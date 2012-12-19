韩国“考试村” Exam Village in South Korea

近年来，随着“考试村”规模不断扩大，且所处的地点一般交通便利，月租便宜，又不需要做饭、打扫，越来越多跟考试无关的人也纷纷住进了“考试村”，例如大学生、来自国外的打工者、单身上班族以及一些收入较低的贫民和无业者。 REUTERS/Lee Jae-Won