大开眼界 Extreme - 10 Dec 2013
合力猎杀。(4月10日，尼泊尔加德满都，一只猎豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员。猎豹随后在警民合作之下被杀死。)REUTERS/Navesh Chitrakar
美女老虎。(5月12日，在第七届雅典国际纹身大会上，三名身体绘有彩绘的女子组合成老虎的脸。)REUTERS/John Kolesidis
狮口脱险。(6月1日，乌克兰基辅马戏团，一名驯兽师将头放在狮子的嘴里，上演惊心动魄一幕。)REUTERS/Gleb Garanich
忘情舌吻。(6月9日，在第67届托尼奖颁奖典礼上，主持人、热播美剧《老爸老妈浪漫史》男星尼尔·帕特里克·哈里斯在舞台上与狗狗舌吻。)REUTERS/Lucas Jackson
残忍杀戮。(6月15日，内蒙满洲里，海关检查人员在一辆面包车轮胎里发现213只熊掌，两名俄籍走私犯罪嫌疑人被逮捕。这是迄今为止中国破获的最大一起熊掌走私案。)REUTERS/Stringer
穿越火线。(6月15日，巴西巴西利亚，民众抗议2013联合会杯球赛的举行并引发骚乱，指责政府无视劳工利益，劳民伤财。)REUTERS/Ueslei Marcelino
奔牛勇士。(7月7日，西班牙潘普洛纳举办一年一度的圣佛明节，俗称“奔牛节”，一头牛冲出围栏。) REUTERS/Joseba Etxaburu
弹跳高手。(8月20日，也门萨那举办的夏日旅游节上，一名男子跳过骆驼。)REUTERS/Khaled Abdullah
“自然”表演。(8月24日，法国度假胜地蒙塔利维是世界上最有名天体沙滩，每年都有许多崇尚自然的人来这里裸晒。)REUTERS/Regis Duvignau
极限攀爬。(10月3日，法国巴黎，世界著名徒手攀爬者、绰号“蜘蛛人”的阿兰·罗伯特攀爬185米高的GDF Suez大楼。)REUTERS/Gonzalo Fuentes
恐怖血迹。(10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的传统素食节上，一名信徒的后背流血。)REUTERS/Athit Perawongmetha
同性之吻。(10月31日，在圣保罗时装周上，身穿透视装的模特深情献吻。)REUTERS/Nacho Doce
贴身扫描。(11月7日，在在2013年郑州国际车展上，一名参观者用手机扫描印在车模身上的二维码。)REUTERS/Stringer
自虐抗议。(11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。)REUTERS/Maxim Zmeyev
大象之死。(11月14日，印度孟加拉，人们走过一头大象的尸体，这头大象在经过铁路桥时被撞死。当地媒体报道称，至少7头大象在试图穿过铁路桥时被飞速行驶的列车撞死。)REUTERS/Stringer
乌云盖顶。(11月18日，印尼苏门答腊岛的锡纳朋火山大爆发，喷出的火山灰高达8000米，为近来威力最大的一次。)REUTERS/Roni Bintang
不幸陨落。(11月19日，吉林市北山公园，一名男子在揽辔桥上玩速降时途中绳子断裂，摔落地面，经抢救无效死亡。)REUTERS/Stringer
亲密伙伴。(11月29日，俄罗斯米努辛斯克，打扮成圣诞老人的24岁业余蜘蛛饲养员Yegor Konkin把毒蜘蛛放在头上表演。)REUTERS/Ilya Naymushin
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多国政要聚首曼德拉追悼会 Memorial for Mandela
(Reuters) - 南非前总统曼德拉追悼会在约翰内斯堡举行，有近百名各国元首、政要及南非十万民众参加。奥巴马与劳尔·卡斯特罗在追悼会上握手，这是美国和古巴元首间罕见姿态。
实拍水中分娩 Born in water
(Reuters) - 近年渐渐兴起的水中分娩是目前最科学的自然分娩方法之一，一名巴西产妇在家中采取水中分娩的方式迎接自己的第二个孩子。
《时代》评出2013年十大丑闻 Times Scandals 2013
(Reuters) - 美国《时代》周刊网站评出2013年度十大丑闻，贾斯汀·比伯召妓、碧昂丝假唱、阿姆斯特朗因服用兴奋剂遭终身禁赛等事件均登上榜单。
路透年度图片(动物类) Animals of 2013
(Reuters) -
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The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
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Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
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Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.