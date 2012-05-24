图片 |
全球最具价值品牌榜 Global Brand List 2012
市场研究机构Millward Brown发布年度BrandZ研究报告，苹果过去一年中仍是全球最具价值品牌。苹果品牌价值上升19%至1,830亿美元，占其市值的37%。 REUTERS/Mike Segar
1 / 11
品牌价值约为1,160亿美元的IBM排名第二。排名前十的品牌中，有七家是科技类企业。Millward Brown负责研究报告的董事总经理库珀(Nick Cooper)称，科技品牌的强势体现了科技在现代生活中发挥的重要变革more
2 / 11
谷歌排名下降一位至第三名，品牌价值为1,079亿美元。REUTERS/Lucy Nicholson
3 / 11
第四名：麦当劳，品牌价值约为952亿美元。 REUTERS/David Gray
4 / 11
第五名：品牌价值为767亿美元的微软。 REUTERS/Tobias Schwarz
5 / 11
第六名：可口可乐，品牌价值为743亿美元。 REUTERS/Beawiharta
6 / 11
美国香烟品牌万宝路排名上升一位，位居第七，品牌价值为736亿美元。REUTERS/Beawiharta BEA/AT/JV
7 / 11
第八名：美国电话电报公司(AT&T)，品牌价值为689亿美元。 REUTERS/Vivek Prakash
8 / 11
第九名：美国移动运营商Verizon，品牌价值为492亿美元。 REUTERS/Rick Wilking
9 / 11
第十名：中国移动，品牌价值470亿美元。REUTERS/Petar Kujundzic
10 / 11
刚上市的Facebook市值为820亿美元，成为前100大最具价值品牌中排名上升速度最快的企业，该公司品牌价值增长74%，达到332亿美元，名列第19位。 REUTERS/Thomas Hodel
11 / 11