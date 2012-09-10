盘点“出柜”名人 Gay Celebrities
美国CNN金牌新闻节目主持人安德森·库珀(Anderson Cooper)今年7月在与知名新闻网站《每日野兽》专栏作家安德鲁·苏利文的邮件中正式承认其同性恋身份。现年45岁的库珀在邮件中称：“我是同性恋，此前一直都是，以后我也会一直是；我对此很高兴很舒心很自豪。” REUTERS/Danny Moloshok
著名电视台脱口秀主持人埃伦·德詹妮斯(Ellen DeGeneres)与女星波蒂娅·德·罗西(Portia De Rossi)于2008年结婚。REUTERS/Mario Anzuoni
电视剧《甜心俏佳人》女星波蒂娅·德·罗西曾与纪录片导演梅尔·梅特卡夫拥有一段婚姻。REUTERS/Mario Anzuoni
拉丁情歌王子瑞奇·马丁(Ricky Martin)2010年通过官方网站公布了自己的同性恋身份，前些年通过代理孕母产下一对双胞胎男孩。瑞奇·马丁最著名的歌曲之一是1998年世界杯足球赛主题曲《生命之杯》(The Cup of Life)，此歌曲红极一时风靡全球。 REUTERS/Danny Moloshok
女星奎恩·拉提法(Queen Latifah)。 REUTERS/Gus Ruelas
意大利著名设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)。 REUTERS/Alessandro Garofalo
《欲望都市》女星辛西娅·尼克松(Cynthia Nixon)与女友克莉丝汀2003年相识并相恋。之前辛西娅曾与摄影师丹尼·莫泽兹(Danny Mozes)拥有一段长达15年的恋爱关系，并与莫泽兹生有两个孩子。REUTERS/Lucas Jackson
摇滚巨星艾尔顿·约翰(Elton John)与同性男友大卫·费尼许(David Furnish)于2005年结婚。 REUTERS/David Moir
脱口秀节目主持人罗丝·奥多娜(Rosie O'Donnell)2004年与相恋多年的女友凯莉·卡朋特正式结婚，两人领养了几名儿童。 REUTERS/John Gress
《美国偶像》亚军亚当•兰伯特(Adam Lambert)之前接受美国《滚石》杂志采访时，坦诚自己是同性恋。REUTERS/Luke Macgregor
好莱坞歌影双栖女星雪儿(Cher)的变性女儿查兹·波诺(Chaz Bono)，在过去几年间接受变性手术。REUTERS/Jonathan Alcorn
美剧《威尔与格蕾丝》男星肖恩·海耶斯(Sean Hayes)2010年正式出柜，承认自己同性恋的身份。 REUTERS/Gus Ruelas
《老爸老妈的浪漫史》演员尼尔·帕特里克·哈里斯(Neil Patrick Harris)与男友大卫·伯卡(David Burtka)早已订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
男星兰斯·巴斯(Lance Bass)。REUTERS/Gus Ruelas
美国“八卦先生”、喜好传播小道消息的博客红人佩雷斯·希尔顿(Perez Hilton)。REUTERS/Danny Moloshok
《欢乐合唱团》女星简·林奇(Jane Lynch)与相恋多年的爱人莱拉·安布利(Lara Embry)已结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni
男星内森·雷恩(Nathan Lane)。 REUTERS/Phil McCarten
法国知名设计师让·保罗·高缇耶(Jean-Paul Gaultier)。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
美国摇滚歌手梅莉莎·埃瑟里奇(Melissa Etheridge)。 REUTERS/Phil McCarten
男星杰西·泰勒·弗格森(Jesse Tyler Ferguson)不仅在美剧《摩登家庭》中扮演同志情侣，在现实中也是一位出柜同志。 REUTERS/Danny Moloshok
真人秀女星蒂拉·特基拉(Tila Tequila)之前与已故的国际企业强生公司女继承人凯西·约翰逊(Casey)订婚，但凯西于2010年猝死。 REUTERS/Fred Prouser
曾一手打造出《整容室》、《欢乐合唱团》、《美国怪谭》等的瑞恩·墨菲(Ryan Murphy)是公开的同性恋，2011年宣布与相恋15年的男友订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
《英雄》男星扎瑞克·昆图(Zachary Quinto)。 REUTERS/Danny Moloshok
女星莎拉·保罗森(Sarah Paulson)。 REUTERS/Phil McCarten
英国著名歌手乔治·迈克尔(George Michael)。 REUTERS/Stefan Wermuth
设计师马克·雅克布(Marc Jacobs)。 REUTERS/Benoit Tessier
R.E.M主唱迈克尔·斯蒂普(Michael Stipe)。 REUTERS/Stephen Chernin
歌手克莱·艾肯(Clay Aiken)2008年公开承认自己是同性恋。 REUTERS/Lucy Nicholson
英国歌手乔治男孩(Boy George)。 REUTERS/Mike Finn-Kelcey
加拿大双胞胎姐妹Tegan Rain Quin及Sara Keirsten Quin(右)拥有自组的同名乐团，都是已经出柜的同性恋。REUTERS/Fred Prouser