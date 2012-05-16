奥巴马支持率未因支持同性婚姻而上升 Gay marriage in America
路透/Ipsos民调结果显示，美国总统奥巴马表示支持同性婚姻虽然激发了部分选民的政治热情，但并没有带动他的支持率大增。(5月10日，西雅图，奥巴马抵达西雅图金镇国际机场。) REUTERS/Larry Downing
奥巴马5月9日在接受美国广播公司采访时宣布支持同性恋婚姻合法化，成为首位公开支持同性婚姻的总统。奥巴马称他支持同性婚姻属于个人决定，但这已引发了激烈的政治辩论，外界揣测此举是否会在11月总统选举中对他有帮助。(5月8日，华盛顿，奥巴马出席亚太裔美国人国会研究会年度庆典。) REUTERS/Yuri Gripas
奥巴马与可能成为共和党总统候选人的罗姆尼正展开激烈竞争，经济和社会问题主导着他们的竞选。《今日美国》的一项调查显示，罗姆尼的支持率更高一些，主要得益于他应对经济的能力。(4月24日，曼彻斯特，罗姆尼在竞选集会上演讲。) REUTERS/Dominick Reuter
2004年2月15日，加利福尼亚州旧金山，一对同性恋情侣在市政厅结婚后拥抱庆祝。旧金山市政府不顾加利福尼亚州禁止同性婚姻的规定，为数千对同性恋人办理结婚登记手续。旧金山还将加州政府告上法庭，指控州政府禁止同性婚姻的规定违背宪法，这引发争议。 REUTERS/Kimberly White
2004年5月17日，马萨诸塞州波士顿，一对同性恋情侣在市政厅宣誓结婚。马萨诸塞州的同性婚姻于2004年5月17日被正式合法化，是美国境内第一个将同性婚姻合法化的州。 REUTERS/Jessica Rinaldi
2004年5月17日，马萨诸塞州普诺温斯镇，来自纽约的一对同性恋在市政厅准备结婚。 REUTERS/Brian Snyder
2008年6月4日，加州西好莱坞，一个结婚蛋糕上的同性恋新人肖像。美国联邦法院今年2月裁定，加州2008年通过的禁止同性结婚的8号提案，违背了宪法修正案第14条平等保护条款。但这并不意味着同性伴侣可以立即在加州合法结婚。 REUTERS/Mario Anzuoni
2008年6月11日，加州旧金山，一对同性恋夫妇在家中观看结婚照片。在8号议案生效前在加州成婚的约1.8万对同性恋夫妇依然合法，因8号议案没有追溯权。 REUTERS/Erin Siegal
2008年6月17日，加州西好莱坞，《星际迷航》日裔美剧演员竹井乔治(George Takei)与相恋21年的同性男友布拉德·奥特曼(Brad Altman)接受采访。两人已于2008年6月结婚。 REUTERS/Phil McCarten
2008年6月17日，旧金山，一对在市政厅结婚的同性恋情侣展示戒指。 REUTERS/Erin Siegal
2008年6月16日，旧金山，女同性恋权益活动家黛尔·马丁(Del Martin)(下)与相恋55年的同性伴侣莱昂(Phyllis Lyon)(左二)在市政厅结婚。黛尔·马丁在结婚不久后于2008年8月去世。 REUTERS/Marcio Jose Sanchez/Pool
2008年11月3日，旧金山，一对男同性恋情侣在市政厅结婚后享受亲密时刻。 REUTERS/Robert Galbraith
2009年3月4日，洛杉矶，一对同性恋情侣撑伞避雨。 REUTERS/Mario Anzuoni
2009年6月16日，西好莱坞，一对同性恋伴侣庆祝结婚一周年。 REUTERS/Lucy Nicholson
2010年8月12日，旧金山，一对同性情侣在市政厅排队等待领取结婚执照申请。 REUTERS/Robert Galbraith
2011年7月24日，纽约，一对同性恋情侣在皇后区市政厅结婚。纽约州同性恋婚姻合法法案7月24日正式生效。全纽约州超过千对同性情侣在当天结婚。 REUTERS/Shannon Stapleton
曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记大楼附近休闲。 REUTERS/Allison Joyce
人们在婚姻登记大楼拍摄举行结婚典礼的同性恋情侣。 REUTERS/David Handschuh/New York Daily News/Pool
纽约市长彭博的首席政策顾问范恩布莱特(John Feinblatt)(右)与同志恋人、纽约市消费者委员会主席闵兹(Jonathan Mintz)在结婚典礼结束后亲吻他们的两个女儿。 REUTERS/Lucas Jackson
下曼哈顿，一对同性恋情侣在婚姻登记处庆祝结婚。 REUTERS/Allison Joyce
2011年9月21日，加州圣地亚哥，怀孕4个月的30岁美国海军女兵Luz Bautista(右)与未婚妻、24岁的女兵Alejandra Schwartz(左)，及女儿一起吃饭。美国正式废除禁止公开同性恋性取向者参军的政策。 REUTERS/Lucy Nicholson
2月14日，纽约，华裔计算机工程师冯治安(Phil Fung)登上帝国大厦，与相恋18年的同志爱人Shawn Klein在情人节举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton
来自阿拉斯加的一对同性情侣在帝国大厦举行婚礼。 REUTERS/Andrew Burton