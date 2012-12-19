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中国

韩国“考试村” Exam Village in South Korea

作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

随着韩国贫富差距、就业难等社会问题的加深，越来越多的韩国人希望取得各种各样的“资格证”，以此让自己在激烈的就业竞争中取得优势，占得先机。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 19日 星期三
随着韩国贫富差距、就业难等社会问题的加深，越来越多的韩国人希望取得各种各样的“资格证”，以此让自己在激烈的就业竞争中取得优势，占得先机。 REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

在首尔大学院校周围分布着规模可观的“考试村”，“考生”们居住在这里勤学苦读，形成独特的“考试村”文化。(摄于2012年12月13日) REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 19日 星期三
在首尔大学院校周围分布着规模可观的“考试村”，“考生”们居住在这里勤学苦读，形成独特的“考试村”文化。(摄于2012年12月13日) REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

“考试村”里居住约3万名考生，以考试辅导为主业，并带动一大批相关服务业，形成了一个“考试产业群”。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 19日 星期三
“考试村”里居住约3万名考生，以考试辅导为主业，并带动一大批相关服务业，形成了一个“考试产业群”。 REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

“考生们”大都租住在私人公寓楼内，空间狭小，但价钱便宜。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 19日 星期三
“考生们”大都租住在私人公寓楼内，空间狭小，但价钱便宜。 REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

考生们犹如“苦行憎”一样，一天所做得事情就是专心准备考试。REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 18日 星期二
考生们犹如“苦行憎”一样，一天所做得事情就是专心准备考试。REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

近年来，随着“考试村”规模不断扩大，且所处的地点一般交通便利，月租便宜，又不需要做饭、打扫，越来越多跟考试无关的人也纷纷住进了“考试村”，例如大学生、来自国外的打工者、单身上班族以及一些收入较低的贫民和无业者。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 18日 星期二
近年来，随着“考试村”规模不断扩大，且所处的地点一般交通便利，月租便宜，又不需要做饭、打扫，越来越多跟考试无关的人也纷纷住进了“考试村”，例如大学生、来自国外的打工者、单身上班族以及一些收入较低的贫民和无业者。 REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

“考试村”的一栋公寓。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 18日 星期二
“考试村”的一栋公寓。 REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

现年27岁“考生”Kim Sa-myeong居住在小房间内。REUTERS/Lee Jae-Won

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现年27岁“考生”Kim Sa-myeong居住在小房间内。REUTERS/Lee Jae-Won
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2012年 12月 18日 星期二

Kim Sa-myeong在房内学习。 REUTERS/Lee Jae-Won

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Kim Sa-myeong在房内学习。 REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

铺床睡觉。REUTERS/Lee Jae-Won

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铺床睡觉。REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

狭小的卫生间。REUTERS/Lee Jae-Won

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狭小的卫生间。REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

Kim Sa-myeong前往浴室洗澡。REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 18日 星期二
Kim Sa-myeong前往浴室洗澡。REUTERS/Lee Jae-Won
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2012年 12月 18日 星期二

自助餐厅。REUTERS/Lee Jae-Won

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自助餐厅。REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

Kim Sa-myeong吃饭。 REUTERS/Lee Jae-Won

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Kim Sa-myeong吃饭。 REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 19日 星期三

一名老师正在讲课。REUTERS/Lee Jae-Won

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一名老师正在讲课。REUTERS/Lee Jae-Won
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作者
LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

学生们认真听讲。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 12月 18日 星期二
学生们认真听讲。 REUTERS/Lee Jae-Won
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LEE JAE-WON
2012年 12月 18日 星期二

人们在“考试村”投票。 REUTERS/Lee Jae-Won

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人们在“考试村”投票。 REUTERS/Lee Jae-Won
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