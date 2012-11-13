美前中情局长婚外情丑闻 General David Petraeus

彼得雷乌斯2006年与尚就读于哈佛的布罗德维尔相识。2010年当彼得雷乌斯被任命为驻阿富汗美军司令时，布罗德维尔决定将阐述他领导力的论文改写为一本名为《All In》的书籍，写书期间的采访常常是两人一起跑步时进行的。(摄于2011年7月13日) REUTERS/ISAF/Handout