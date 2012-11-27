高龄外公反串女模特走红中国 GrandpaTurned Model
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TYRONE SIU
近日，网上热传着一组高龄老人的女装秀照片，引来不少网友围观。(摄于2012年11月24日，广州) REUTERS/Tyrone Siu
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72岁的刘谦平去广州探望24岁的外孙女吕婷期间，吕婷约好的服装模特突然爽约，致使她们的新业务遇到挫折。于是，刘谦平决定出手帮忙。REUTERS/Tyrone Siu
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刘谦平对路透称，他觉得有些服装看起来很有趣，也很可爱，于是就试穿了一件夹克，外孙女觉得很好玩，自己也觉得挺有意思。 REUTERS/Tyrone Siu
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刘谦平是位地道的农民，从湖南老家去广州是为过冬的。 REUTERS/Tyrone Siu
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如今，刘谦平已成了中国最受欢迎的模特之一，而且还有一个很可爱的艺名“麻爹嘎嘎”。REUTERS/Tyrone Siu
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刘谦平已着装完毕。REUTERS/Tyrone Siu
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眼前一亮。 REUTERS/Tyrone Siu
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“欧美风”。 REUTERS/Tyrone Siu
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可爱路线。 REUTERS/Tyrone Siu
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优雅范。 REUTERS/Tyrone Siu
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展示俏裙装。 REUTERS/Tyrone Siu
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霸气十足。 REUTERS/Tyrone Siu
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活跃起来。 REUTERS/Tyrone Siu
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高贵优雅。 REUTERS/Tyrone Siu
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红色丝袜。 REUTERS/Tyrone Siu
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