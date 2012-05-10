版本:
中国
图片 | 2012年 5月 10日 星期四 15:02 BJT

直击美国同性婚礼 Gay marriage in America

2004年2月15日，加利福尼亚州旧金山，一对同性恋情侣在市政厅结婚后拥抱庆祝。旧金山市政府不顾加利福尼亚州禁止同性婚姻的规定，为数千对同性恋人办理结婚登记手续。旧金山还将加州政府告上法庭，指控州政府禁止同性婚姻的规定违背宪法，这引发争议。 REUTERS/Kimberly White

2004年2月15日，加利福尼亚州旧金山，一对同性恋情侣在市政厅结婚后拥抱庆祝。旧金山市政府不顾加利福尼亚州禁止同性婚姻的规定，为数千对同性恋人办理结婚登记手续。旧金山还将加州政府告上法庭，指控州政府禁止同性婚姻的规定违more

2012年 5月 9日 星期三
2004年2月15日，加利福尼亚州旧金山，一对同性恋情侣在市政厅结婚后拥抱庆祝。旧金山市政府不顾加利福尼亚州禁止同性婚姻的规定，为数千对同性恋人办理结婚登记手续。旧金山还将加州政府告上法庭，指控州政府禁止同性婚姻的规定违背宪法，这引发争议。 REUTERS/Kimberly White
Close
1 / 20
2004年5月17日，马萨诸塞州波士顿，一对同性恋情侣在市政厅宣誓结婚。马萨诸塞州的同性婚姻于2004年5月17日被正式合法化，是美国境内第一个将同性婚姻合法化的州。 REUTERS/Jessica Rinaldi

2004年5月17日，马萨诸塞州波士顿，一对同性恋情侣在市政厅宣誓结婚。马萨诸塞州的同性婚姻于2004年5月17日被正式合法化，是美国境内第一个将同性婚姻合法化的州。 REUTERS/Jessica Rinaldi

2012年 5月 9日 星期三
2004年5月17日，马萨诸塞州波士顿，一对同性恋情侣在市政厅宣誓结婚。马萨诸塞州的同性婚姻于2004年5月17日被正式合法化，是美国境内第一个将同性婚姻合法化的州。 REUTERS/Jessica Rinaldi
Close
2 / 20
2004年5月17日，马萨诸塞州普诺温斯镇，来自纽约的一对同性恋在市政厅准备结婚。 REUTERS/Brian Snyder

2004年5月17日，马萨诸塞州普诺温斯镇，来自纽约的一对同性恋在市政厅准备结婚。 REUTERS/Brian Snyder

2012年 5月 9日 星期三
2004年5月17日，马萨诸塞州普诺温斯镇，来自纽约的一对同性恋在市政厅准备结婚。 REUTERS/Brian Snyder
Close
3 / 20
2008年6月4日，加州西好莱坞，一个结婚蛋糕上的同性恋新人肖像。美国联邦法院今年2月裁定，加州2008年通过的禁止同性结婚的8号提案，违背了宪法修正案第14条平等保护条款。但这并不意味着同性伴侣可以立即在加州合法结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni

2008年6月4日，加州西好莱坞，一个结婚蛋糕上的同性恋新人肖像。美国联邦法院今年2月裁定，加州2008年通过的禁止同性结婚的8号提案，违背了宪法修正案第14条平等保护条款。但这并不意味着同性伴侣可以立即在加州合法结婚。more

2012年 5月 9日 星期三
2008年6月4日，加州西好莱坞，一个结婚蛋糕上的同性恋新人肖像。美国联邦法院今年2月裁定，加州2008年通过的禁止同性结婚的8号提案，违背了宪法修正案第14条平等保护条款。但这并不意味着同性伴侣可以立即在加州合法结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
4 / 20
2008年6月11日，加州旧金山，一对同性恋夫妇在家中观看结婚照片。在8号议案生效前在加州成婚的约1.8万对同性恋夫妇依然合法，因8号议案没有追溯权。 REUTERS/Erin Siegal

2008年6月11日，加州旧金山，一对同性恋夫妇在家中观看结婚照片。在8号议案生效前在加州成婚的约1.8万对同性恋夫妇依然合法，因8号议案没有追溯权。 REUTERS/Erin Siegal

2012年 5月 9日 星期三
2008年6月11日，加州旧金山，一对同性恋夫妇在家中观看结婚照片。在8号议案生效前在加州成婚的约1.8万对同性恋夫妇依然合法，因8号议案没有追溯权。 REUTERS/Erin Siegal
Close
5 / 20
2008年6月17日，加州西好莱坞，《星际迷航》日裔美剧演员竹井乔治(George Takei)与相恋21年的同性男友布拉德·奥特曼(Brad Altman)接受采访。两人已于2008年6月结婚。 REUTERS/Phil McCarten

2008年6月17日，加州西好莱坞，《星际迷航》日裔美剧演员竹井乔治(George Takei)与相恋21年的同性男友布拉德·奥特曼(Brad Altman)接受采访。两人已于2008年6月结婚。 REUTERS/Phimore

2012年 5月 9日 星期三
2008年6月17日，加州西好莱坞，《星际迷航》日裔美剧演员竹井乔治(George Takei)与相恋21年的同性男友布拉德·奥特曼(Brad Altman)接受采访。两人已于2008年6月结婚。 REUTERS/Phil McCarten
Close
6 / 20
2008年6月17日，旧金山，一对在市政厅结婚的同性恋情侣展示戒指。 REUTERS/Erin Siegal

2008年6月17日，旧金山，一对在市政厅结婚的同性恋情侣展示戒指。 REUTERS/Erin Siegal

2012年 5月 9日 星期三
2008年6月17日，旧金山，一对在市政厅结婚的同性恋情侣展示戒指。 REUTERS/Erin Siegal
Close
7 / 20
2008年6月16日，旧金山，女同性恋权益活动家黛尔·马丁(Del Martin)(下)与相恋55年的同性伴侣莱昂(Phyllis Lyon)(左二)在市政厅结婚。黛尔·马丁在结婚不久后于2008年8月去世。 REUTERS/Marcio Jose Sanchez/Pool

2008年6月16日，旧金山，女同性恋权益活动家黛尔·马丁(Del Martin)(下)与相恋55年的同性伴侣莱昂(Phyllis Lyon)(左二)在市政厅结婚。黛尔·马丁在结婚不久后于2008年8月去世。 REUTEmore

2012年 5月 9日 星期三
2008年6月16日，旧金山，女同性恋权益活动家黛尔·马丁(Del Martin)(下)与相恋55年的同性伴侣莱昂(Phyllis Lyon)(左二)在市政厅结婚。黛尔·马丁在结婚不久后于2008年8月去世。 REUTERS/Marcio Jose Sanchez/Pool
Close
8 / 20
2008年11月3日，旧金山，一对男同性恋情侣在市政厅结婚后享受亲密时刻。 REUTERS/Robert Galbraith

2008年11月3日，旧金山，一对男同性恋情侣在市政厅结婚后享受亲密时刻。 REUTERS/Robert Galbraith

2012年 5月 9日 星期三
2008年11月3日，旧金山，一对男同性恋情侣在市政厅结婚后享受亲密时刻。 REUTERS/Robert Galbraith
Close
9 / 20
2009年3月4日，洛杉矶，一对同性恋情侣撑伞避雨。 REUTERS/Mario Anzuoni

2009年3月4日，洛杉矶，一对同性恋情侣撑伞避雨。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 9日 星期三
2009年3月4日，洛杉矶，一对同性恋情侣撑伞避雨。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
10 / 20
2009年6月16日，西好莱坞，一对同性恋伴侣庆祝结婚一周年。 REUTERS/Lucy Nicholson

2009年6月16日，西好莱坞，一对同性恋伴侣庆祝结婚一周年。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 5月 9日 星期三
2009年6月16日，西好莱坞，一对同性恋伴侣庆祝结婚一周年。 REUTERS/Lucy Nicholson
Close
11 / 20
2010年8月12日，旧金山，一对同性情侣在市政厅排队等待领取结婚执照申请。 REUTERS/Robert Galbraith

2010年8月12日，旧金山，一对同性情侣在市政厅排队等待领取结婚执照申请。 REUTERS/Robert Galbraith

2012年 5月 9日 星期三
2010年8月12日，旧金山，一对同性情侣在市政厅排队等待领取结婚执照申请。 REUTERS/Robert Galbraith
Close
12 / 20
2011年7月24日，纽约，一对同性恋情侣在皇后区市政厅结婚。纽约州同性恋婚姻合法法案7月24日正式生效。全纽约州超过千对同性情侣在当天结婚。 REUTERS/Shannon Stapleton

2011年7月24日，纽约，一对同性恋情侣在皇后区市政厅结婚。纽约州同性恋婚姻合法法案7月24日正式生效。全纽约州超过千对同性情侣在当天结婚。 REUTERS/Shannon Stapleton

2012年 5月 9日 星期三
2011年7月24日，纽约，一对同性恋情侣在皇后区市政厅结婚。纽约州同性恋婚姻合法法案7月24日正式生效。全纽约州超过千对同性情侣在当天结婚。 REUTERS/Shannon Stapleton
Close
13 / 20
曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记大楼附近休闲。 REUTERS/Allison Joyce

曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记大楼附近休闲。 REUTERS/Allison Joyce

2012年 5月 9日 星期三
曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记大楼附近休闲。 REUTERS/Allison Joyce
Close
14 / 20
人们在婚姻登记大楼拍摄举行结婚典礼的同性恋情侣。 REUTERS/David Handschuh/New York Daily News/Pool

人们在婚姻登记大楼拍摄举行结婚典礼的同性恋情侣。 REUTERS/David Handschuh/New York Daily News/Pool

2012年 5月 9日 星期三
人们在婚姻登记大楼拍摄举行结婚典礼的同性恋情侣。 REUTERS/David Handschuh/New York Daily News/Pool
Close
15 / 20
纽约市长彭博的首席政策顾问范恩布莱特(John Feinblatt)(右)与同志恋人、纽约市消费者委员会主席闵兹(Jonathan Mintz)在结婚典礼结束后亲吻他们的两个女儿。 REUTERS/Lucas Jackson

纽约市长彭博的首席政策顾问范恩布莱特(John Feinblatt)(右)与同志恋人、纽约市消费者委员会主席闵兹(Jonathan Mintz)在结婚典礼结束后亲吻他们的两个女儿。 REUTERS/Lucas Jacksmore

2012年 5月 9日 星期三
纽约市长彭博的首席政策顾问范恩布莱特(John Feinblatt)(右)与同志恋人、纽约市消费者委员会主席闵兹(Jonathan Mintz)在结婚典礼结束后亲吻他们的两个女儿。 REUTERS/Lucas Jackson
Close
16 / 20
下曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记处庆祝结婚。 REUTERS/Allison Joyce

下曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记处庆祝结婚。 REUTERS/Allison Joyce

2012年 5月 9日 星期三
下曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记处庆祝结婚。 REUTERS/Allison Joyce
Close
17 / 20
2011年9月21日，加州圣地亚哥，怀孕4个月的30岁美国海军女兵Luz Bautista(右)与未婚妻、24岁的女兵Alejandra Schwartz(左)，及女儿一起吃饭。美国正式废除禁止公开同性恋性取向者参军的政策。 REUTERS/Lucy Nicholson

2011年9月21日，加州圣地亚哥，怀孕4个月的30岁美国海军女兵Luz Bautista(右)与未婚妻、24岁的女兵Alejandra Schwartz(左)，及女儿一起吃饭。美国正式废除禁止公开同性恋性取向者参军的政more

2012年 5月 9日 星期三
2011年9月21日，加州圣地亚哥，怀孕4个月的30岁美国海军女兵Luz Bautista(右)与未婚妻、24岁的女兵Alejandra Schwartz(左)，及女儿一起吃饭。美国正式废除禁止公开同性恋性取向者参军的政策。 REUTERS/Lucy Nicholson
Close
18 / 20
2月14日，纽约，华裔计算机工程师冯治安(Phil Fung)登上帝国大厦，与相恋18年的同志爱人Shawn Klein在情人节举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton

2月14日，纽约，华裔计算机工程师冯治安(Phil Fung)登上帝国大厦，与相恋18年的同志爱人Shawn Klein在情人节举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton

2012年 5月 10日 星期四
2月14日，纽约，华裔计算机工程师冯治安(Phil Fung)登上帝国大厦，与相恋18年的同志爱人Shawn Klein在情人节举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton
Close
19 / 20
来自阿拉斯加的一对同性情侣在帝国大厦举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton

来自阿拉斯加的一对同性情侣在帝国大厦举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton

2012年 5月 9日 星期三
来自阿拉斯加的一对同性情侣在帝国大厦举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton
Close
20 / 20
重播
下一图片集
俄罗斯胜利日大阅兵 Russia Victory Parade

俄罗斯胜利日大阅兵 Russia Victory Parade

精选图集

查看更多

点击排名

编辑推荐