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图片 | 2012年 11月 22日 星期四 14:56 BJT

炮火中的加沙 Gaza in Fire 2012

2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。(11月21日，加沙城，以色列空袭造成的爆炸。) REUTERS/Ahmed Jadallah

2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。more

2012年 11月 22日 星期四
2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。(11月21日，加沙城，以色列空袭造成的爆炸。) REUTERS/Ahmed Jadallah
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11月21日，加沙，一座桥梁遭以色列炸毁。 REUTERS/Ahmed Zakot

11月21日，加沙，一座桥梁遭以色列炸毁。 REUTERS/Ahmed Zakot

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11月21日，加沙，一座桥梁遭以色列炸毁。 REUTERS/Ahmed Zakot
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政府办公建筑的废墟。REUTERS/Ahmed Jadallah

政府办公建筑的废墟。REUTERS/Ahmed Jadallah

2012年 11月 22日 星期四
政府办公建筑的废墟。REUTERS/Ahmed Jadallah
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逃离家园的巴勒斯坦儿童被安置在加沙城内几处联合国开设的学校内。 REUTERS/Suhaib Salem

逃离家园的巴勒斯坦儿童被安置在加沙城内几处联合国开设的学校内。 REUTERS/Suhaib Salem

2012年 11月 22日 星期四
逃离家园的巴勒斯坦儿童被安置在加沙城内几处联合国开设的学校内。 REUTERS/Suhaib Salem
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巴勒斯坦儿童观看“阿克萨”电视台摄影记者Mahmoud Al Kawmy的葬礼。以色列18日炮轰多家媒体位于加沙城的办公大楼，其中包括总部位于黎巴嫩的“圣城”电视台和隶属哈马斯的“阿克萨”电视台。 REUTERS/Mohammed Salem

巴勒斯坦儿童观看“阿克萨”电视台摄影记者Mahmoud Al Kawmy的葬礼。以色列18日炮轰多家媒体位于加沙城的办公大楼，其中包括总部位于黎巴嫩的“圣城”电视台和隶属哈马斯的“阿克萨”电视台。 REUTERS/Mohmore

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巴勒斯坦儿童观看“阿克萨”电视台摄影记者Mahmoud Al Kawmy的葬礼。以色列18日炮轰多家媒体位于加沙城的办公大楼，其中包括总部位于黎巴嫩的“圣城”电视台和隶属哈马斯的“阿克萨”电视台。 REUTERS/Mohammed Salem
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一名男子抱着9岁儿童的尸体，准备为其举行葬礼。 REUTERS/Ahmed Jadallah

一名男子抱着9岁儿童的尸体，准备为其举行葬礼。 REUTERS/Ahmed Jadallah

2012年 11月 22日 星期四
一名男子抱着9岁儿童的尸体，准备为其举行葬礼。 REUTERS/Ahmed Jadallah
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巴勒斯坦民众查看遭炸毁的政府办公建筑。 REUTERS/Mohammed Salem

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巴勒斯坦民众查看遭炸毁的政府办公建筑。 REUTERS/Mohammed Salem
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加沙地带南部，以色列空袭后冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

加沙地带南部，以色列空袭后冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

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加沙地带南部，以色列空袭后冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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11月20日，加沙城遭以色列空袭后的场景。 REUTERS/Mohammed Salem

11月20日，加沙城遭以色列空袭后的场景。 REUTERS/Mohammed Salem

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11月20日，加沙城遭以色列空袭后的场景。 REUTERS/Mohammed Salem
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一名受伤的巴勒斯坦男孩在医院接受治疗。 REUTERS/Ahmed Zakot

一名受伤的巴勒斯坦男孩在医院接受治疗。 REUTERS/Ahmed Zakot

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一名受伤的巴勒斯坦男孩在医院接受治疗。 REUTERS/Ahmed Zakot
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巴勒斯坦民众查看遭以军轰炸的汽车。REUTERS/Ali Hassan

巴勒斯坦民众查看遭以军轰炸的汽车。REUTERS/Ali Hassan

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巴勒斯坦民众查看遭以军轰炸的汽车。REUTERS/Ali Hassan
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遭以色列空袭毁坏的房屋废墟。 REUTERS/Mohammed Salem

遭以色列空袭毁坏的房屋废墟。 REUTERS/Mohammed Salem

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遭以色列空袭毁坏的房屋废墟。 REUTERS/Mohammed Salem
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一栋遭毁坏的建筑。REUTERS/Mohammed Salem

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消防员试图扑灭以色列轰炸引起的火灾。REUTERS/Suhaib Salem

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消防员试图扑灭以色列轰炸引起的火灾。REUTERS/Suhaib Salem
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加沙地带北部Beit Lahiya地区，巴勒斯坦民众为两名儿童举行葬礼。 REUTERS/Mohammed Salem

加沙地带北部Beit Lahiya地区，巴勒斯坦民众为两名儿童举行葬礼。 REUTERS/Mohammed Salem

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加沙地带北部Beit Lahiya地区，巴勒斯坦民众为两名儿童举行葬礼。 REUTERS/Mohammed Salem
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加沙地带北部，巴勒斯坦孩子在遭毁坏的房屋附近玩耍。 REUTERS/Suhaib Salem

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