哪国食品最安全 Global Food Security
经济学人信息部发布的《全球食品安全指数报告》显示，美国、丹麦、挪威和法国食品最安全，美国居于首位，得分为89.5。这些国家供应充足、国民收入高、食品开支相对其它开销成本低，及大力进行食品生产研发。(摄于2012年7月9日more
分数为88.1的丹麦排名第二。在发达国家，人们平均每日比低收入国家人民多消耗1,200卡路里热量，但即使在这些富国，食物也缺乏足够的微量元素。(摄于2009年12月17日，丹麦哥本哈根) REUTERS/Bob Stromore
挪威位列第三，得分为88。这项指数对105个国家食品安全进行测量和排名，主要关注指标包括食品价格承受力、供应充足程度、营养含量及安全。(摄于2011年7月27日，挪威奥斯陆) REUTERS/Cathal McNaughmore
第4名：法国，得分为86.8。杜邦公司(DuPont)委托撰写该报告称，该指数将促进各国合作，以养活日渐增长的人口。(摄于2012年3月11日，法国巴黎) REUTERS/Mal Langsdon
第5名：荷兰，得分为86.7分。(摄于2011年1月12日，荷兰瓦格宁根) REUTERS/Jerry Lampen
第6名：奥地利，得分为85.6。(摄于2012年4月26日，奥地利维也纳) REUTERS/Heinz-Peter Bader
第7名：得分为83.7的瑞士。(摄于2011年3月15日，瑞士Kilchberg) REUTERS/Arnd Wiegmann
第8名：加拿大，得分为83.4。(摄于2011年12月17日，加拿大安大略省亚塔瓦皮斯卡) REUTERS/Frank Gunn/Pool
第9名：得分为83.1的芬兰。(摄于2010年7月26日，芬兰于韦斯屈莱) REUTERS/Juha Sorri/Lehtikuva
第10名为：德国，分数为83。(摄于2012年1月19日，德国柏林) REUTERS/Thomas PeterPOLITICS)
中国排名第39位，得分为62.5。报告指出，中国存在食品安全网络项目、农业生产波动最小、且有较好的营养标准等。同时，中国面临的挑战包括，农业研发上的开支不足、人均国内生产总值不高、饮食多样化程度较低、且政治稳定性上有危机more
倒数第一名：刚果(金)，得分为18.4。食品安全指数最低的国家主要位於撒哈拉沙漠以南的非洲，包括埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚和莫桑比克。(摄于2011年11月29日，刚果民主共和国首都金沙萨市) REUTERS/Finbmore
倒数第二名：乍得，得分为20.2。非洲的食品安全一直令人担忧。今年5月，奥巴马政府称，美国等八国集团成员将与非洲领导人合作，增加非洲农业投资，提高其生产力。(摄于2008年6月10日，乍得戈兹贝达南部克尔非) REUTEmore
倒数第三名：布隆迪，得分为22.9。(摄于2003年4月29日，布隆迪首都布琼布拉郊区小镇kinama) REUTERS/Antony Njuguna
倒数第四名：海地，得分为24.5。(摄于2011年7月11日，海地太子港) REUTERS/Swoan Parker
倒数第五名：马达加斯加，得分26.3。(摄于2007年9月14日，马达加斯加小镇Ilakaka附近) REUTERS/Jasleen Sethi