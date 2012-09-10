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盘点“出柜”名人 Gay Celebrities

作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

美国CNN金牌新闻节目主持人安德森·库珀(Anderson Cooper)今年7月在与知名新闻网站《每日野兽》专栏作家安德鲁·苏利文的邮件中正式承认其同性恋身份。现年45岁的库珀在邮件中称：“我是同性恋，此前一直都是，以后我也会一直是；我对此很高兴很舒心很自豪。” REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
美国CNN金牌新闻节目主持人安德森·库珀(Anderson Cooper)今年7月在与知名新闻网站《每日野兽》专栏作家安德鲁·苏利文的邮件中正式承认其同性恋身份。现年45岁的库珀在邮件中称：“我是同性恋，此前一直都是，以后我也会一直是；我对此很高兴很舒心很自豪。” REUTERS/Danny Moloshok
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作者
MARIO ANZUONI
2012年 9月 5日 星期三

著名电视台脱口秀主持人埃伦·德詹妮斯(Ellen DeGeneres)与女星波蒂娅·德·罗西(Portia De Rossi)于2008年结婚。REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 9月 5日 星期三
著名电视台脱口秀主持人埃伦·德詹妮斯(Ellen DeGeneres)与女星波蒂娅·德·罗西(Portia De Rossi)于2008年结婚。REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 9月 5日 星期三

电视剧《甜心俏佳人》女星波蒂娅·德·罗西曾与纪录片导演梅尔·梅特卡夫拥有一段婚姻。REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 9月 5日 星期三
电视剧《甜心俏佳人》女星波蒂娅·德·罗西曾与纪录片导演梅尔·梅特卡夫拥有一段婚姻。REUTERS/Mario Anzuoni
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

拉丁情歌王子瑞奇·马丁(Ricky Martin)2010年通过官方网站公布了自己的同性恋身份，前些年通过代理孕母产下一对双胞胎男孩。瑞奇·马丁最著名的歌曲之一是1998年世界杯足球赛主题曲《生命之杯》(The Cup of Life)，此歌曲红极一时风靡全球。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
拉丁情歌王子瑞奇·马丁(Ricky Martin)2010年通过官方网站公布了自己的同性恋身份，前些年通过代理孕母产下一对双胞胎男孩。瑞奇·马丁最著名的歌曲之一是1998年世界杯足球赛主题曲《生命之杯》(The Cup of Life)，此歌曲红极一时风靡全球。 REUTERS/Danny Moloshok
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作者
GUS RUELAS
2012年 9月 5日 星期三

女星奎恩·拉提法(Queen Latifah)。 REUTERS/Gus Ruelas

2012年 9月 5日 星期三
女星奎恩·拉提法(Queen Latifah)。 REUTERS/Gus Ruelas
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作者
ALESSANDRO GAROFALO
2012年 9月 5日 星期三

意大利著名设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)。 REUTERS/Alessandro Garofalo

2012年 9月 5日 星期三
意大利著名设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)。 REUTERS/Alessandro Garofalo
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作者
LUCAS JACKSON
2012年 9月 5日 星期三

《欲望都市》女星辛西娅·尼克松(Cynthia Nixon)与女友克莉丝汀2003年相识并相恋。之前辛西娅曾与摄影师丹尼·莫泽兹(Danny Mozes)拥有一段长达15年的恋爱关系，并与莫泽兹生有两个孩子。REUTERS/Lucas Jackson

2012年 9月 5日 星期三
《欲望都市》女星辛西娅·尼克松(Cynthia Nixon)与女友克莉丝汀2003年相识并相恋。之前辛西娅曾与摄影师丹尼·莫泽兹(Danny Mozes)拥有一段长达15年的恋爱关系，并与莫泽兹生有两个孩子。REUTERS/Lucas Jackson
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作者
DAVID MOIR
2012年 9月 5日 星期三

摇滚巨星艾尔顿·约翰(Elton John)与同性男友大卫·费尼许(David Furnish)于2005年结婚。 REUTERS/David Moir

2012年 9月 5日 星期三
摇滚巨星艾尔顿·约翰(Elton John)与同性男友大卫·费尼许(David Furnish)于2005年结婚。 REUTERS/David Moir
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作者
JOHN GRESS
2012年 9月 5日 星期三

脱口秀节目主持人罗丝·奥多娜(Rosie O'Donnell)2004年与相恋多年的女友凯莉·卡朋特正式结婚，两人领养了几名儿童。 REUTERS/John Gress

2012年 9月 5日 星期三
脱口秀节目主持人罗丝·奥多娜(Rosie O'Donnell)2004年与相恋多年的女友凯莉·卡朋特正式结婚，两人领养了几名儿童。 REUTERS/John Gress
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作者
LUKE MACGREGOR
2012年 9月 5日 星期三

《美国偶像》亚军亚当•兰伯特(Adam Lambert)之前接受美国《滚石》杂志采访时，坦诚自己是同性恋。REUTERS/Luke Macgregor

2012年 9月 5日 星期三
《美国偶像》亚军亚当•兰伯特(Adam Lambert)之前接受美国《滚石》杂志采访时，坦诚自己是同性恋。REUTERS/Luke Macgregor
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作者
JONATHAN ALCORN
2012年 9月 10日 星期一

好莱坞歌影双栖女星雪儿(Cher)的变性女儿查兹·波诺(Chaz Bono)，在过去几年间接受变性手术。REUTERS/Jonathan Alcorn

2012年 9月 10日 星期一
好莱坞歌影双栖女星雪儿(Cher)的变性女儿查兹·波诺(Chaz Bono)，在过去几年间接受变性手术。REUTERS/Jonathan Alcorn
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作者
GUS RUELAS
2012年 9月 5日 星期三

美剧《威尔与格蕾丝》男星肖恩·海耶斯(Sean Hayes)2010年正式出柜，承认自己同性恋的身份。 REUTERS/Gus Ruelas

2012年 9月 5日 星期三
美剧《威尔与格蕾丝》男星肖恩·海耶斯(Sean Hayes)2010年正式出柜，承认自己同性恋的身份。 REUTERS/Gus Ruelas
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

《老爸老妈的浪漫史》演员尼尔·帕特里克·哈里斯(Neil Patrick Harris)与男友大卫·伯卡(David Burtka)早已订婚。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
《老爸老妈的浪漫史》演员尼尔·帕特里克·哈里斯(Neil Patrick Harris)与男友大卫·伯卡(David Burtka)早已订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
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作者
GUS RUELAS
2012年 9月 5日 星期三

男星兰斯·巴斯(Lance Bass)。REUTERS/Gus Ruelas

2012年 9月 5日 星期三
男星兰斯·巴斯(Lance Bass)。REUTERS/Gus Ruelas
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

美国“八卦先生”、喜好传播小道消息的博客红人佩雷斯·希尔顿(Perez Hilton)。REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
美国“八卦先生”、喜好传播小道消息的博客红人佩雷斯·希尔顿(Perez Hilton)。REUTERS/Danny Moloshok
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15 / 30
作者
MARIO ANZUONI
2012年 9月 5日 星期三

《欢乐合唱团》女星简·林奇(Jane Lynch)与相恋多年的爱人莱拉·安布利(Lara Embry)已结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 9月 5日 星期三
《欢乐合唱团》女星简·林奇(Jane Lynch)与相恋多年的爱人莱拉·安布利(Lara Embry)已结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni
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作者
PHIL McCARTEN
2012年 9月 5日 星期三

男星内森·雷恩(Nathan Lane)。 REUTERS/Phil McCarten

2012年 9月 5日 星期三
男星内森·雷恩(Nathan Lane)。 REUTERS/Phil McCarten
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作者
GONZALO FUENTES
2012年 9月 5日 星期三

法国知名设计师让·保罗·高缇耶(Jean-Paul Gaultier)。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

2012年 9月 5日 星期三
法国知名设计师让·保罗·高缇耶(Jean-Paul Gaultier)。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
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作者
PHIL McCARTEN
2012年 9月 5日 星期三

美国摇滚歌手梅莉莎·埃瑟里奇(Melissa Etheridge)。 REUTERS/Phil McCarten

2012年 9月 5日 星期三
美国摇滚歌手梅莉莎·埃瑟里奇(Melissa Etheridge)。 REUTERS/Phil McCarten
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

男星杰西·泰勒·弗格森(Jesse Tyler Ferguson)不仅在美剧《摩登家庭》中扮演同志情侣，在现实中也是一位出柜同志。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
男星杰西·泰勒·弗格森(Jesse Tyler Ferguson)不仅在美剧《摩登家庭》中扮演同志情侣，在现实中也是一位出柜同志。 REUTERS/Danny Moloshok
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作者
FRED PROUSER
2012年 9月 5日 星期三

真人秀女星蒂拉·特基拉(Tila Tequila)之前与已故的国际企业强生公司女继承人凯西·约翰逊(Casey)订婚，但凯西于2010年猝死。 REUTERS/Fred Prouser

2012年 9月 5日 星期三
真人秀女星蒂拉·特基拉(Tila Tequila)之前与已故的国际企业强生公司女继承人凯西·约翰逊(Casey)订婚，但凯西于2010年猝死。 REUTERS/Fred Prouser
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

曾一手打造出《整容室》、《欢乐合唱团》、《美国怪谭》等的瑞恩·墨菲(Ryan Murphy)是公开的同性恋，2011年宣布与相恋15年的男友订婚。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
曾一手打造出《整容室》、《欢乐合唱团》、《美国怪谭》等的瑞恩·墨菲(Ryan Murphy)是公开的同性恋，2011年宣布与相恋15年的男友订婚。 REUTERS/Danny Moloshok
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作者
DANNY MOLOSHOK
2012年 9月 5日 星期三

《英雄》男星扎瑞克·昆图(Zachary Quinto)。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 9月 5日 星期三
《英雄》男星扎瑞克·昆图(Zachary Quinto)。 REUTERS/Danny Moloshok
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作者
PHIL McCARTEN
2012年 9月 5日 星期三

女星莎拉·保罗森(Sarah Paulson)。 REUTERS/Phil McCarten

2012年 9月 5日 星期三
女星莎拉·保罗森(Sarah Paulson)。 REUTERS/Phil McCarten
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作者
STEFAN WERMUTH
2012年 9月 5日 星期三

英国著名歌手乔治·迈克尔(George Michael)。 REUTERS/Stefan Wermuth

2012年 9月 5日 星期三
英国著名歌手乔治·迈克尔(George Michael)。 REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
BENOIT TESSIER
2012年 9月 5日 星期三

设计师马克·雅克布(Marc Jacobs)。 REUTERS/Benoit Tessier

2012年 9月 5日 星期三
设计师马克·雅克布(Marc Jacobs)。 REUTERS/Benoit Tessier
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作者
STEPHEN CHERNIN
2012年 9月 5日 星期三

R.E.M主唱迈克尔·斯蒂普(Michael Stipe)。 REUTERS/Stephen Chernin

2012年 9月 5日 星期三
R.E.M主唱迈克尔·斯蒂普(Michael Stipe)。 REUTERS/Stephen Chernin
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 9月 5日 星期三

歌手克莱·艾肯(Clay Aiken)2008年公开承认自己是同性恋。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 5日 星期三
歌手克莱·艾肯(Clay Aiken)2008年公开承认自己是同性恋。 REUTERS/Lucy Nicholson
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28 / 30
作者
MIKE FINN-KELCEY
2012年 9月 5日 星期三

英国歌手乔治男孩(Boy George)。 REUTERS/Mike Finn-Kelcey

2012年 9月 5日 星期三
英国歌手乔治男孩(Boy George)。 REUTERS/Mike Finn-Kelcey
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作者
FRED PROUSER
2012年 9月 5日 星期三

加拿大双胞胎姐妹Tegan Rain Quin及Sara Keirsten Quin(右)拥有自组的同名乐团，都是已经出柜的同性恋。REUTERS/Fred Prouser

2012年 9月 5日 星期三
加拿大双胞胎姐妹Tegan Rain Quin及Sara Keirsten Quin(右)拥有自组的同名乐团，都是已经出柜的同性恋。REUTERS/Fred Prouser
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