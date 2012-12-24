年终盘点--新闻事件 Headlines of Year
2012年1月13日，豪华邮轮“科斯塔·康科迪亚”号(Costa Concordia)在意大利吉格里奥岛外的海域触礁侧翻，当时船上有4,232名乘客，造成至少30人死亡。REUTERS/Paul Hanna
1月19日，柯达公司向纽约州南部地方法院提交破产保护文件，理由包括专利权出售乏人问津、退休员工福利负担沉重、经济疲软以及经销商的背离。 REUTERS/Stefan Wermuth
2月初，叙利亚连日来连续爆发暴力冲突，其政府军炮击霍姆斯，造成超过200多名平民死亡。 REUTERS/Handout
2月11日，美国流行音乐天后惠特尼·休斯顿在贝弗利山希尔顿酒店去世，年仅48岁。 REUTERS/Romeo Ranoco
3月17日，普京再次当选俄罗斯联邦总统。 REUTERS/RIA Novosti
3月15日，中共中央宣布薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务，随后对其立案调查，并于9月28日决定给予薄熙来开除党籍、开除公职处分。 REUTERS/Stringer China
4月1日，由缅甸反对派领导人昂山素季领导的全国民主联盟(NLD)以压倒性优势在缅甸议会补选中获胜。昂山素季成为下议院议员。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月7日，巴基斯坦北部锡亚琴冰川地区发生雪崩，位于锡亚琴冰川地区的一座巴军营遭灭顶之灾，造成140人被埋遇难。 REUTERS/Faisal Mahmood
5月6日，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选中以较大优势赢得胜利，使得中左翼政党在野10年后重新执掌政权。 REUTERS/POOL New
5月18日，社交网站Facebook首次公开发行(IPO)。 REUTERS/Valentin Flauraud
6月24日，穆罕默德·穆尔西当选埃及第五任总统，成为埃及首位非军人总统，也是自穆巴拉克政权倒台后的首任民选总统。 REUTERS/Amr Dalsh
6月2日，埃及法院作出终审判决，前总统穆巴拉克被判终身监禁。 REUTERS/Stringer Egypt
7月20日，美国丹佛市《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》首映现场发生枪击事件，造成至少14人死亡。(现年24岁的枪手詹姆斯·伊根·霍尔姆斯出席庭审。) REUTERS/POOL New
7月4日，欧洲核子研究中心(CERN)科学家观察到一种新的亚原子粒子，可能是构成宇宙的基本粒子--希格斯玻色子(Higgs-Boson)，也被称为“上帝粒子”。 REUTERS/Denis Balibouse
7月27日，第三十届夏季奥林匹克运动会在英国伦敦开幕。 REUTERS/Toby Melville
8月6日，美国航天局2011年年底发射的“好奇”号探测车登陆火星表面。 REUTERS/Handout
8月12日，2012年伦敦奥运会落幕。 REUTERS/Pawel Kopczynski
8月25日，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗(Neil Armstrong)辞世，享年82岁。 REUTERS/NASA NASA
9月11日，美国驻班加西领事馆遭武装分子袭击，造成包括美驻利比亚大使史蒂文斯在内的4名美外交人员丧生。事件源于一部名为《穆斯林的无知》的电影长达14分钟的预告片被上传到Youtube网站，引起阿拉伯世界的强烈愤怒与反感。 REUTERS/Esam Al-Fetori
9月20日，韩国歌手Psy的《江南Style》MV在视频网站YouTube上创下获“赞”最多的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Tim Wimborne
10月14日，奥地利冒险家菲利克斯·鲍姆加特纳(Felix Baumgartner)乘坐太空舱，由一巨大氦气球升至3.9万米太空边缘，而后纵身跳向地球，并成功着陆，创造了多项世界纪录。 REUTERS/Ina Fassbender
10月22日，国际自盟(UCI)召开新闻发布会，支持美国反兴奋剂机构(USADA)对阿姆斯特朗的制裁，剥夺其环法七冠王荣誉，并实施终身禁赛。 REUTERS/Christinne Muschi
11月6日，现任总统奥巴马获得足够选举人票，战胜共和党候选人罗姆尼获得连任。 REUTERS/Kevin Lamarque
10月底，飓风“桑迪”登陆美国，纽约、华盛顿、新泽西州等多地受灾，造成损失达250亿美元。 REUTERS/Adrees Latif
11月15日，中央政治局常委正式亮相，习近平当选中共中央总书记和军委主席，常委数较十七大的九名减少两名。 REUTERS/POOL New
11月15日，巴勒斯坦激进组织哈马斯的军事领导人贾巴里(Ahmed al-Jabaari)在以色列对加沙地带的一次空袭中被炸身亡。REUTERS/Stringer
12月14日，美国康涅狄格州桑迪·胡克小学发生血腥枪击案，包括枪手在内有28人身亡，其中20名六至七岁的儿童。 REUTERS/Michelle McLoughlin
12月4日，超强台风“宝霞”在菲律宾南部登陆，导致1,000多人死亡。 REUTERS/Erik de Castro
12月16日，日本自民党赢得众议院大选，党首安倍晋三将成为新首相。 REUTERS/Yuriko Nakao