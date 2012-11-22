炮火中的加沙 Gaza in Fire 2012
2012年11月21日，自以色列发起“防务之柱”军事行动以来，以军已经对加沙地带的1450个目标进行了打击，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。目前以色列和哈马斯同意埃及提出的停火协议，终止已持续8天的冲突。more
11月21日，加沙，一座桥梁遭以色列炸毁。 REUTERS/Ahmed Zakot
政府办公建筑的废墟。REUTERS/Ahmed Jadallah
逃离家园的巴勒斯坦儿童被安置在加沙城内几处联合国开设的学校内。 REUTERS/Suhaib Salem
巴勒斯坦儿童观看“阿克萨”电视台摄影记者Mahmoud Al Kawmy的葬礼。以色列18日炮轰多家媒体位于加沙城的办公大楼，其中包括总部位于黎巴嫩的“圣城”电视台和隶属哈马斯的“阿克萨”电视台。 REUTERS/Mohmore
一名男子抱着9岁儿童的尸体，准备为其举行葬礼。 REUTERS/Ahmed Jadallah
巴勒斯坦民众查看遭炸毁的政府办公建筑。 REUTERS/Mohammed Salem
加沙地带南部，以色列空袭后冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
11月20日，加沙城遭以色列空袭后的场景。 REUTERS/Mohammed Salem
一名受伤的巴勒斯坦男孩在医院接受治疗。 REUTERS/Ahmed Zakot
巴勒斯坦民众查看遭以军轰炸的汽车。REUTERS/Ali Hassan
遭以色列空袭毁坏的房屋废墟。 REUTERS/Mohammed Salem
一栋遭毁坏的建筑。REUTERS/Mohammed Salem
消防员试图扑灭以色列轰炸引起的火灾。REUTERS/Suhaib Salem
加沙地带北部Beit Lahiya地区，巴勒斯坦民众为两名儿童举行葬礼。 REUTERS/Mohammed Salem
加沙地带北部，巴勒斯坦孩子在遭毁坏的房屋附近玩耍。 REUTERS/Suhaib Salem