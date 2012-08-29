奥普拉蝉联福布斯名人收入榜榜首 Highest-paid Celebrities 2012

第17名：收入为6,400万美元的菲尔·麦格劳博士(Dr. Phil Mcgraw)。在奥普拉脱口秀的频繁露面让麦格劳博士作为电视心理学咨询专家闻名于世，他出版了一系列人生建议方面的畅销书，并在2002年开创了自己的脱口秀节目。 REUTERS/Danny Moloshok