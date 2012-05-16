奥巴马支持率未因支持同性婚姻而上升 Gay marriage in America

奥巴马5月9日在接受美国广播公司采访时宣布支持同性恋婚姻合法化，成为首位公开支持同性婚姻的总统。奥巴马称他支持同性婚姻属于个人决定，但这已引发了激烈的政治辩论，外界揣测此举是否会在11月总统选举中对他有帮助。(5月8日，华盛顿，奥巴马出席亚太裔美国人国会研究会年度庆典。) REUTERS/Yuri Gripas