美前中情局长婚外情丑闻 General David Petraeus
2012年11月9日，美国中央情报局(CIA)前局长彼得雷乌斯(David Petraeus)因与其自传作者布罗德维尔(Paula Broadwell)的婚外恋情曝光，于当天宣布辞职，结束了仅仅持续14个月的中情局局长生more
彼得雷乌斯2006年与尚就读于哈佛的布罗德维尔相识。2010年当彼得雷乌斯被任命为驻阿富汗美军司令时，布罗德维尔决定将阐述他领导力的论文改写为一本名为《All In》的书籍，写书期间的采访常常是两人一起跑步时进行的。(摄more
致使这桩婚外情丑闻曝光的一位关键人物是彼得雷乌斯的朋友吉尔·凯利(左)，因为正是凯利举报与彼得雷乌斯有婚外情的女子布罗德维尔给她发骚扰电邮，致使美国联邦调查局介入调查，而使婚外情随之浮出水面。 REUTERS/Brianmore
吉尔·凯利是彼得雷乌斯家的朋友，其在佛罗里达州坦帕的军事社交圈中是一张熟悉的面孔，她常常志愿参与和住在麦克迪尔空军基地的外国军官及其家人联谊的工作。(摄于2012年11月12日，美国佛罗里达州坦帕) REUTERS/Brmore
彼得雷乌斯与妻子霍莉已结婚38年。一位彼得雷乌斯的老部下表示，霍莉一直是一位称职的军属，过去10年独自面对丈夫长期驻外的境遇。(摄于2011年9月6日，美国华盛顿) REUTERS/Jason Reed
目前尚不清楚彼得雷乌斯的妻子霍莉与布罗德维尔有多少交集。布罗德维尔在书籍《All In》的前言中“特别鸣谢”霍莉，但注释清单中没有对霍莉的采访。(2012年9月18日，彼得雷乌斯与妻子霍莉在纽交所。) REUTERS/Bmore
这一婚外情丑闻使得军功卓越的彼得雷乌斯形象受损，外界还质疑FBI是如何处理这一事件、以及白宫是何时知晓事件内情。这一丑闻是在11月6日总统大选之后才公诸于众。(摄于2011年7月4日，阿富汗坎大哈) REUTERS/Hamore
布罗德维尔在事件曝光后选择保持沉默，并避开公众视野，凯利则发表声明，强调她的家庭与彼得雷乌斯一家的友谊，要求尊重其家人的隐私权。(2012年11月12日，美国佛罗里达州坦帕，凯利驾驶汽车。) REUTERS/Brian more
今年60岁的彼得雷乌斯毕业于西点军校，曾先后担任驻伊拉克美军和驻阿富汗美军司令，因战功卓著受到美国各界的广泛赞誉。2011年9月，身为陆军四星上将的彼得雷乌斯结束37年的行伍生涯，转任中情局局长。(摄于2011年6月23more
2012年9月18日，彼得雷乌斯与妻子霍莉在纽交所准备敲钟开市。 REUTERS/Brendan McDermid
2008年4月8日，美国华盛顿，时任驻伊拉克美军司令的彼得雷乌斯与希拉里在国会交谈。REUTERS/Kevin Lamarque
2008年7月21日，伊拉克巴格达，时任驻伊拉克美军司令的彼得雷乌斯与奥巴马巡视巴格达。REUTERS/Lorie Jewell/Multi-National Forces Iraq Public Affairs/Hanmore