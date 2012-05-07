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图片 | 2012年 5月 7日 星期一 14:38 BJT

奥朗德战胜萨科齐 当选法总统 Presidential Election

2012年5月6日，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选中以较大优势赢得胜利，使得中左翼政党在野10年后重新执掌政权。(5月6日，法国图勒，奥朗德获胜后发表讲话。) REUTERS/Regis Duvignau

2012年5月6日，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选中以较大优势赢得胜利，使得中左翼政党在野10年后重新执掌政权。(5月6日，法国图勒，奥朗德获胜后发表讲话。) REUTERS/Regmore

2012年 5月 7日 星期一
2012年5月6日，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选中以较大优势赢得胜利，使得中左翼政党在野10年后重新执掌政权。(5月6日，法国图勒，奥朗德获胜后发表讲话。) REUTERS/Regis Duvignau
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当选总统奥朗德发表胜选演讲时承诺将开始推迟实施德国主导的节支政策。(5月7日，巴黎，奥朗德庆祝获胜。) REUTERS/Philippe Wojazer

当选总统奥朗德发表胜选演讲时承诺将开始推迟实施德国主导的节支政策。(5月7日，巴黎，奥朗德庆祝获胜。) REUTERS/Philippe Wojazer

2012年 5月 7日 星期一
当选总统奥朗德发表胜选演讲时承诺将开始推迟实施德国主导的节支政策。(5月7日，巴黎，奥朗德庆祝获胜。) REUTERS/Philippe Wojazer
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萨科齐因未能遏制10%的高失业率和傲慢轻率的个人风格而落败，成为2009年欧债危机爆发以来，第11位下台的欧元区领导人。(5月6日，巴黎，萨科齐在落选后发表讲话。) REUTERS/Philippe Wojazer

萨科齐因未能遏制10%的高失业率和傲慢轻率的个人风格而落败，成为2009年欧债危机爆发以来，第11位下台的欧元区领导人。(5月6日，巴黎，萨科齐在落选后发表讲话。) REUTERS/Philippe Wojazer

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萨科齐因未能遏制10%的高失业率和傲慢轻率的个人风格而落败，成为2009年欧债危机爆发以来，第11位下台的欧元区领导人。(5月6日，巴黎，萨科齐在落选后发表讲话。) REUTERS/Philippe Wojazer
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萨科齐表示，他为此次大选失败承担全部的责任，并称他以后参与国家生活的方式将发生改变。 REUTERS/Yves Herman

萨科齐表示，他为此次大选失败承担全部的责任，并称他以后参与国家生活的方式将发生改变。 REUTERS/Yves Herman

2012年 5月 7日 星期一
萨科齐表示，他为此次大选失败承担全部的责任，并称他以后参与国家生活的方式将发生改变。 REUTERS/Yves Herman
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5月7日，巴黎，奥朗德与多年伴侣特里维勒(Valerie Trierweiler)庆祝大选获胜。奥朗德曾表示，即使当选成为总统，也不打算为迎合传统而改变自己的原则，即不会与多年伴侣特里维勒结婚。 REUTERS/Charles Platiau

5月7日，巴黎，奥朗德与多年伴侣特里维勒(Valerie Trierweiler)庆祝大选获胜。奥朗德曾表示，即使当选成为总统，也不打算为迎合传统而改变自己的原则，即不会与多年伴侣特里维勒结婚。 REUTERS/Charmore

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5月7日，巴黎，奥朗德与多年伴侣特里维勒(Valerie Trierweiler)庆祝大选获胜。奥朗德曾表示，即使当选成为总统，也不打算为迎合传统而改变自己的原则，即不会与多年伴侣特里维勒结婚。 REUTERS/Charles Platiau
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奥朗德与多年伴侣特里维勒在庆祝集会中相拥。 REUTERS/Charles Platiau

奥朗德与多年伴侣特里维勒在庆祝集会中相拥。 REUTERS/Charles Platiau

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奥朗德与多年伴侣特里维勒在庆祝集会中相拥。 REUTERS/Charles Platiau
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5月6日，巴黎，支持者们在巴士底广场庆祝奥朗德当选为总统。 REUTERS/Charles Platiau

5月6日，巴黎，支持者们在巴士底广场庆祝奥朗德当选为总统。 REUTERS/Charles Platiau

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5月6日，巴黎，支持者们在巴士底广场庆祝奥朗德当选为总统。 REUTERS/Charles Platiau
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支持者们在庆祝集会中欢呼。 REUTERS/Charles Platiau

支持者们在庆祝集会中欢呼。 REUTERS/Charles Platiau

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支持者们在庆祝集会中欢呼。 REUTERS/Charles Platiau
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一名女子亲吻一位戴着奥朗德面具的支持者。 REUTERS/Benoit Tessier

一名女子亲吻一位戴着奥朗德面具的支持者。 REUTERS/Benoit Tessier

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一名女子亲吻一位戴着奥朗德面具的支持者。 REUTERS/Benoit Tessier
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众多支持者参加巴士底广场的集会。 REUTERS/Charles Platiau

众多支持者参加巴士底广场的集会。 REUTERS/Charles Platiau

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众多支持者参加巴士底广场的集会。 REUTERS/Charles Platiau
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一名支持者含着玫瑰参加社会党总部附近的集会。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

一名支持者含着玫瑰参加社会党总部附近的集会。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

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一名支持者含着玫瑰参加社会党总部附近的集会。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
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支持者们高声欢呼。 REUTERS/Charles Platiau

支持者们高声欢呼。 REUTERS/Charles Platiau

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支持者们高声欢呼。 REUTERS/Charles Platiau
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维勒班，支持者们在音乐厅内庆祝奥朗德获胜。 REUTERS/Emmanuel Foudrot

维勒班，支持者们在音乐厅内庆祝奥朗德获胜。 REUTERS/Emmanuel Foudrot

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维勒班，支持者们在音乐厅内庆祝奥朗德获胜。 REUTERS/Emmanuel Foudrot
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斯特拉斯堡，大屏幕上播放奥朗德在总统投票中获胜。 REUTERS/Vincent Kessler

斯特拉斯堡，大屏幕上播放奥朗德在总统投票中获胜。 REUTERS/Vincent Kessler

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斯特拉斯堡，大屏幕上播放奥朗德在总统投票中获胜。 REUTERS/Vincent Kessler
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巴黎，萨科齐的支持者在其落选后伤心难过。 REUTERS/Julien Muguet

巴黎，萨科齐的支持者在其落选后伤心难过。 REUTERS/Julien Muguet

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