狭小，但价钱便宜。 REUTERS/Lee Jae-Won
考生们犹如“苦行憎”一样，一天所做得事情就是专心准备考试。REUTERS/Lee Jae-Won
近年来，随着“考试村”规模不断扩大，且所处的地点一般交通便利，月租便宜，又不需要做饭、打扫，越来越多跟考试无关的人也纷纷住进了“考试村”，例如大学生、来自国外的打工者、单身上班族以及一些收入较低的贫民和无业者。 REUTERS/Lee Jae-Won
“考试村”的一栋公寓。 REUTERS/Lee Jae-Won
现年27岁“考生”Kim Sa-myeong居住在小房间内。REUTERS/Lee Jae-Won
Kim Sa-myeong在房内学习。 REUTERS/Lee Jae-Won
铺床睡觉。REUTERS/Lee Jae-Won
狭小的卫生间。REUTERS/Lee Jae-Won
Kim Sa-myeong前往浴室洗澡。REUTERS/Lee Jae-Won
自助餐厅。REUTERS/Lee Jae-Won
Kim Sa-myeong吃饭。 REUTERS/Lee Jae-Won
一名老师正在讲课。REUTERS/Lee Jae-Won
学生们认真听讲。 REUTERS/Lee Jae-Won
人们在“考试村”投票。 REUTERS/Lee Jae-Won