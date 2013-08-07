恒天然肉毒杆菌风波发酵 Fonterra Infant Formula
恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌，并表示遭污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，使用在制造婴儿奶粉及运动饮料等产品，这一消息引发中国市场more
随着恒天然乳制品受肉毒杆菌污染事件影响范围进一步扩大，新西兰政府担心恒天然产品受污染事件可能促使中国将对该国商品的进口禁令从浓缩乳清蛋白向其他乳制品扩大。(2013年8月6日，江苏连云港，工商执法人员检查超市货架上的婴幼more
由于产品受到肉毒杆菌污染并波及多地，新西兰恒天然集团首席执行官西奥·史毕根斯在北京召开发布会，对此进行解释并道歉，他表示可口可乐和娃哈哈集团所出售的奶粉是安全的。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
西奥·史毕根斯称，食品安全是该公司的首要工作，该公司产品在中国没有面临进口禁令，只有浓缩乳清蛋白的进口受到限制。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
相关产品的出口地除了中国外，还有马来西亚、泰国、澳大利亚等国家。(8月6日，越南河内，越南已下令奶粉商雅培，回收及停售用恒天然提供原材料生产的奶粉。) REUTERS/Kham
恒天然表示，在受到管线污染38吨浓缩乳清蛋白粉中，有18吨被恒天然用来生产半成品基粉(婴幼儿奶粉的原料)，并被销售给奶制品生产商，包括可瑞康、多美滋、雅培、香港牛栏。(新西兰奥克兰，超市货架上的可瑞康奶粉。)AREUTEmore
马来西亚哥打巴鲁，超市货架上贴着多美滋的道歉信息。REUTERS/Bazuki Muhammad
新西兰怀卡托，超市货架上贴着可瑞康产品召回通知。 REUTERS/Nigel Marple
在恒天然爆出乳制品受污染事件后，涉及到的中国境内进口商对此进行了回应，并展开追溯和召回。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。 REUTERS/more
多美滋婴幼儿食品有限公司在其官网声明，2013年8月2日，获知一些多美滋产品使用的部分批次恒天然生产的浓缩乳清蛋白粉可能存在潜在的质量问题。多美滋立即启动产品追溯系统。多美滋已查明部分优阶贝护和多领加二阶段产品有可能受到more
恒天然集团成立于2001年，总部位于新西兰奥克兰。集团年销售额约160亿美元，是新西兰国内最大的乳品公司，也是世界上第四大乳品生产商。(恒天然在中国汉沽的牧场。) REUTERS/David Gray
恒天然2007年在河北省唐山市建立恒天然牧场，并以该牧场作为恒天然在中国的示范牧场。(恒天然汉沽牧场。)REUTERS/David Gray
2008年“三鹿”奶粉事件发生以来，对国产奶粉丧失信任的消费者纷纷转向进口产品或从国外捎购奶粉。(8月5日，北京的一家超市。)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2008年9月15日，安徽合肥，一个患有肾结石的孩子在医院接受治疗。当时，三鹿奶粉事件引起社会广泛关注，不合格奶粉中含的三聚氰胺导致婴幼儿患上肾结石。REUTERS/Jianan Yu
9月12日，河北石家庄，消费者在三鹿总部排队等待退回三鹿奶粉。REUTERS/Pillar Lee
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