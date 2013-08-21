朝鲜“脱北者”群像 Fleeing North Korea
目前，有报道称朝鲜对“脱北者”采用宽容新政，据朝鲜“脱北者”群体的一些成员表示，对于那些离开朝鲜的“脱北者”，朝鲜领导人金正恩正在采取新对策。(2013年7月29日，韩国首尔，10年前逃离朝鲜的男子Son Jung-humore
金正恩承诺朝鲜“脱北者”们回国将不会受到伤害，甚至许诺给他们现金奖赏。(7月29日，脱北者Son Jung-hun在首尔接受采访。) REUTERS/Kim Hong-Ji
而另一方面，专家表示，金正恩对脱北者采取怀柔政策之余，也加强了在邻近中国边境的图们江和鸭绿江沿岸保安，对意图潜逃的人加强处罚。(6月20日，朝鲜平壤，从老挝被遣返回朝鲜的青少年参加圆桌会议。) REUTERS/KCNA
据统计，去年金正恩上台后，成功抵达韩国的脱北者跌至1500人左右，比此前一年大减44%。而今年的人数也在持续下跌之中。(5月29日，首尔，一名31岁的脱北者Ji Seong-Ho展示其左手假肢。) REUTERS/Kimmore
2013年6月3日，首尔，一名男子展示老挝遣返的朝鲜脱北者图片。REUTERS/Kim Hong-Ji
2013年5月4日，坡州，生活在韩国的脱北者在新闻发布会上高喊反朝鲜口号。REUTERS/Kim Hong-Ji
2013年2月16日，坡州，一名脱北者在朝韩边境放气球，向朝鲜发放传单。REUTERS/Kim Hong-Ji
2013年2月7日，韩国安城，一个从朝鲜逃出来的女孩在Hangyeore高中毕业典礼上落泪。Hangyeore高中是一所专门接收青少年脱北者的学校。REUTERS/Kim Hong-Ji
2012年6月14日，韩国高阳，生活在韩国的脱北者参加一个电视节目录制。REUTERS/Lee Jae-Won
2012年6月14日，韩国高阳，生活在韩国的脱北者参加一个电视节目录制。REUTERS/Lee Jae-Won
2011年12月29日，少女Kim Han-mi的亲人接受采访时流泪。REUERS/Kim Kyung-Hoon
2011年12月23日，“脱北者”艺术家Song Byeok在韩国首尔举办艺术展，其中一幅作品将朝鲜领导人金正日的面孔与性感女神玛丽莲•梦露的身体搭配在一起。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2011年12月23日，首尔，脱北者们在教堂祈祷。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2011年7月21日，韩国安城，一名脱北者少女(左)在Hangyeore中学接受一对一辅导。REUTERS/Jo Yong-Hak
2011年2月16日，坡州，韩国民众及一些朝鲜脱北者放飞带有反朝鲜标语的气球后，焚烧朝鲜国旗。 REUTERS/Truth Leem
2010年4月25日，首尔，一名脱北者在教堂为朝鲜的人权状况祈祷。REUTERS/Jo Yong-Hak
2009年12月9日，首尔，朝鲜脱北者在集会上展示朝鲜儿童营养不良的照片，批评朝鲜的人权状况。REUTERS/Choi Bu-Seok
2009年11月18日，首尔，人们在美国大使馆外面的示威集会中，扮成“朝鲜士兵”(右)击打朝鲜“脱北者”。REUTERS/Choi Bu-Seok
2009年10月10日，坡州，一名脱北者在向朝鲜放飞带着传单的气球前，展示朝鲜纸币。REUTERS/Jo Yong-Hak
2008年12月9日，首尔，生活在韩国的脱北者在抗议活动中表演。REUTERS/Lee Jae-Won
2008年12月2日，坡州，脱北者Park Sang-hak在警察试图阻止他时，发射催泪瓦斯。REUTERS/Lee Jae-Won
2008年4月27日，北京奥运圣火在韩国首尔传递时发生反对中国遣返“脱北者”的抗议示威，便衣警察试图逮捕一名抗议的“脱北者”。REUTERS/Seo Jae-hoon/Pool
2007年9月17日，韩国东北部的束草，两位脱北者老人坐在居住的小村内。REUTERS/Han Jae-Ho
2007年9月20日，首尔，人权活动家Norbert Vollertsen参加示威集会，要求保护朝鲜脱北者的人权。REUTERS/Jo Yong-Hak
2007年5月9日，泰国清莱府，一位逃离朝鲜的妇女呆在警局的监狱内等待接受警察问讯。REUTERS/Adrees Latif
2007年5月9日，泰国清莱，一名朝鲜叛逃者呆在警局的监狱内。REUTERS/Adrees Latif
2007年5月9日，泰国清莱，一名泰国警察问讯逃离朝鲜的妇女。REUTERS/Adrees Latif
2007年5月11日，泰国清莱，朝鲜避难申请者离开警局前往法院。REUTERS/Adrees Latif
2005年8月25日，首尔，一名脱北者在反朝鲜集会中表演被朝鲜士兵击打的情景。REUTERS/You Sung-Ho
2005年3月25日，首尔，一副展示朝鲜进行公共枪决的图画。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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