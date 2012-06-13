去希腊抄底旅游 Greece Slumping Tourism Industry

5月28日，空旷的莫奈姆瓦夏城堡。莫奈姆瓦夏(Monemvasia)位于伯罗奔尼撒半岛的东南端，距离斯巴达约100公里，带有一个人口约900人的小岛。小岛上是旧城区，与大陆部分的新城区之间有一座桥相逢。拜占庭时代、中世纪more

5月28日，空旷的莫奈姆瓦夏城堡。莫奈姆瓦夏(Monemvasia)位于伯罗奔尼撒半岛的东南端，距离斯巴达约100公里，带有一个人口约900人的小岛。小岛上是旧城区，与大陆部分的新城区之间有一座桥相逢。拜占庭时代、中世纪的遗址等保留甚多。 REUTERS/Yannis Behrakis

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