“脱北者”群像 Fleeing North Korea

而另一方面，专家表示，金正恩对脱北者采取怀柔政策之余，也加强了在邻近中国边境的图们江和鸭绿江沿岸保安，对意图潜逃的人加强处罚。(6月20日，朝鲜平壤，从老挝被遣返回朝鲜的青少年参加圆桌会议。) REUTERS/KCNA