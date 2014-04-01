中美第一夫人时尚PK Frist Lady Fashion
近日，应中国国家主席习近平的夫人彭丽媛邀请，美国总统奥巴马夫人米歇尔展开为期一周的访华之旅，这是美国“第一夫人”首次单独正式访华。(3月21日，彭丽媛和米歇尔一行参观故宫博物院。) REUTERS/Andy Wong/ more
媒体与大众的目光聚焦在两人着装上，引发“中美第一夫人时尚PK”。(3月21日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在钓鱼台国宾馆会见美国第一夫人米歇尔。) REUTERS/Andy Wong/Pool
彭丽媛入选2013年美国《名利场》杂志的全球最佳着装榜，是唯一一位入选的亚洲名人。(2013年3月26日，彭丽媛陪同习近平出访非洲四国，在南非普勒托利亚出席酒会。) REUTERS/Siphiwe Sibeko
彭丽媛的每次亮相都能聚焦全场目光，衣着搭配高雅得体，巧妙运用中国元素。(2014年3月31日，习近平携彭丽媛访问比利时，会见菲利普国王和玛蒂尔德王后。) REUTERS/Yves Herman
3月30日，习近平和夫人彭丽媛同菲利普国王夫妇、比利时首相迪吕波等参观比利时大熊猫园。REUTERS/Virginia Mayo/Pool
3月25日，习近平携夫人彭丽媛抵法国里昂机场。 REUTERS/Robert Pratta
2013年10月27日，彭丽媛陪同习近平在人民大会堂前迎接澳大利亚总督布赖斯访华。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2013年9月22日，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂外迎接委内瑞拉总统马杜罗访华。 REUTERS/Lintao Zhang/Pool
2013年10月7日，习近平与夫人彭丽媛出席在印尼巴厘岛召开的亚太经济合作组织会议（APEC）。REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: POLITICS)
2013年10月7日，习近平和夫人彭丽媛出席亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议成员领导人夫妇欢迎晚宴。 REUTERS/Dita Alangkara/Pool
2013年3月26日，南非比勒陀利亚，彭丽媛陪同习近平出访非洲四国。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
美国第一夫人米歇尔凭借优雅的举止和出众的衣着品味，多次成为时尚杂志评选的最佳衣着人士。(2014年3月22日，米歇尔访华期间在北京大学斯坦福中心发表演讲。) REUTERS/Petar Kujundzic
据统计，近年来米歇尔为她穿过的服装品牌带来了总计约27亿美元的经济效益，成为美国时装产业幕后最有力的助推人。(摄于2013年2月12日，白宫) REUTERS/Official White House/Chuck Kenmore
在2009年奥巴马第一次当选总统的就职舞会上，米歇尔穿着华裔设计师Jason Wu设计的白色单肩礼服亮相，造型成为经典。 REUTERS/Jim Young
2013.2013年1月21日，米歇尔身穿华裔设计师Jason Wu的深红色的礼服参加总统就职舞会。 REUTERS/Rick Wilking
2014年3月9日，美国迈阿密，奥巴马与米歇尔准备登上空军一号。 REUTERS/Yuri Gripas
2014年2月11日，米歇尔身着价值7万美元的蕾丝长裙与奥巴马携手出席宴会，为到访的法国总统奥朗德接风。 REUTERS/Jonathan Ernst
2013年10月30日，美国华盛顿，米歇尔和来自幼儿教育节目《芝麻街》的两个玩偶一起宣布新一期推动儿童健康饮食的活动开启。 REUTERS/Yuri Gripas
2013年12月8日，一袭绿色露肩礼服的米歇尔在华盛顿举办的第36界届肯尼迪中心荣誉奖颁奖礼中亮丽登场，这件祖母绿的丝质雪纺古希腊风格的礼服来自Marchesa。 REUTERS/Jonathan Ernst
2013年10月30日，米歇尔在白宫菜园收获南瓜。 REUTERS/Yuri Gripas
2013年10月31日，米歇尔与奥巴马在白宫参加万圣节儿童参观活动。 REUTERS/Jonathan Ernst
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