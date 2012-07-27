美国枪支管理问题引发关注 Gun Ownership in the U.S.2012

对于枪支管制问题，美国民众分歧明显。美国皮尤研究中心在2012年4月中旬进行的最新调查显示，在“保护人们拥有枪支的权力抑或控制枪支数量方面”哪个更重要时，49%的民众认为维护拥有枪支的权利更为重要，而45%的民众则支持对枪支数量进行管控，另有6%的民众对此问题表示并不确定。(2005年4月9日，肯塔基州西点军校附近，爱好者参加一个机枪射击聚会。) REUTERS/Rick Wilking RTW