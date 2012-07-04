克鲁斯成最赚钱男星 Highest-paid actors 2012

《福布斯》公布好莱坞年度最赚钱男演员榜单，从2011年5月到2012年5月，汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)以7,500万美元的年收入夺冠。汤姆·克鲁斯2011年凭借《碟中谍4》强势归来，全球7亿美元的票房让他收入不more

《福布斯》公布好莱坞年度最赚钱男演员榜单，从2011年5月到2012年5月，汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)以7,500万美元的年收入夺冠。汤姆·克鲁斯2011年凭借《碟中谍4》强势归来，全球7亿美元的票房让他收入不菲，明年四月份即将上映的科幻大作《地平线》也为其增加了不少收入。 REUTERS/Anthony Harvey

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