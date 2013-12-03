大开眼界 Extreme - 10 Dec 2013
猎豹行凶。(2013年4月10日，尼泊尔加德满都，人们抓着一只被杀死的豹子。据悉，这只误入加德满都的豹子致15人受伤，包括3名警察和2名护林员，随后在警民合作之下被杀死。)REUTERS/Navesh Chitrakar
美女老虎。(5月12日，希腊雅典举行第7届雅典国际纹身大会，三名彩绘女子组合成老虎的模样。)REUTERS/John Kolesidis
狮口脱险。(6月1日，乌克兰基辅马戏团，驯兽师Oleksiy Pinko把头放在狮子张开的嘴里，上演惊心动魄的一幕。)REUTERS/Gleb Garanich
忘情舌吻。(6月9日，热播美剧《老爸老妈浪漫史》男星尼尔·帕特里克·哈里斯(Neil Patrick Harris)在第67届托尼奖颁奖典礼的舞台上与狗狗舌吻。这是他第四次担任本奖主持。)REUTERS/Lucas Jamore
残忍杀手。(6月15日，中国内蒙古自治区，满洲里海关的检查人员在一辆面包车轮胎里发现了213只熊掌，两名俄籍走私犯罪嫌疑人被逮捕。这是迄今为止中国破获的最大一起熊掌走私案。)REUTERS/Stringer
穿越火线。(6月15日，在巴西巴西利亚开战的2013联合会杯遭到民众抗议，指其政府无视劳工利益，劳民伤财。抗议者焚烧了大量轮胎，一度引发骚乱。)REUTERS/Ueslei Marcelino
奔牛勇士。(7月7日，西班牙潘普洛纳举办一年一度的圣佛明节，俗称“奔牛节”，始于1591年，每年都吸引数万人参加。) REUTERS/Joseba Etxaburu
弹跳高手。(8月20日，也门萨那举办的夏日旅游节上，一名男子跳过骆驼。)REUTERS/Khaled Abdullah
最“自然”的表演者。(8月24日，法国度假胜地蒙塔利维，这里是世界上最有名天体沙滩，每年都有许多崇尚自然的人来这里裸晒。68岁的Jean-Pierre在海滩上裸体演奏手风琴。)REUTERS/Regis Duvignau
“蜘蛛人”现身。(10月3日，法国巴黎，法国著名的徒手攀爬者,绰号“蜘蛛人”的阿兰·罗伯特(Alain Robert)攀爬位于拉德芳斯商务区185米的GDF Suez大楼。)REUTERS/Gonzalo Fuentes
自虐神功。(10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。)REUTERS/Athit Perawongmetha
激情相吻。(10月31日，巴西，2014圣保罗时装周上，身穿透视装的模特深情献吻。)REUTERS/Nacho Doce
人肉二维码。(11月7日，中国河南郑州，在2013郑州国际车展现场，参观者用手机扫描印在比基尼模特身上的二维码。)REUTERS/Stringer
裸体行为艺术。(11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。)REUTERS/Maxim Zmeyev
遭遇车祸的大象。(11月14日，印度孟加拉，人们走过一头大象的尸体，这头大象在经过铁路桥时被撞死。当地媒体报道称，至少7头大象在试图穿过铁路桥时被飞速行驶的列车撞死。)REUTERS/Stringer
强力喷发。(11月18日，印尼苏门答腊岛的锡纳朋火山(Sinabung)大爆发，喷出的火山灰高达8000米，为近来威力最大的一次。)REUTERS/Roni Bintang
不幸陨落。(11月19日，中国吉林市北山公园，一名男子在揽辔桥上玩速降。途中绳子断裂，摔落地面，经抢救无效死亡。)REUTERS/Stringer
惊悚表演。(11月29日，俄罗斯米努辛斯克，打扮成圣诞老人的24岁业余蜘蛛饲养员Yegor Konkin把毒蜘蛛放在头上进行新年表演。他在4年内收集了大约50多种有毒的蜘蛛，这些蜘蛛对人和动物都是致命的。)REUTERSmore
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