聚焦法兰克福车展 Frankfurt Auto Show 2013
第65届法兰克福车展于9月12日至22日在法兰克福会展中心举行，“电动车和汽车的网络化”是本届车展的技术创新主题。REUTERS/Pawel Kopczynski
来自全球35个国家的1098家参展商将推出约159个全球首发的产品。 REUTERS/Pawel Kopczynski
中国参展商总数位居东道主德国之后，成为国外展商阵容最大的国家。 REUTERS/Pawel Kopczynski
法兰克福车展创办于1897年，是世界最早举办国际车展的地方，也是世界规模最大的车展，有世界汽车工业“奥运会”之称。 REUTERS/Staff
展会主办方德国汽车工业协会会长马蒂亚斯·维斯曼称本届车展将“打开朝向未来之窗”。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
德国总理默克尔现场助阵，并确认到2020年德国市场保有100万辆电动车的目标将如期实现。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
奔驰GLA量产版休闲SUV全球首发，新车基于奔驰MFA前驱平台生产，这款紧凑级跨界SUV将成为宝马X1、奥迪Q3强有力的竞争者。 REUTERS/Wolfgang Rattay
斯巴鲁正式发布全新WRX概念车型，这款概念车曾在今年早些时候的纽约车展上首次亮相。 REUTERS/Pawel Kopczynski
标致携新款Onyx混合动力概念车亮相。 REUTERS/Pawel Kopczynski
Jeep发布蓝色牧马人“Polar”极地限量版，车身两侧特别版徽章上印有“78°S 106°E”字样，该坐标位于南极洲沃斯托克湖，曾经测得零下98.2°C的地球最低温度。 REUTERS/Wolfgang Rattay
法拉利带来458 Speciale版车型，配备V8发动机，0至100km/h加速只需3秒。 REUTERS/Wolfgang Rattay
一辆高端贵宾型商务车的奢华内饰。 REUTERS/Pawel Kopczynski
大众限量版甲壳虫GSR在对外观配色进行调整的同时也进行了运动调校。 REUTERS/Pawel Kopczynski
现代旗舰车型全新雅科仕。 Equus REUTERS/Kai Pfaffenbach
奥迪在车展前的大众开幕之夜发布全新设计的Nanuk Quattro概念车。该车拥有544 bhp和999 Nm的强劲输出，百公里加速3.8秒，极速达到304 km/h。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
奥迪全新插电式混合动力车型A3 e-tron。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
奥迪发布Sport quattro概念车，仅需3.7秒便可由静止加速到100km/h。这款插电式混合动力概念车是为了庆祝在1983年法兰克福车展上亮相的最早的Sport Quattro推出30周年而打造的。 REUTERmore
大众高尔夫纯电动版e-Golf采用五门掀背造型，前保险杠经过全新设计，C字形雾灯与下进气格栅巧妙的融为一体。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
德国美女主播桑雅·克劳斯为沃尔沃GT轿跑车站台。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
一名男子参观奥迪发动机。 REUTERS/Pawel Kopczynski
一名车模展示兰博基尼跑车。 REUTERS/Pawel Kopczynski
英菲尼迪首发全新Q30是一款精致的紧凑级概念车，如果量产，它将成为菲尼迪目前尺寸最小的成员。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
雷诺首款量产城市跨界车Captur。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
代表未来跑车尖端科技的保时捷918 Spyder混合动力车正式发布。搭载一台4.6升V8自然吸气发动机和两台电动车，能合并输出875匹的最大动力，百公里加速时间仅为2.8秒。REUTERS/Ralph Orlowski
下一个
本周中国区精选(9月6日-13日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦9月6日至13日中国区新闻事件和热点动态。
名牌包典当换现金 Luxury Handbags In HK
(Reuters) - 名牌包不但能保值，还能典当换现金。香港一家公司提供名牌包典当服务，典当名牌包，半小时内就可以获得最高达新包价值一半的资金。
聚焦法兰克福车展 Frankfurt Auto Show 2013
(Reuters) -
香港名牌包典当公司 Luxury Handbags In HK
(Reuters) - 发达太太财务有限公司是一家抵押贷款经纪商，典当Gucci、香奈儿、爱马仕和路易威登手袋换钱，能够在半小时内提供最高达新包价值50%的贷款，
精选图集
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
'Mother of all marches' in Venezuela
Venezuela's opposition begins the "mother of all marches" in the culmination of two weeks of violent demonstrations against President Nicolas Maduro.
Iraqi violinist returns to play Mosul after ISIS
Amid the bombed-out ruins of an ancient site revered by both Muslims and Christians in Mosul, Iraqi violinist Ameen Mukdad held a small concert in the city he was forced to flee by Islamic State militants.
USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
Dior goes to Tokyo
Models present creations for Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 live show to celebrate Dior's new flagship store at Tokyo's Ginza Six mall.
Julia Roberts: People's most beautiful woman
Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.