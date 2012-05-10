直击美国同性婚礼 Gay marriage in America

2008年6月4日，加州西好莱坞，一个结婚蛋糕上的同性恋新人肖像。美国联邦法院今年2月裁定，加州2008年通过的禁止同性结婚的8号提案，违背了宪法修正案第14条平等保护条款。但这并不意味着同性伴侣可以立即在加州合法结婚。more