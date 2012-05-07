奥朗德战胜萨科齐 当选法总统 Presidential Election

5月7日，巴黎，奥朗德与多年伴侣特里维勒(Valerie Trierweiler)庆祝大选获胜。奥朗德曾表示，即使当选成为总统，也不打算为迎合传统而改变自己的原则，即不会与多年伴侣特里维勒结婚。 REUTERS/Charmore