年度图片(时尚类) Fashion of the year 2012

2月21日，伦敦时装周上出现了“山寨”英国王妃凯特及王妃妹妹皮帕·米德尔顿，乍一看去真假难辨。据悉，这是一个名为艾丽森·杰克逊(Alison Jackson)的摄影师策划的一个活动，她以寻找各种神似名人的演员来再现各种幽默场景见长。 REUTERS/Suzanne Plunkett