年终盘点--新闻事件 Headlines of Year

9月11日，美国驻班加西领事馆遭武装分子袭击，造成包括美驻利比亚大使史蒂文斯在内的4名美外交人员丧生。事件源于一部名为《穆斯林的无知》的电影长达14分钟的预告片被上传到Youtube网站，引起阿拉伯世界的强烈愤怒与反感。 REUTERS/Esam Al-Fetori