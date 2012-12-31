年度图片(时尚类) Fashion of the year 2012
2012年5月2日，在悉尼时装周上，模特参加设计师Lisa Ho新装走秀。REUTERS/Tim Wimborne
6月13日，在达卡时装周10周年秀场上，一名模特在后台候场。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
1月25日，法国巴黎，一名模特在On Aura Tout Vu高级定制时装发布会上走秀。 REUTERS/Benoit Tessier
2月28日，在巴黎时装周上，名模卡莉·克劳斯(Karlie Kloss)在彩排时拍照。 REUTERS/Benoit Tessier
3月5日，在巴黎时装周上，观众在Chole品牌服装秀结束后离开秀场。 REUTERS/Benoit Tessier
9月29日，在巴黎时装周上，一名模特展示日本设计师津森千里(Tsumori Chisato)新品。 REUTERS/Charles Platiau
10月2日，在巴黎时装周上，一名模特展示设计师卡尔·拉格菲尔德为香奈儿设计的新品。 REUTERS/Charles Platiau
10月2日，在巴黎时装周上，模特们展示设计师卡尔·拉格菲尔德为香奈儿设计的新品。 REUTERS/Benoit Tessier
8月31日，梅赛德斯—奔驰时装秀在西班牙马德里举行，一名模特展示设计师Agatha Ruiz de la Prada的服装。 REUTERS/Paul Hanna
2月22日，在米兰时装周上，一名模特在后台化妆。 REUTERS/Alessandro Garofalo
9月21日，在米兰时装周上，一名模特在后台候场。REUTERS/Stefano Rellandini
9月6日，在纽约时装周上，一名女子拍摄展示Katie Gallagher品牌服装的模特。 REUTERS/Lucas Jackson
9月12日，在纽约时装周上，观众观看模特在J. Mendel2013春夏时装发布会上走秀。 REUTERS/Andrew Burton
11月7日，全球着名内衣品牌“维多利亚的秘密”在美国纽约举行年度时装秀，身材火辣的“天使超模”。 REUTERS/Carlo Allegri
3月8日，Plataforma-K时装表演在哥伦比亚巴兰基亚举行，模特在后台休息。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
7月18日，路易威登时装秀在上海举行，安保人员在入口处站岗。 REUTERS/Aly Song
3月29日，在中国国际时装周上，一位模特坐在同伴的腿上休息，等待参加北京服装学院、台湾实践大学、法国MOD的2012届毕业作品联合展演。 REUTERS/Jason Lee
2月21日，伦敦时装周上出现了“山寨”英国王妃凯特及王妃妹妹皮帕·米德尔顿，乍一看去真假难辨。据悉，这是一个名为艾丽森·杰克逊(Alison Jackson)的摄影师策划的一个活动，她以寻找各种神似名人的演员来再现各种幽more
6月16日，在圣保罗时装周上，一名模特展示巴西品牌Cavalera的服装。 REUTERS/Nacho Doce
6月16日，在圣保罗时装周上，一名模特展示巴西设计师安德烈·利马(Andre Lima)的新品服装。 REUTERS/Nacho Doce