世卫称埃博拉疫情比想象更严重 Fighting Ebola
世界卫生组织8月22日公布的数据显示，西非埃博拉病毒确诊病例达2,615例，其中1,427例患者死亡。(8月23日，利比里亚蒙罗维亚，无国界医生在隔离区内工作。) REUTERS/2Tango
世界卫生组织称，埃博拉感染者藏在家里以及存在医生无法进入的“阴影区”，这些意味着西非埃博拉疫情比想象的更为严重。(8月24日，利比里亚蒙罗维亚，安全部队抵达病毒隔离村巡逻。) REUTERS/2Tango
利比里亚和塞拉利昂是目前疫情最严重的两个国家，低报患者数的情况尤其严重。(8月24日，一名在塞拉利昂感染埃博拉病毒的英国医疗人员抵达伦敦一家医院接受进一步治疗。) REUTERS/Andrew Winning
世界卫生组织指出，很多埃博拉病毒感染病例可能没有上报。(8月23日，利比里亚蒙罗维亚，民众试图突破政府对居民区设置的埃博拉隔离措施。) REUTERS/2Tango
有些农村地区感染者和死亡病例很多，但因当地人抗拒或缺乏人力和运输等原因无法被调查，在不通知当局的情况下掩埋尸体，成为“阴影区”。 (8月23日，利比里亚蒙罗维亚，医护人员在隔离区内晾晒防护用品。 ) REUTERS/2Tmore
世界卫生组织发言人称，如果一个国家在两个潜伏期或42天内没有新的确诊病例出现，将宣布埃博拉疫情结束。(8月23日，利比里亚蒙罗维亚，医护人员在隔离区内晾晒防护用品。 ) REUTERS/2Tango
世界卫生组织称，爆发严重埃博拉疫情的西非国家已开始出现燃油、食品和基本供应短缺的状况，因船运公司和航空公司都暂停了在该地区的服务。(8月23日，利比里亚蒙罗维亚，居民运输生活物资。) REUTERS/2Tango
8月17日，利比里亚蒙罗维亚，卫生人员处理一具感染者尸体。 REUTERS/2Tango
世卫组织呼吁企业和国际组织继续向受灾国家供应物资和服务。(8月17日，利比里亚蒙罗维亚，卫生人员处理一具感染者尸体。) REUTERS/2Tango
8月20日，利比里亚蒙罗维亚郊区，新建成的隔离帐篷。 REUTERS/Ahmed Jallanzo/UNICEF/Handout via Reuters
世界卫生组织在声明中解释了疫情被低估的原因，“因为埃博拉无法治愈，一些人认为感染病毒的家人死在家里会更舒服。” REUTERS/Ahmed Jallanzo/UNICEF/Handout via Reuters
8月17日，利比里亚蒙罗维亚，一个男孩站在政府发布的疫情公告前。 REUTERS/2Tango
8月22日，泰国曼谷素万那普机场，用于检测乘客体温的热成像仪。 REUTERS/Athit Perawongmetha
8月14日，德国哈雷，一家药厂通过烟草协助量产埃博拉病毒抗体来源。 REUTERS/Axel Schmidt
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