盘点“出柜”名人 Gay Celebrities

美国CNN金牌新闻节目主持人安德森·库珀(Anderson Cooper)今年7月在与知名新闻网站《每日野兽》专栏作家安德鲁·苏利文的邮件中正式承认其同性恋身份。现年45岁的库珀在邮件中称：“我是同性恋，此前一直都是，以后我也会一直是；我对此很高兴很舒心很自豪。” REUTERS/Danny Moloshok