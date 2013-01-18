奥巴马强势禁枪 Gun Control
2012年1月16日，美国总统奥巴马推出美国几十年来力度最高的推动禁枪努力，敦促国会通过攻击性武器禁令并对所有购枪者进行背景调查，以避免康州校园枪击惨案重演。 REUTERS/Jason Reed
奥巴马表示，这件事不能再拖延了，并承诺将使用白宫所拥有的一切力量来使禁枪令成为现实。国会必须马上行动。 REUTERS/Larry Downing
2012年12月14日，美国康涅狄格州桑迪·胡克(Sandy Hook)小学发生血腥枪击案，包括枪手在内的28人身亡，其中20人为5至10岁的儿童。(康涅狄格州纽敦市，遇害者的亲人拥抱痛哭。) REUTERS/Adreemore
这是美国历史上死亡人数第二高的校园枪击案，仅次于2007年弗吉尼亚理工学院校园血案。(康涅狄格州桑迪·胡克小学附近，两名男子在教堂祈祷。) REUTERS/Joshua Lott
2012年7月20日，美国科罗拉多州奥罗拉市举行的《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》电影首映式上发生枪击事件，造成12人死亡，震惊美国。这一系列案件引发人们对美国枪支管理问题的争论。(执法官员聚集在发生枪击的影院外面。) Rmore
170万家枪店遍布于美国各地，只要是守法公民皆可申请枪支执照。(2008年6月26日，德克萨斯州沃斯堡，一位父亲(右)注视着其7岁的儿子瞄准猎枪。) REUTERS/Jessica Rinaldi
官方统计数据表明，美国每年有大约10万人遭到枪击，其中超过3万人死于非命。从1968年马丁·路德·金和前总统罗伯特·肯尼迪被人用枪暗杀至今，美国已有超过100万人死于枪击。(2005年4月9日，肯塔基州西点军校附近，一名more
对于枪支管制问题，美国民众分歧明显。美国皮尤研究中心在2012年4月中旬进行的最新调查显示，在“保护人们拥有枪支的权力抑或控制枪支数量方面”哪个更重要时，49%的民众认为维护拥有枪支的权利更为重要，而45%的民众则支持对more
根据《华盛顿邮报》的估计，最近的国会选举中得到全国步枪协会帮助的候选人当选率达到80%，在这样的影响力之下，很多政客只能“俯首称臣”。成立于1871年的全国步枪协会资金雄厚，拥有约400万名成员，是反对枪支管制的坚定支持more
2012年7月24日，美国科罗拉多州派克，洛矶山枪支暨弹药店。 REUTERS/Shannon Stapleton
2011年1月29日，内华达州雷诺，一个10岁的孩子在国际狩猎俱乐部检查猎枪。 REUTERS/Max Whittaker
2009年6月11日，华盛顿，一名调查员检查纳粹大屠杀纪念博物馆玻璃门上的弹孔。华盛顿纳粹大屠杀博物馆日发生一起枪击案，造成两人受伤。 REUTERS/Mike Theiler
2008年6月26日，德克萨斯州沃斯堡，商店Cabela内售卖的手枪。 REUTERS/Jessica Rinaldi
2008年3月7日，德克萨斯州沃斯堡，商店Cabela摆放着众多枪支和弹药。 REUTERS/Jessica Rinaldi
2008年6月26日，伊利诺伊州芝加哥，一名男子在枪支店内试射手枪。 REUTERS/Frank Polich
2007年4月17日，马里兰州上马尔伯勒，一名男子为手枪安装子弹。REUTERS/Yuri Gripas
2004年9月13日，德克萨斯州达拉斯，一名枪支经销商展示几款美国生产的突击步枪。REUTERS/Jeff Mitchell JM
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