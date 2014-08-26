世卫称埃博拉疫情比想象更严重 Fighting Ebola

盘点总统的假期生活。对于欧美领导人来说，最长的年假时间是在8月，这段时间是欧美政要传统上习惯休年假的时间。但是，休不休假，休多长假，在哪里休假，总统、首相不能随心所欲，得考虑国内的政治情况、经济状况，做出妥协。