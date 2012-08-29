奥普拉蝉联福布斯名人收入榜榜首 Highest-paid Celebrities 2012
美国知名财经杂志《福布斯》公布2012年度美国名人收入榜，脱口秀女王奥普拉·温弗里以1.65亿美元的巨额收入连续第四年蝉联冠军。虽然奥普拉与Discovery Communications合资组成的OWN有线电视频道不是很成功，但估计她旗下的电视节目《Dr. Phil》、《Rachael Ray》、《The Dr. Oz Show》及其他媒体产品为其带来不菲收入。 REUTERS/Brijesh Singh
电影导演迈克尔·贝(Michael Bay)位居第二，收入为1.6亿美元，收入主要来自去年上映的《变形金刚3：黑月降临》、变形金刚玩具的热卖等。 REUTERS/Denis Sinyakov
好莱坞资深导演和制片人史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)排名第三，收入1.3亿美元，主要来自参与音乐剧《一鸣惊人》及影片《丁丁历险记》和《战马》。 REUTERS/Carlo Allegri
第4名：奇幻大片《加勒比海盗4：惊涛怪浪》的制片人杰里·布鲁克海默(Jerry Bruckheimer)，过去一年的收入为以1.15亿美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
第5名：唱片制作人德瑞博士(Dr. Dre)，过去一年间的总收入是1.1亿美元，主要来自他出售了“魔音”(Beats by Dr. Dre)耳机公司的部分股权。 REUTERS/Gary Hershorn
第6名：演员兼制片人泰勒·佩里(Tyler Perry)，收入为1.05亿美元。 REUTERS/Steve Marcus
第7名：电台主持人霍华德·斯特恩(Howard Stern)，收入为9,500万美元。 REUTERS/Stephen Chernin
第8名：收入为9,400万美元的畅销书作家詹姆斯·帕特森(James Patterson)。 REUTERS/Deborah Feingold/Handout
第9名：“星球大战”系列影片导演乔治·卢卡斯(George Lucas)，收入为9,000万美元。 REUTERS/Fred Prouser
唱片制作人兼电视制作人西蒙·考威尔(Simon Cowell)收入同样为9,000万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
第11名：电视明星格伦·贝克(Glenn Beck)，收入为8,000万美元。 REUTERS/Jonathan Ernst
英国摇滚巨星埃尔顿·约翰(EltonJohn)收入也为8,000万美元。65岁的埃尔顿·约翰过去的12个月内演出超过100场，其中包括一场加长版的拉斯维加斯演出。 REUTERS/Gleb Garanich
第13名：收入7,500万美元的汤姆·克鲁斯。REUTERS/Keith Bedford
第14：NBC电视网《法律与秩序》创始人迪克·伍尔夫(Dick Wolf)，收入为7,000万美元。 REUTERS/Eric Gaillard
第15名：收入为6,900万美元的电台名嘴拉什·林堡(Rush Limbaugh)。 REUTERS/Micah Walter
第16名：菲律宾拳王曼尼·帕奎奥(Manny Pacquiao)，收入为6,700万美元。 REUTERS/Steve Marcus
第17名：收入为6,400万美元的菲尔·麦格劳博士(Dr. Phil Mcgraw)。在奥普拉脱口秀的频繁露面让麦格劳博士作为电视心理学咨询专家闻名于世，他出版了一系列人生建议方面的畅销书，并在2002年开创了自己的脱口秀节目。 REUTERS/Danny Moloshok
第18名：地产大亨唐纳德·特朗普(Donald Trump)，收入为6,300万美元。 REUTERS/Mike Carlson
第19名：主持人瑞安·西克莱斯特(Ryan Seacrest)，收入为5,900万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
流行天后布兰妮·斯皮尔斯与高尔夫巨星老虎伍兹并列第20名，收入为5,800万美元。 REUTERS/Danny Moloshok
泰格·伍兹(Tiger Woods)3月赢得阿诺帕默邀请赛，打破了他PGA巡回赛30个月未尝胜绩的魔咒。REUTERS/Adam Hunger