“出柜”的明星 Gay Celebrities
美国CNN金牌新闻节目主持人安德森·库珀(Anderson Cooper)今年7月在与知名新闻网站《每日野兽》专栏作家安德鲁·苏利文的邮件中正式承认其同性恋身份。现年45岁的库珀在邮件中称：“我是同性恋，此前一直都是，以more
著名电视台脱口秀主持人埃伦·德詹妮斯(Ellen DeGeneres)与女星波蒂娅·德·罗西(Portia De Rossi)于2008年结婚。REUTERS/Mario Anzuoni
电视剧《甜心俏佳人》女星波蒂娅·德·罗西曾与纪录片导演梅尔·梅特卡夫拥有一段婚姻。REUTERS/Mario Anzuoni
拉丁情歌王子瑞奇·马丁(Ricky Martin)2010年通过官方网站公布了自己的同性恋身份，前些年通过代理孕母产下一对双胞胎男孩。瑞奇·马丁最著名的歌曲之一是1998年世界杯足球赛主题曲《生命之杯》(The Cup more
女星奎恩·拉提法(Queen Latifah)。 REUTERS/Gus Ruelas
意大利著名设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)。 REUTERS/Alessandro Garofalo
《欲望都市》女星辛西娅·尼克松(Cynthia Nixon)与女友克莉丝汀2003年相识并相恋。之前辛西娅曾与摄影师丹尼·莫泽兹(Danny Mozes)拥有一段长达15年的恋爱关系，并与莫泽兹生有两个孩子。REUTERmore
摇滚巨星艾尔顿·约翰(Elton John)与同性男友大卫·费尼许(David Furnish)于2005年结婚。 REUTERS/David Moir
脱口秀节目主持人罗丝·奥多娜(Rosie O'Donnell)2004年与相恋多年的女友凯莉·卡朋特正式结婚，两人领养了几名儿童。 REUTERS/John Gress
《美国偶像》亚军亚当•兰伯特(Adam Lambert)之前接受美国《滚石》杂志采访时，坦诚自己是同性恋。REUTERS/Luke Macgregor
好莱坞歌影双栖女星雪儿(Cher)的变性女儿查兹·波诺(Chaz Bono)，在过去的几年里进行了变性手术。REUTERS/Jonathan Alcorn
美剧《威尔与格蕾丝》男星肖恩·海耶斯(Sean Hayes)2010年正式出柜，承认自己同性恋的身份。 REUTERS/Gus Ruelas
《老爸老妈的浪漫史》演员尼尔·帕特里克·哈里斯(Neil Patrick Harris)与男友大卫·伯卡(David Burtka)早已订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
男星兰斯·巴斯(Lance Bass)。REUTERS/Gus Ruelas
美国“八卦先生”、喜好传播小道消息的博客红人佩雷斯·希尔顿(Perez Hilton)。REUTERS/Danny Moloshok
《欢乐合唱团》女星简·林奇(Jane Lynch)与相恋多年的爱人莱拉·安布利(Lara Embry)已结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni
男星内森·雷恩(Nathan Lane)。 REUTERS/Phil McCarten
法国知名设计师让·保罗·高缇耶(Jean-Paul Gaultier)。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
美国摇滚歌手梅莉莎·埃瑟里奇(Melissa Etheridge)。 REUTERS/Phil McCarten
男星杰西·泰勒·弗格森(Jesse Tyler Ferguson)不仅在美剧《摩登家庭》中扮演同志情侣，在现实中也是一位出柜同志。 REUTERS/Danny Moloshok
真人秀女星蒂拉·特基拉(Tila Tequila)之前与已故的国际企业强生公司女继承人凯西·约翰逊(Casey)订婚，但凯西于2010年猝死。 REUTERS/Fred Prouser
曾一手打造出《整容室》、《欢乐合唱团》、《美国怪谭》等的瑞恩·墨菲(Ryan Murphy)是公开的同性恋，2011年宣布与相恋15年的男友订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
《英雄》男星扎瑞克·昆图(Zachary Quinto)。 REUTERS/Danny Moloshok
女星莎拉·保罗森(Sarah Paulson)。 REUTERS/Phil McCarten
英国著名歌手乔治·迈克尔(George Michael)。 REUTERS/Stefan Wermuth
设计师马克·雅克布(Marc Jacobs)。 REUTERS/Benoit Tessier
R.E.M主唱迈克尔·斯蒂普(Michael Stipe)。 REUTERS/Stephen Chernin
歌手克莱·艾肯(Clay Aiken)2008年公开承认自己是同性恋。 REUTERS/Lucy Nicholson
英国歌手乔治男孩(Boy George)。 REUTERS/Mike Finn-Kelcey
加拿大双胞胎姐妹Tegan Rain Quin及Sara Keirsten Quin(右)拥有自组的同名乐团，都是已经出柜的同性恋。REUTERS/Fred Prouser
下一个
正在消失的中国散户大厅 Chinese Investors in Stock Market
(Reuters) -中国的证券公司为节省租金正缩减散户大厅数量，并将部分散户大厅改造成专供富人和对冲基金客户交易的场所。中国证监会今年早些时候公布的草案明确鼓励证券公司在新设证券营业部计划中不提供现场交易服务。
24小时时事新闻(9月5日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
德国IFA展会探索 IFA Consumer Electronics Fair
(Reuters) - 德国柏林国际消费类电子展览会(IFA)于北京时间8月31日至9月5日举行，本届展会展商阵容强大，预计将会有超过3,000家厂商参展，几乎覆盖了所有国际知名品牌。
低生育率或成新加坡经济不能承受之轻 Singapore Economic 2012
(Reuters) -在美国中央情报局的《世界概况》报告中指出，新加坡的生育率在报告包括的222个国家中垫底。过去25年来，新加坡政府不断充当月老并鼓励生育，目前官方抑制生育率下滑的劲头已有些松懈，这对这个富裕的城市国家或产生深远影响。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
President Trump's first 50 days
Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.