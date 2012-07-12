哪国食品最安全 Global Food Security

分数为88.1的丹麦排名第二。在发达国家，人们平均每日比低收入国家人民多消耗1,200卡路里热量，但即使在这些富国，食物也缺乏足够的微量元素。(摄于2009年12月17日，丹麦哥本哈根) REUTERS/Bob Stromore