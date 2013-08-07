恒天然肉毒杆菌风波发酵 Fonterra Infant Formula

恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌，并表示遭污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，使用在制造婴儿奶粉及运动饮料等产品，这一消息引发中国市场more

恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌，并表示遭污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，使用在制造婴儿奶粉及运动饮料等产品，这一消息引发中国市场对奶粉等产品的恐慌。 REUTERS/Nigel Marple

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