十大全球时尚之都 Global Fashion Captials 2012
在根据互联网和媒体兴趣追踪而编制的年度时尚城市榜单中，伦敦压倒纽约蝉联榜首。英国王妃凯特·米德尔顿和2012年夏季奥运会帮助伦敦连续第二年保持这一殊荣。(摄于2012年7月4日，温布尔登网球公开赛) REUTERS/Stefan Wermuth
第二名：纽约。(摄于2012年9月9日，纽约时装周) REUTERS/Lucas Jackson
第三名：巴塞罗那。负责汇编这一榜单的全球语言监测机构主席保罗·帕亚克(Paul Payack)表示，巴塞罗那的进步则相当明显，他们的付出得到了回报。(摄于2012年7月13日) REUTERS/Albert Gea
第四名：巴黎，但在高级成衣领域排名第一。负责汇编这一榜单的全球语言监测机构主席保罗·帕亚克称，在高端时尚界，巴黎是当之无愧的老大，但媒体关注度有所不及。(摄于2012年9月6日) REUTERS/Benoit Tessier
第五名：马德里。西班牙则再次证明了自己在时尚业的实力，有两个城市跻身前五。(摄于2012年6月13日) REUTERS/Andrea Comas
第六名：罗马，去年排在第13位。(摄于2011年12月30日) REUTERS/Giampiero Sposito
第七名：巴西圣保罗，位居拉美之冠。(摄于2012年8月7日) REUTERS/Paulo Whitaker
第八名：米兰。(摄于2012年8月28日) REUTERS/Alessandro Garofalo
第九名：洛杉矶。(摄于2012年6月9日) REUTERS/David McNew
第十名：柏林。(摄于2012年8月23日) REUTERS/Thomas Peter
香港则从去年的第六位下滑至今年的第12位。(摄于2007年4月3日) REUTERS/Paul Yeung
上海从去年的第14位下滑至第22位。(摄于2012年7月19日) REUTERS/Aly Song