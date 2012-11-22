炮火中的加沙 Gaza in Fire 2012

2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。more

2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。(11月21日，加沙城，以色列空袭造成的爆炸。) REUTERS/Ahmed Jadallah

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