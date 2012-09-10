十大全球时尚之都 Global Fashion Captials 2012

第四名：巴黎，但在高级成衣领域排名第一。负责汇编这一榜单的全球语言监测机构主席保罗·帕亚克称，在高端时尚界，巴黎是当之无愧的老大，但媒体关注度有所不及。(摄于2012年9月6日) REUTERS/Benoit Tessier