美国枪支管理问题引发关注 Gun Ownership in the U.S.2012
美国科罗拉多州丹佛市《蝙蝠侠3》首映现场发生枪击惨案，造成12人死亡，此案件再次引发人们对美国枪支管理问题的争论。(7月24日，美国科罗拉多州派克，洛矶山枪支暨弹药店。) REUTERS/Shannon Stapleton
170万家枪店遍布于美国各地，只要是守法公民皆可申请枪支执照。(2008年6月26日，德克萨斯州沃斯堡，一位父亲(右)注视着其7岁的儿子瞄准猎枪。) REUTERS/Jessica Rinaldi
官方统计数据表明，美国每年有大约10万人遭到枪击，其中超过3万人死于非命。从1968年马丁·路德·金和前总统罗伯特·肯尼迪被人用枪暗杀至今，美国已有超过100万人死于枪击。(2005年4月9日，肯塔基州西点军校附近，一名爱好者在一个机枪射击聚会上射击MAG58机枪。) REUTERS/Rick Wilking RTW
对于枪支管制问题，美国民众分歧明显。美国皮尤研究中心在2012年4月中旬进行的最新调查显示，在“保护人们拥有枪支的权力抑或控制枪支数量方面”哪个更重要时，49%的民众认为维护拥有枪支的权利更为重要，而45%的民众则支持对枪支数量进行管控，另有6%的民众对此问题表示并不确定。(2005年4月9日，肯塔基州西点军校附近，爱好者参加一个机枪射击聚会。) REUTERS/Rick Wilking RTW
根据《华盛顿邮报》的估计，最近的国会选举中得到全国步枪协会帮助的候选人当选率达到80%，在这样的影响力之下，很多政客只能“俯首称臣”。成立于1871年的全国步枪协会资金雄厚，拥有约400万名成员，是反对枪支管制的坚定支持者。(2012年7月24日，科罗拉多州派克的洛矶山枪支暨弹药店，一个电脑屏幕后面贴着的标签。) REUTERS/Shannon Stapleton
2008年6月26日，德克萨斯州沃斯堡，商店Cabela内售卖的手枪。 REUTERS/Jessica Rinaldi
2008年6月26日，伊利诺伊州芝加哥，一名男子在枪支店内试射手枪。 REUTERS/Frank Polich
2009年6月11日，华盛顿，一名调查员检查纳粹大屠杀纪念博物馆玻璃门上的弹孔。华盛顿纳粹大屠杀博物馆日发生一起枪击案，造成两人受伤。 REUTERS/Mike Theiler
2008年3月7日，德克萨斯州沃斯堡，商店Cabela摆放着众多枪支和弹药。 REUTERS/Jessica Rinaldi
2011年1月29日，内华达州雷诺，一个10岁的孩子在国际狩猎俱乐部检查猎枪。 REUTERS/Max Whittaker
2007年4月17日，马里兰州上马尔伯勒，一名男子为手枪安装子弹。REUTERS/Yuri Gripas
2004年9月13日，德克萨斯州达拉斯，一名枪支经销商展示几款美国生产的突击步枪。REUTERS/Jeff Mitchell JM