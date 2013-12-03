大开眼界 Extreme - 10 Dec 2013

最“自然”的表演者。(8月24日，法国度假胜地蒙塔利维，这里是世界上最有名天体沙滩，每年都有许多崇尚自然的人来这里裸晒。68岁的Jean-Pierre在海滩上裸体演奏手风琴。)REUTERS/Regis Duvignau