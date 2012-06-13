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图片 | 2012年 6月 13日 星期三 10:38 BJT

去希腊抄底旅游 Greece Slumping Tourism Industry

因政局动荡重燃希腊或退出欧元区的担忧，希腊旅游业遭受重创，游客锐减到冰点，阳光海滩无人光顾。(2012年5月31日，雅典西南部基利尼小镇，空荡的Olympia Riviera海滩。) REUTERS/Yannis Behrakis

因政局动荡重燃希腊或退出欧元区的担忧，希腊旅游业遭受重创，游客锐减到冰点，阳光海滩无人光顾。(2012年5月31日，雅典西南部基利尼小镇，空荡的Olympia Riviera海滩。) REUTERS/Yannis Behmore

2012年 6月 13日 星期三
因政局动荡重燃希腊或退出欧元区的担忧，希腊旅游业遭受重创，游客锐减到冰点，阳光海滩无人光顾。(2012年5月31日，雅典西南部基利尼小镇，空荡的Olympia Riviera海滩。) REUTERS/Yannis Behrakis
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希腊旅游行业协会会长Andreas Andreadis称，预期希腊旅游业收入将会出现较大下降，降幅将达10-15%。希腊旅游业2011年收入增长10%，至105亿欧元，游客数量增长约150万人，令总游客人数达1,650万人。(摄于5月31日，Olympia Riviera海滩第落日景象。) REUTERS/Yannis Behrakis

希腊旅游行业协会会长Andreas Andreadis称，预期希腊旅游业收入将会出现较大下降，降幅将达10-15%。希腊旅游业2011年收入增长10%，至105亿欧元，游客数量增长约150万人，令总游客人数达1,650万more

2012年 6月 13日 星期三
希腊旅游行业协会会长Andreas Andreadis称，预期希腊旅游业收入将会出现较大下降，降幅将达10-15%。希腊旅游业2011年收入增长10%，至105亿欧元，游客数量增长约150万人，令总游客人数达1,650万人。(摄于5月31日，Olympia Riviera海滩第落日景象。) REUTERS/Yannis Behrakis
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旅游业是希腊经济的重要组成部分，占整个工业产出的15%左右，所创造的工作岗位占总数的五分之一。(摄于5月31日，Olympia Riviera) REUTERS/Yannis Behrakis

旅游业是希腊经济的重要组成部分，占整个工业产出的15%左右，所创造的工作岗位占总数的五分之一。(摄于5月31日，Olympia Riviera) REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
旅游业是希腊经济的重要组成部分，占整个工业产出的15%左右，所创造的工作岗位占总数的五分之一。(摄于5月31日，Olympia Riviera) REUTERS/Yannis Behrakis
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作为地中海之滨的旅游胜地，希腊不仅拥有古代灿烂的文明，还有绝美的风景。面对危机，希腊旅游业打出低价牌。(摄于5月28日，Monemvasia城堡) REUTERS/Yannis Behrakis

作为地中海之滨的旅游胜地，希腊不仅拥有古代灿烂的文明，还有绝美的风景。面对危机，希腊旅游业打出低价牌。(摄于5月28日，Monemvasia城堡) REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
作为地中海之滨的旅游胜地，希腊不仅拥有古代灿烂的文明，还有绝美的风景。面对危机，希腊旅游业打出低价牌。(摄于5月28日，Monemvasia城堡) REUTERS/Yannis Behrakis
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酒店游客剧减。(5月30日，雅典南部莫奈姆瓦夏附近Agios Stefanos，Kinsterna酒店。) REUTERS/Yannis Behrakis

酒店游客剧减。(5月30日，雅典南部莫奈姆瓦夏附近Agios Stefanos，Kinsterna酒店。) REUTERS/Yannis Behrakis

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酒店游客剧减。(5月30日，雅典南部莫奈姆瓦夏附近Agios Stefanos，Kinsterna酒店。) REUTERS/Yannis Behrakis
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Kinsterna酒店的休闲区空无游客。REUTERS/Yannis Behrakis

Kinsterna酒店的休闲区空无游客。REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
Kinsterna酒店的休闲区空无游客。REUTERS/Yannis Behrakis
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5月31日，雅典西南部基利尼小镇度假胜地Olympia Riviera，鲜有人至的Mandola Rosa酒店。(一名服务员调整按摩浴缸的水压。) REUTERS/Yannis Behrakis

5月31日，雅典西南部基利尼小镇度假胜地Olympia Riviera，鲜有人至的Mandola Rosa酒店。(一名服务员调整按摩浴缸的水压。) REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
5月31日，雅典西南部基利尼小镇度假胜地Olympia Riviera，鲜有人至的Mandola Rosa酒店。(一名服务员调整按摩浴缸的水压。) REUTERS/Yannis Behrakis
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Mandola Rosa酒店游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis

Mandola Rosa酒店游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
Mandola Rosa酒店游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis
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Mandola Rosa酒店的厨房也不太繁忙。 REUTERS/Yannis Behrakis

Mandola Rosa酒店的厨房也不太繁忙。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
Mandola Rosa酒店的厨房也不太繁忙。 REUTERS/Yannis Behrakis
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Olympia Oasis酒店暗淡的吧台。 REUTERS/Yannis Behrakis

Olympia Oasis酒店暗淡的吧台。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
Olympia Oasis酒店暗淡的吧台。 REUTERS/Yannis Behrakis
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6月4日，雅典，关闭的艾斯波利亚酒店(Esperia Palace)。 REUTERS/Yannis Behrakis

6月4日，雅典，关闭的艾斯波利亚酒店(Esperia Palace)。 REUTERS/Yannis Behrakis

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6月4日，雅典，关闭的艾斯波利亚酒店(Esperia Palace)。 REUTERS/Yannis Behrakis
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5月28日，空旷的莫奈姆瓦夏城堡。莫奈姆瓦夏(Monemvasia)位于伯罗奔尼撒半岛的东南端，距离斯巴达约100公里，带有一个人口约900人的小岛。小岛上是旧城区，与大陆部分的新城区之间有一座桥相逢。拜占庭时代、中世纪的遗址等保留甚多。 REUTERS/Yannis Behrakis

5月28日，空旷的莫奈姆瓦夏城堡。莫奈姆瓦夏(Monemvasia)位于伯罗奔尼撒半岛的东南端，距离斯巴达约100公里，带有一个人口约900人的小岛。小岛上是旧城区，与大陆部分的新城区之间有一座桥相逢。拜占庭时代、中世纪more

2012年 6月 8日 星期五
5月28日，空旷的莫奈姆瓦夏城堡。莫奈姆瓦夏(Monemvasia)位于伯罗奔尼撒半岛的东南端，距离斯巴达约100公里，带有一个人口约900人的小岛。小岛上是旧城区，与大陆部分的新城区之间有一座桥相逢。拜占庭时代、中世纪的遗址等保留甚多。 REUTERS/Yannis Behrakis
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莫奈姆瓦夏城堡内的游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis

莫奈姆瓦夏城堡内的游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
莫奈姆瓦夏城堡内的游客稀少。 REUTERS/Yannis Behrakis
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莫奈姆瓦夏巨大岩石附近仅有几名当地居民游玩。该一岩石源自公元375年的一次大地震。 REUTERS/Yannis Behrakis

莫奈姆瓦夏巨大岩石附近仅有几名当地居民游玩。该一岩石源自公元375年的一次大地震。 REUTERS/Yannis Behrakis

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莫奈姆瓦夏巨大岩石附近仅有几名当地居民游玩。该一岩石源自公元375年的一次大地震。 REUTERS/Yannis Behrakis
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视野开阔的海边风景。 REUTERS/Yannis Behrakis

视野开阔的海边风景。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
视野开阔的海边风景。 REUTERS/Yannis Behrakis
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莫奈姆瓦夏小镇全景。 REUTERS/Yannis Behrakis

莫奈姆瓦夏小镇全景。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 8日 星期五
莫奈姆瓦夏小镇全景。 REUTERS/Yannis Behrakis
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镇上的小巷内游客鲜至。REUTERS/Yannis Behrakis

镇上的小巷内游客鲜至。REUTERS/Yannis Behrakis

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镇上的小巷内游客鲜至。REUTERS/Yannis Behrakis
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小镇上的商店门可罗雀。 REUTERS/Yannis Behrakis

小镇上的商店门可罗雀。 REUTERS/Yannis Behrakis

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小镇上的商店门可罗雀。 REUTERS/Yannis Behrakis
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一名首饰店店主等待顾客。REUTERS/Yannis Behrakis

一名首饰店店主等待顾客。REUTERS/Yannis Behrakis

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一名首饰店店主等待顾客。REUTERS/Yannis Behrakis
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一名店主坐在酒吧等待顾客。 REUTERS/Yannis Behrakis

一名店主坐在酒吧等待顾客。 REUTERS/Yannis Behrakis

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一名店主坐在酒吧等待顾客。 REUTERS/Yannis Behrakis
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5月31日，雅典西南部基利尼小镇，度假胜地Olympia Riviera的游客寥寥。 REUTERS/Yannis Behrakis

5月31日，雅典西南部基利尼小镇，度假胜地Olympia Riviera的游客寥寥。 REUTERS/Yannis Behrakis

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5月31日，雅典西南部基利尼小镇，度假胜地Olympia Riviera的游客寥寥。 REUTERS/Yannis Behrakis
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印度按摩师站在空无一人的浴场内。REUTERS/Yannis Behrakis

印度按摩师站在空无一人的浴场内。REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
印度按摩师站在空无一人的浴场内。REUTERS/Yannis Behrakis
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海滩上不见昔日繁荣景象。 REUTERS/Yannis Behrakis

海滩上不见昔日繁荣景象。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
海滩上不见昔日繁荣景象。 REUTERS/Yannis Behrakis
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海滩上仅有一名游客嬉水。 REUTERS/Yannis Behrakis

海滩上仅有一名游客嬉水。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 6月 13日 星期三
海滩上仅有一名游客嬉水。 REUTERS/Yannis Behrakis
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6月4日，Acropol酒店已关闭。 REUTERS/Yannis Behrakis

6月4日，Acropol酒店已关闭。 REUTERS/Yannis Behrakis

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