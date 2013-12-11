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图片 | 2013年 12月 11日 星期三 15:16 BJT

大开眼界 Extreme - 10 Dec 2013

合力猎杀。(4月10日，尼泊尔加德满都，一只猎豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员。猎豹随后在警民合作之下被杀死。)REUTERS/Navesh Chitrakar

合力猎杀。(4月10日，尼泊尔加德满都，一只猎豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员。猎豹随后在警民合作之下被杀死。)REUTERS/Navesh Chitrakar

2013年 12月 11日 星期三
合力猎杀。(4月10日，尼泊尔加德满都，一只猎豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员。猎豹随后在警民合作之下被杀死。)REUTERS/Navesh Chitrakar
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美女老虎。(5月12日，在第七届雅典国际纹身大会上，三名身体绘有彩绘的女子组合成老虎的脸。)REUTERS/John Kolesidis

美女老虎。(5月12日，在第七届雅典国际纹身大会上，三名身体绘有彩绘的女子组合成老虎的脸。)REUTERS/John Kolesidis

2013年 12月 11日 星期三
美女老虎。(5月12日，在第七届雅典国际纹身大会上，三名身体绘有彩绘的女子组合成老虎的脸。)REUTERS/John Kolesidis
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狮口脱险。(6月1日，乌克兰基辅马戏团，一名驯兽师将头放在狮子的嘴里，上演惊心动魄一幕。)REUTERS/Gleb Garanich

狮口脱险。(6月1日，乌克兰基辅马戏团，一名驯兽师将头放在狮子的嘴里，上演惊心动魄一幕。)REUTERS/Gleb Garanich

2013年 12月 11日 星期三
狮口脱险。(6月1日，乌克兰基辅马戏团，一名驯兽师将头放在狮子的嘴里，上演惊心动魄一幕。)REUTERS/Gleb Garanich
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忘情舌吻。(6月9日，在第67届托尼奖颁奖典礼上，主持人、热播美剧《老爸老妈浪漫史》男星尼尔·帕特里克·哈里斯在舞台上与狗狗舌吻。)REUTERS/Lucas Jackson

忘情舌吻。(6月9日，在第67届托尼奖颁奖典礼上，主持人、热播美剧《老爸老妈浪漫史》男星尼尔·帕特里克·哈里斯在舞台上与狗狗舌吻。)REUTERS/Lucas Jackson

2013年 12月 11日 星期三
忘情舌吻。(6月9日，在第67届托尼奖颁奖典礼上，主持人、热播美剧《老爸老妈浪漫史》男星尼尔·帕特里克·哈里斯在舞台上与狗狗舌吻。)REUTERS/Lucas Jackson
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残忍杀戮。(6月15日，内蒙满洲里，海关检查人员在一辆面包车轮胎里发现213只熊掌，两名俄籍走私犯罪嫌疑人被逮捕。这是迄今为止中国破获的最大一起熊掌走私案。)REUTERS/Stringer

残忍杀戮。(6月15日，内蒙满洲里，海关检查人员在一辆面包车轮胎里发现213只熊掌，两名俄籍走私犯罪嫌疑人被逮捕。这是迄今为止中国破获的最大一起熊掌走私案。)REUTERS/Stringer

2013年 12月 11日 星期三
残忍杀戮。(6月15日，内蒙满洲里，海关检查人员在一辆面包车轮胎里发现213只熊掌，两名俄籍走私犯罪嫌疑人被逮捕。这是迄今为止中国破获的最大一起熊掌走私案。)REUTERS/Stringer
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穿越火线。(6月15日，巴西巴西利亚，民众抗议2013联合会杯球赛的举行并引发骚乱，指责政府无视劳工利益，劳民伤财。)REUTERS/Ueslei Marcelino

穿越火线。(6月15日，巴西巴西利亚，民众抗议2013联合会杯球赛的举行并引发骚乱，指责政府无视劳工利益，劳民伤财。)REUTERS/Ueslei Marcelino

2013年 12月 11日 星期三
穿越火线。(6月15日，巴西巴西利亚，民众抗议2013联合会杯球赛的举行并引发骚乱，指责政府无视劳工利益，劳民伤财。)REUTERS/Ueslei Marcelino
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奔牛勇士。(7月7日，西班牙潘普洛纳举办一年一度的圣佛明节，俗称“奔牛节”，一头牛冲出围栏。) REUTERS/Joseba Etxaburu

奔牛勇士。(7月7日，西班牙潘普洛纳举办一年一度的圣佛明节，俗称“奔牛节”，一头牛冲出围栏。) REUTERS/Joseba Etxaburu

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奔牛勇士。(7月7日，西班牙潘普洛纳举办一年一度的圣佛明节，俗称“奔牛节”，一头牛冲出围栏。) REUTERS/Joseba Etxaburu
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弹跳高手。(8月20日，也门萨那举办的夏日旅游节上，一名男子跳过骆驼。)REUTERS/Khaled Abdullah

弹跳高手。(8月20日，也门萨那举办的夏日旅游节上，一名男子跳过骆驼。)REUTERS/Khaled Abdullah

2013年 12月 11日 星期三
弹跳高手。(8月20日，也门萨那举办的夏日旅游节上，一名男子跳过骆驼。)REUTERS/Khaled Abdullah
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“自然”表演。(8月24日，法国度假胜地蒙塔利维是世界上最有名天体沙滩，每年都有许多崇尚自然的人来这里裸晒。)REUTERS/Regis Duvignau

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2013年 12月 11日 星期三
“自然”表演。(8月24日，法国度假胜地蒙塔利维是世界上最有名天体沙滩，每年都有许多崇尚自然的人来这里裸晒。)REUTERS/Regis Duvignau
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极限攀爬。(10月3日，法国巴黎，世界著名徒手攀爬者、绰号“蜘蛛人”的阿兰·罗伯特攀爬185米高的GDF Suez大楼。)REUTERS/Gonzalo Fuentes

极限攀爬。(10月3日，法国巴黎，世界著名徒手攀爬者、绰号“蜘蛛人”的阿兰·罗伯特攀爬185米高的GDF Suez大楼。)REUTERS/Gonzalo Fuentes

2013年 12月 11日 星期三
极限攀爬。(10月3日，法国巴黎，世界著名徒手攀爬者、绰号“蜘蛛人”的阿兰·罗伯特攀爬185米高的GDF Suez大楼。)REUTERS/Gonzalo Fuentes
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恐怖血迹。(10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的传统素食节上，一名信徒的后背流血。)REUTERS/Athit Perawongmetha

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恐怖血迹。(10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的传统素食节上，一名信徒的后背流血。)REUTERS/Athit Perawongmetha
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同性之吻。(10月31日，在圣保罗时装周上，身穿透视装的模特深情献吻。)REUTERS/Nacho Doce

同性之吻。(10月31日，在圣保罗时装周上，身穿透视装的模特深情献吻。)REUTERS/Nacho Doce

2013年 12月 11日 星期三
同性之吻。(10月31日，在圣保罗时装周上，身穿透视装的模特深情献吻。)REUTERS/Nacho Doce
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贴身扫描。(11月7日，在在2013年郑州国际车展上，一名参观者用手机扫描印在车模身上的二维码。)REUTERS/Stringer

贴身扫描。(11月7日，在在2013年郑州国际车展上，一名参观者用手机扫描印在车模身上的二维码。)REUTERS/Stringer

2013年 12月 11日 星期三
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自虐抗议。(11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。)REUTERS/Maxim Zmeyev

自虐抗议。(11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。)REUTERS/Maxim Zmeyev

2013年 12月 11日 星期三
自虐抗议。(11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。)REUTERS/Maxim Zmeyev
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大象之死。(11月14日，印度孟加拉，人们走过一头大象的尸体，这头大象在经过铁路桥时被撞死。当地媒体报道称，至少7头大象在试图穿过铁路桥时被飞速行驶的列车撞死。)REUTERS/Stringer

大象之死。(11月14日，印度孟加拉，人们走过一头大象的尸体，这头大象在经过铁路桥时被撞死。当地媒体报道称，至少7头大象在试图穿过铁路桥时被飞速行驶的列车撞死。)REUTERS/Stringer

2013年 12月 11日 星期三
大象之死。(11月14日，印度孟加拉，人们走过一头大象的尸体，这头大象在经过铁路桥时被撞死。当地媒体报道称，至少7头大象在试图穿过铁路桥时被飞速行驶的列车撞死。)REUTERS/Stringer
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乌云盖顶。(11月18日，印尼苏门答腊岛的锡纳朋火山大爆发，喷出的火山灰高达8000米，为近来威力最大的一次。)REUTERS/Roni Bintang

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2013年 12月 11日 星期三
乌云盖顶。(11月18日，印尼苏门答腊岛的锡纳朋火山大爆发，喷出的火山灰高达8000米，为近来威力最大的一次。)REUTERS/Roni Bintang
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不幸陨落。(11月19日，吉林市北山公园，一名男子在揽辔桥上玩速降时途中绳子断裂，摔落地面，经抢救无效死亡。)REUTERS/Stringer

不幸陨落。(11月19日，吉林市北山公园，一名男子在揽辔桥上玩速降时途中绳子断裂，摔落地面，经抢救无效死亡。)REUTERS/Stringer

2013年 12月 11日 星期三
不幸陨落。(11月19日，吉林市北山公园，一名男子在揽辔桥上玩速降时途中绳子断裂，摔落地面，经抢救无效死亡。)REUTERS/Stringer
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亲密伙伴。(11月29日，俄罗斯米努辛斯克，打扮成圣诞老人的24岁业余蜘蛛饲养员Yegor Konkin把毒蜘蛛放在头上表演。)REUTERS/Ilya Naymushin

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亲密伙伴。(11月29日，俄罗斯米努辛斯克，打扮成圣诞老人的24岁业余蜘蛛饲养员Yegor Konkin把毒蜘蛛放在头上表演。)REUTERS/Ilya Naymushin
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多国政要聚首曼德拉追悼会 Memorial for Mandela

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2013年 12月 11日
实拍水中分娩 Born in water

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2013年 12月 10日
《时代》评出2013年十大丑闻 Times Scandals 2013

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2013年 12月 10日
路透年度图片(动物类) Animals of 2013

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2013年 12月 10日

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White House Correspondents' dinner

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